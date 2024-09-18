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Derbi Öncesi Hamle: Fenerbahçe’den Galatasaray İçin 7 Ayrı Şikayet

Derbi Öncesi Hamle: Fenerbahçe’den Galatasaray İçin 7 Ayrı Şikayet

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 19:20

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray’ı oyuncu maaşlarını düşük gösterme, kombine biletlerin fahiş bedelle satılması ve yasa dışı bahis şirketinden reklam aldığı gerekçesiyle 7 ayrı kuruma şikayet ettilerini açıkladı.

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Süper Lig’de bu hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi oynanacak. Derbi öncesi ise Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi.

Süper Lig’de bu hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi oynanacak. Derbi öncesi ise Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray’ı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye şikayet ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray’ı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye şikayet ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın bazı futbolcularının maaşlarını düşük göstererek “harcama limitlerini” suistimal ettiğini iddia ediyor.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın bazı futbolcularının maaşlarını düşük göstererek “harcama limitlerini” suistimal ettiğini iddia ediyor.

Ayrıca Galatasaray Yönetimi’nin kombine bilet transferlerin usulsüzlük yaptığını ve yasa dışı bahis şirketinden reklam aldığı da açıklamada yer aldı.

Ayrıca Galatasaray Yönetimi’nin kombine bilet transferlerin usulsüzlük yaptığını ve yasa dışı bahis şirketinden reklam aldığı da açıklamada yer aldı.

Pekin; “Devletimizden beklentimiz, gerekli hukuki adımların bir an önce atılması, yukarıda belirttiğimiz hususların detaylıca incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesidir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Pekin; “Devletimizden beklentimiz, gerekli hukuki adımların bir an önce atılması, yukarıda belirttiğimiz hususların detaylıca incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesidir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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