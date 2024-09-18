BM Genel Sekreteri Uyardı: Lübnan’a Kapsamlı İsrail Harekatı mı Olacak?

İsrail, iki günde Lübnan’da bulunan Hizbullah yanlılarının kullandığı iletişim cihazlarına düzenlediği saldırılarla binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. İsrail cephesinden yapılan açıklamada, “Savaşta yeni bir aşamanın eşiğindeyiz” ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise 2 gündür iletişim araçlarına düzenlenen saldırıların geniş kapsamlı bir harekatın ön hazırlığı olabileceğini söyledi.