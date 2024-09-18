Galip Ensarioğlu’ndan Fotoğraf Açıklaması: "Neredeyse ‘Katil Sensin’ Diyecekler"
Galip Ensarioğlu’ndan Fotoğraf Açıklaması: "Neredeyse ‘Katil Sensin’ Diyecekler"
AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran’ın tutuklu bulunan amcasıyla fotoğrafları çıktı iddiası sonrasında açıklamada bulundu. Aileyi daha önceden tanıdığını söyleyen Ensarioğlu, “Fotoğraf ne zaman çekildi hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır’da 19 gün kaybolduktan sonra cansız olarak bulunan Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran baş şüpheli olarak tutuklanmıştı.
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AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun “Aile dostumuz” açıklaması çok konuşulmuş ve bugün ise Ensarioğlu ile tutuklu Salim Güran’ın birlikte fotoğraf çıkmıştı.
Diken’den Bışar Arslan’a konuşan Galip Ensarioğlu, fotoğrafın ne zaman çekildiğini hatırlamadığını söyledi ve “aileyi tanıdığını” hatırlattı.
“Neredeyse ‘Katil sensin’ diyecekler. Fotoğrafta ben netim, diğerleri bulanık. Basın, sosyal medya, kafayı yemiş bir sürü adam ne yapmaya çalışıyor? Babası, iki buçuk yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş, burada vahşi bir cinayet var. Var gücümüzle bu cinayeti ortaya çıkarmaya çalıştığımız halde, söylemediği laflara ekleme yapılıyor. Bu nasıl bir haysiyet cellatlığı.”
“Fotoğraf ne zaman çekildi hatırlamıyorum. Fotoğraftaki iki kişiyi tanıdım. Biri Dicle Belediye Başkanı (çaprazda arkası dönük olan )ve sol tarafımdaki de bizim büyükşehirde daire başkanı. Diğerlerini tanıyamadım ama Salim Güran olmadığı kesin. Bilerek bulanık çıkarmışlar, eski fotoğraf.”
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Ensarioğlu, “Salim Güran sizi ziyaret etti mi?” Sorusuna şu yanıtı verdi: “Hatırlamıyorum, ama aileyi tanıdığımı söylüyorum. Ailenin bir bireyi şu anda İYİ Parti il başkan yardımcısı. İYİ Parti’ye mi mal edeceğiz, O köyden HDP’ye 10 oy var, HDP’ye mi mal edeceğiz yani… ‘Kızın 20 yılın önce ölen dedesi dostum’ demişim, bu kabahat mi?”
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