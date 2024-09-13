Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe'de İmam Cuma Namazına Katılmadı
Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe'de İmam Cuma Namazına Katılmadı
Günün cuma hutbesinde Narin'in de ismi geçiyordu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'a bağlı Bağlar köyünde de bu hutbe okundu. Ancak köye imam gelmedi, cuma namazı için ezan okunmadı. Cemaatten biri imam olurken diyanetten gelen hutbeyi de okudu.
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Amidahaber'in aktardığına göre Tavşantepe'deki camide cuma için sadece 15 kişi vardı. Bazı köylüler namazını kılmak için komşu köylere gitti.
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Hutbenin Narin'le ilgili kısmı şu şekildeydi.
Görüntüler şöyle 📹
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Köyde İmam osursa haber oluyor.
İmam en doğrusunu yapmış.
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