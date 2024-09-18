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Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Görüşecek!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (Yağız Sabuncuoğlu)

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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde İBB'nin düzenlediği resepsiyonunda görüntülenen İbrahim Hacıosmanlıoğlu'nun Beştepe'deki resepsiyona katılmaması dikkat çekmişti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde İBB'nin düzenlediği resepsiyonunda görüntülenen İbrahim Hacıosmanlıoğlu'nun Beştepe'deki resepsiyona katılmaması dikkat çekmişti.

Hacıosmanoğlu'na yakın kaynaklar, kendisinin davet edilmediğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu'na yakın kaynaklar, kendisinin davet edilmediğini açıklamıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan haberde de Hacıosmanoğlu’nun Erdoğan'dan bir süredir randevu istediği ancak olumlu geri dönüş alamadığı belirtilmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan haberde de Hacıosmanoğlu’nun Erdoğan'dan bir süredir randevu istediği ancak olumlu geri dönüş alamadığı belirtilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yarın TFF Başkanı ve yönetimini Ankara'da kabul edeceğini duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yarın TFF Başkanı ve yönetimini Ankara'da kabul edeceğini duyurdu.
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