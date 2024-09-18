BM Genel Sekreteri Uyardı: Lübnan’a Kapsamlı İsrail Harekatı mı Olacak?
BM Genel Sekreteri Uyardı: Lübnan’a Kapsamlı İsrail Harekatı mı Olacak?
İsrail, iki günde Lübnan’da bulunan Hizbullah yanlılarının kullandığı iletişim cihazlarına düzenlediği saldırılarla binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. İsrail cephesinden yapılan açıklamada, “Savaşta yeni bir aşamanın eşiğindeyiz” ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise 2 gündür iletişim araçlarına düzenlenen saldırıların geniş kapsamlı bir harekatın ön hazırlığı olabileceğini söyledi.
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Gazze’de uyguladığı insanlık dışı hamleleriyle adeta soykırım yapan İsrail, son iki günde Lübnan’da yaptığı saldırılarla gündemde.
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İsrail, dün Hizbullah yanlıların kullandığı çağrı cihazları patlamış ve binlerce kişi yaralanmıştı. Bugün ise telsizlere saldırı düzenlendi ve 11 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi yaralandı.
“Savaşta yeni bir aşamaya geçtik” diyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, tüm güçlerini Hizbullah ile çatışmaların yaşandığı kuzeye kaydıracaklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bugün düzenlenen toplantının ardınan New York’ta açıklamalarda bulundu.
İsrail’in 2 gündür düzenlediği saldırıların geniş çaplı harekatın çalışması olabileceğini söyleyen Guterres, gerilimin savaşa dönmemesi için tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
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Öte yandan birçok havayolu firması yaşananlar sonrasında İsrail ve Lübnan’a uçuşlarını iptal etmişti.
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