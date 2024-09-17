Ali Koç'un Forma Gönderdiğini İddia Etmişti: Fenerbahçe'den Enes Kanter Açıklaması
Ali Koç'un Forma Gönderdiğini İddia Etmişti: Fenerbahçe'den Enes Kanter Açıklaması
Fenerbahçe, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında açıklamada bulundu. Açıklamanın başlığında 'Fenerbahçe’nin Vatan Hainleri ile Mücadelesi Bitmeyecektir' ifadeleri kullanıldı.
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Enes Kanter, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşmış ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma gönderdiğini söylemişti.
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Videoda, "Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticilere bu güzel jestleri için çok teşekkür ederim. Arayanım soranım eksik olmuyor. Tekrardan telefonla görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.
Gündem olan görüntülerin ardından ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetimine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti.
Fenerbahçe, yaşananlar üzerine açıklama yaptı 👇
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