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Ali Koç'un Forma Gönderdiğini İddia Etmişti: Fenerbahçe'den Enes Kanter Açıklaması

Ali Koç'un Forma Gönderdiğini İddia Etmişti: Fenerbahçe'den Enes Kanter Açıklaması

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 23:06

FenerbahçeFETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında açıklamada bulundu. Açıklamanın başlığında 'Fenerbahçe’nin Vatan Hainleri ile Mücadelesi Bitmeyecektir' ifadeleri kullanıldı.

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Enes Kanter, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşmış ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma gönderdiğini söylemişti.

Enes Kanter, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşmış ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma gönderdiğini söylemişti.

Videoda, "Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticilere bu güzel jestleri için çok teşekkür ederim. Arayanım soranım eksik olmuyor. Tekrardan telefonla görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Videoda, "Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticilere bu güzel jestleri için çok teşekkür ederim. Arayanım soranım eksik olmuyor. Tekrardan telefonla görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem olan görüntülerin ardından ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetimine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Gündem olan görüntülerin ardından ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetimine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Fenerbahçe, yaşananlar üzerine açıklama yaptı 👇

Fenerbahçe, yaşananlar üzerine açıklama yaptı 👇

'Fenerbahçe’nin Vatan Hainleri ile Mücadelesi Bitmeyecektir

 Bugün, sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve Kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Bu şahıs, aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş, Kulübümüz tarafından konu ile ilgili kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmıştı. Bugün klasik bir FETÖ yaklaşımı ile yalanlar üzerinden gerçek dışı gündem yaratan bu şahıs nezdinde öncelikle ve asıl olarak söylemek isteriz ki; Bu asılsız içeriğin Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır. Kulübümüzün bu ve benzeri terör örgütü üyelerine ve vatan hainlerine karşı duruşu ve tavrı nettir. Bu tavır geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kalacaktır. Bu örgütün ve bireylerinin bugün hala Fenerbahçe’yi hedef alması bizi şaşırtmamaktadır. Bu videoyu servis eden, paylaşan şahıs ve hesapların tespiti ve cezası için gereken tüm hukuki işlemler başlatılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

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