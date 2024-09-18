Gün Geçtikçe Karmaşıklaşan Narin Güran Cinayetine Dair Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar
Gün Geçtikçe Karmaşıklaşan Narin Güran Cinayetine Dair Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar
8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kaybolmuş, yoğun aramalar sonucu cesedine 19 gün sonra ulaşılmıştı. Cansız bedenine ulaşılan Narin'i kimin öldürdüğü ise henüz ortaya çıkmadı. Yeni ifadeler ve tanıklar geldikçe Tavşantepe'deki sis perdesi değil aralanmak daha da karmaşık hale geldi.
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Bu konuda sosyal medyada kendini ifade eden pek çok kişi oldu.
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