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Gün Geçtikçe Karmaşıklaşan Narin Güran Cinayetine Dair Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar

Gün Geçtikçe Karmaşıklaşan Narin Güran Cinayetine Dair Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.09.2024 - 11:47

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kaybolmuş, yoğun aramalar sonucu cesedine 19 gün sonra ulaşılmıştı. Cansız bedenine ulaşılan Narin'i kimin öldürdüğü ise henüz ortaya çıkmadı. Yeni ifadeler ve tanıklar geldikçe Tavşantepe'deki sis perdesi değil aralanmak daha da karmaşık hale geldi.

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