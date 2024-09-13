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Ziyaretçi Akınına Uğrayan Narin'in Mezarının Son Hali ve Dikkat Çeken Detaylar

Ziyaretçi Akınına Uğrayan Narin'in Mezarının Son Hali ve Dikkat Çeken Detaylar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.09.2024 - 13:46 Son Güncelleme: 13.09.2024 - 14:01

Türkiye Narin Güran'a ağlıyor. Geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan ve toprağa verilen Narin'in mezarı ise ziyaretçi akınına uğruyor. İşte Narin'in mezarının son hali...

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.

Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra kendi köyünde toprağa verilmişti.

Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra kendi köyünde toprağa verilmişti.

Narin'in ardından devam eden soruşturma kapsamında son olarak anne ve abi dahil 8 kişi tutuklandı. Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, anne ve oğlunun tutuklamalarına ‘şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri’ gerekçe gösterdi.

Narin'in ardından devam eden soruşturma kapsamında son olarak anne ve abi dahil 8 kişi tutuklandı. Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, anne ve oğlunun tutuklamalarına ‘şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri’ gerekçe gösterdi.

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Soruşturma devam ederken yurdun dört bir yanından Narin'in mezarlığına ziyaretçi akını devam ediyor.

Soruşturma devam ederken yurdun dört bir yanından Narin'in mezarlığına ziyaretçi akını devam ediyor.

Gelen ziyaretçilerin mezarlığa oyuncak ve gelinlik bırakması dikkat çekiyor.

Gelen ziyaretçilerin mezarlığa oyuncak ve gelinlik bırakması dikkat çekiyor.
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Narin'in mezarının en son hali böyle görüntülendi 👇

Narin'in mezarının en son hali böyle görüntülendi 👇

Narin'in kabrini ziyaret eden bir vatandaş ise gelinliği kaldırıp yerine okul önlüğü ve çanta bıraktı

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