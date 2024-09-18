Narin Güran Cinayetinin Ardından Yayılan Beyin Yakıcı Komplo Teorileri
Narin Güran Cinayetinin Ardından Yayılan Beyin Yakıcı Komplo Teorileri
TÜİK verilerine göre 2023 yılında güvenlik birimlerine giden veya götürülen mağdur çocuk sayısı 242 bin 875. Geçtiğimiz hafta cansız bedeni dere yatağında terk edilmiş şekilde bulunan Narin Güran da çocuğa şiddetin sembol isimlerinden biri oldu. Ancak bu cinayetten çıkarılacak onlarca ders varken sosyal medyada tuhaf komplo teorileri dönmeye başladı.
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Narin Güran'ın annesinin tişörtüyle Tekirdağ'da istismar sonucu hayatını kaybeden Sıla'nın annesinin tişörtlerinin benzerliğine kafayı takanlar oldu.
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Kimileri de bu cinayetin şeytani bir ritüel olduğunu savunuyor.
Narin'in ailesinin köyü olan Tavşantepe (Rabbit Hill) ismindeki kitabı da bu cinayetle ilişkilendirenler var.
Çocukların sık sık verdiği tek ayak pozunu bile komplo teorilerinde kullananlar oldu.
Ancak bahsi geçen kitabın anlatılanlarla alakası dahi olmadığı ortaya çıktı.
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Narin'in mezarındaki çiçekler bile komplo teorisyenlerinin ilgi alanına girdi.
Bir Twitter kullanıcısı da ortaya Havin ritüeli adı altında bir iddia bıraktı.
Diyarbakır'ın plaka kodundan şehre gerçekleştirilen ziyaretlere kadar pek çok iddia ortaya atıldı.
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