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Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe'de İmam Cuma Namazına Katılmadı

Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe'de İmam Cuma Namazına Katılmadı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 14:16

Günün cuma hutbesinde Narin'in de ismi geçiyordu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'a bağlı Bağlar köyünde de bu hutbe okundu. Ancak köye imam gelmedi, cuma namazı için ezan okunmadı. Cemaatten biri imam olurken diyanetten gelen hutbeyi de okudu.

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Amidahaber'in aktardığına göre Tavşantepe'deki camide cuma için sadece 15 kişi vardı. Bazı köylüler namazını kılmak için komşu köylere gitti.

Amidahaber'in aktardığına göre Tavşantepe'deki camide cuma için sadece 15 kişi vardı. Bazı köylüler namazını kılmak için komşu köylere gitti.

Hutbenin Narin'le ilgili kısmı şu şekildeydi.

Hutbenin Narin'le ilgili kısmı şu şekildeydi.

'Ne hazindir ki her geçen gün, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda Sevgili Peygamber'imizin sadece mevlidini anmak ve hatırasını yâd etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız.

Görüntüler şöyle 📹

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

Köyde İmam osursa haber oluyor.

Semih Kurnaz

İmam en doğrusunu yapmış.

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