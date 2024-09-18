18 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Eylül Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kadın astsubayla para karşılığı ilişkiye girdikten sonra ödeme yapmadığı iddia edilen imam için karar çıktı. Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili detaylı inceleme yapan savcılık, imam hakkında takipsizlik kararı verdi.
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TÜİK verilerine göre 2023 yılında güvenlik birimlerine giden veya götürülen mağdur çocuk sayısı 242 bin 875. Geçtiğimiz hafta cansız bedeni dere yatağında terk edilmiş şekilde bulunan Narin Güran da çocuğa şiddetin sembol isimlerinden biri oldu. Ancak bu cinayetten çıkarılacak onlarca ders varken sosyal medyada tuhaf komplo teorileri dönmeye başladı.
İsrail'in dün Lübnan'da çağrı cihazları aracılığıyla yaptığı siber saldırı dünyada şoke etkisi yaratmıştı. 12 kişinin öldüğü binlerce kişinin yaralandığı saldırıların ardından bugün bir saldırı daha yapıldı. Saldırıda bu kez Hizbullah'a ait 500 çağrı cihazı ve telsizin patlatıldığı belirtiliyor. İlk gelen bilgilere göre olayda 9 ölü, yüzlerce yaralı var.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri CHP'nin uzun yıllar sonra birinci olduğu Ak Parti'nin kuruluşundan beri liderliği kaybettiği önemli bir siyasi olay olarak yerini aldı. Uzmanlara göre ekonomideki durum Ak Parti'nin liderliği geri alması ihtimalini güçsüzleştiren etmenlerden.
AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran’ın tutuklu bulunan amcasıyla fotoğrafları çıktı iddiası sonrasında açıklamada bulundu. Aileyi daha önceden tanıdığını söyleyen Ensarioğlu, “Fotoğraf ne zaman çekildi hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.
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Milli Savunma Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın geçtiğimiz günlerde “Eğitim ve Allah korkusu” açıklaması tepki çekmişti. Akar, bugün açıklamalarının arkasında durdu ve çocuklara 4 yaşından itibaren Allah korkusu ve kuldan utanma duygusunun aşılanması gerektiğini söyledi.
İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji şirketi ASELSAN'ın Twitter hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. ASELSAN, yerli üretim kriptolu telsizlerini özellikleriyle birlikte paylaştı.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray’ı oyuncu maaşlarını düşük gösterme, kombine biletlerin fahiş bedelle satılması ve yasa dışı bahis şirketinden reklam aldığı gerekçesiyle 7 ayrı kuruma şikayet ettilerini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, geçtiğimiz hafta düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel İdare Kurulu’nda yaptığı konuşmanın kaydedilmemesini istediği iddia edildi. Yerlikaya’nın, yaptığı konuşmada düzenli göçmenlerin kayıt altına alınması ve çalışma izinleriyle ilgili bir düzenleme yaptıklarını söylediği ifade ediliyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da “İş insanlarının çalışma koşullarıyla ilgili sorunları var. Bu sorunları bizler dile getirdik.” açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında kaza geçiren Ali Sabancı, bugün katıldığı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısında kazanın detaylarını ilk kez anlattı.
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Dünyanın gündemine oturan Fransa'daki toplu cinsel saldırı skandalında, beklenen itiraf geldi! Güneydeki Avignon şehrindeki davada yaklaşık 10 yıldır devam eden istismarda Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot ile birlikte 50 erkek cinsel saldırı suçlaması ile yargılanıyordu. 72 yaşındaki kadının kocası, Gisele'e uyuşturucu vermek, cinsel saldırıda bulunmak ve diğer adamları kendisine katılmaya davet etmek de dahil tüm bu korkunç suçlamalara yanıt verdi!
Amerika Merkez Bankası (FED) , politika faizini ekonomistlerin 25 baz puan indirim beklentisine karşı 50 baz puan indirdi. Fed’in 4 yıl sonra yaptığı indirim ile birlikte politika faiz yüzde 5'e geriledi.
İzmir’de markette “omuz atma” sebebiyle çıkan kavgada Semih Kenan Köse hayatını kaybetmişti. Davanın görülen son duruşmasında tutuklu tek sanık Sercan Bavkır da tahliye olmuş ve 11 ay sonra olayda tutuklu kimse kalmamıştı. Çok tartışılan bu karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu, kararı veren 3 hakimi ve dosyanın savcısını açığa aldı.
İsrail, iki günde Lübnan’da bulunan Hizbullah yanlılarının kullandığı iletişim cihazlarına düzenlediği saldırılarla binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. İsrail cephesinden yapılan açıklamada, “Savaşta yeni bir aşamanın eşiğindeyiz” ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise 2 gündür iletişim araçlarına düzenlenen saldırıların geniş kapsamlı bir harekatın ön hazırlığı olabileceğini söyledi.
Sezon başında Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk golünü kupa mücadelesinde Wolverhampton’a karşı attı. 82’de oyuna giren Ferdi, 3 dakika sonra takımının 3’üncü golünü kaydetti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Toplam 16 ilin valisi değişti.
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