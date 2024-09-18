Narin Güran Cinayetinin Ardından Yayılan Beyin Yakıcı Komplo Teorileri

TÜİK verilerine göre 2023 yılında güvenlik birimlerine giden veya götürülen mağdur çocuk sayısı 242 bin 875. Geçtiğimiz hafta cansız bedeni dere yatağında terk edilmiş şekilde bulunan Narin Güran da çocuğa şiddetin sembol isimlerinden biri oldu. Ancak bu cinayetten çıkarılacak onlarca ders varken sosyal medyada tuhaf komplo teorileri dönmeye başladı.