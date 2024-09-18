Herkes Merak Ediyordu: Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Hakemi Açıklandı!
Herkes Merak Ediyordu: Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Hakemi Açıklandı!
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev, geçtiğimiz hafta dinlendirilen ismin oldu.
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak, milyonları ekran başına kilitleyecek dev derbide düdüğün sahibi açıklandı.
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Cumartesi günü saat 20'deki karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.
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