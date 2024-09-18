Bakan Ali Yerlikaya Konuşmasının Kaydedilmemesini İstedi İddiası: MÜSİAD Genel Kurulunda İş İnsanlarına Müjde!
Bakan Ali Yerlikaya Konuşmasının Kaydedilmemesini İstedi İddiası: MÜSİAD Genel Kurulunda İş İnsanlarına Müjde!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, geçtiğimiz hafta düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel İdare Kurulu’nda yaptığı konuşmanın kaydedilmemesini istediği iddia edildi. Yerlikaya’nın, yaptığı konuşmada düzenli göçmenlerin kayıt altına alınması ve çalışma izinleriyle ilgili bir düzenleme yaptıklarını söylediği ifade ediliyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da “İş insanlarının çalışma koşullarıyla ilgili sorunları var. Bu sorunları bizler dile getirdik.” açıklamasında bulundu.
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Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya MÜSİAD toplantısında konuşma yaptı ancak konuşmasının kaydedilmesini istedi.
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Bakan Yerlikaya’nın, kaydedilmesini istediği konuşmasında düzenli göçmenlerin kayıt altına alınması ve çalışma izinleriyle ilgili bir düzenleme yaptıklarını, iş insanları rahatlatacaklarını ifade ettiği iddia ediliyor.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarını doğrulayarak, “İş adamlarının çalışma koşullarıyla ilgili sorunları var. Bu sorunları bizler dile getirdik. Sayın Bakan düzenli göçmenlerin kayıtlı bir şekilde çalışma izinlerinin alınmasıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını ve kısa sürede açıklayacaklarını söyledi” dedi.
Asmalı, “Peki telefonlar neden kaldırıldı?” sorusuna ise, “Sayın Bakan kendisinin açıklayacağı bir bilginin, yanlış aktarılmaması için kayıt altına alınmasını istemedi. Kendisi yeri ve zamanı geldiğinde çalışmalarını kamuoyuyla paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.
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