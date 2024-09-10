Yazar Ayşen Şahin'in Narin'le İlgili Yaptığı Yorum Herkeste Soğuk Duş Etkisi Yarattı
Yazar Ayşen Şahin'in Narin'le İlgili Yaptığı Yorum Herkeste Soğuk Duş Etkisi Yarattı
Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor. Yazar Ayşen Şahin'in katıldığı bir programda Narin ile ilgili söylediği sözler ise farklı bir bakış açısını ortaya koydu
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni, geçtiğimiz gün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
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İstismar şüphesi de dahil olmak üzere Narin'in bedeninden otopsi için 91 adet örnek alındı. Ön otopsi raporuna göre, "delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemedi." Narin, otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi.
Ve herkesin aklında Narin'in güzel gülüşlü fotoğrafları kaldı.
Yazar Ayşen Şahin, Sözcü TV'de katıldığı programda "Fotoğraflarında bu kadar pırıl pırıl gülümsemese belki bu kadar üzülmeyeceklerdi. 12-13 yaşında kara kuru oğlan çocuğu olsa bu kadar yer yerinden oynamayabilirdi" dedi.
Herkeste soğuk duş etkisi yaratan o açıklama şöyle 👇
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