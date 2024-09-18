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Herkes Merak Ediyordu: Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Hakemi Açıklandı!

Herkes Merak Ediyordu: Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Hakemi Açıklandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 17:14

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev, geçtiğimiz hafta dinlendirilen ismin oldu.

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak, milyonları ekran başına kilitleyecek dev derbide düdüğün sahibi açıklandı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak, milyonları ekran başına kilitleyecek dev derbide düdüğün sahibi açıklandı.

Cumartesi günü saat 20'deki karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı.

Cumartesi günü saat 20'deki karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.
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