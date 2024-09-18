Bakan Ali Yerlikaya Konuşmasının Kaydedilmemesini İstedi İddiası: MÜSİAD Genel Kurulunda İş İnsanlarına Müjde!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, geçtiğimiz hafta düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel İdare Kurulu’nda yaptığı konuşmanın kaydedilmemesini istediği iddia edildi. Yerlikaya’nın, yaptığı konuşmada düzenli göçmenlerin kayıt altına alınması ve çalışma izinleriyle ilgili bir düzenleme yaptıklarını söylediği ifade ediliyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da “İş insanlarının çalışma koşullarıyla ilgili sorunları var. Bu sorunları bizler dile getirdik.” açıklamasında bulundu.