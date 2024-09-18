Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Görüşecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (Yağız Sabuncuoğlu)
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde İBB'nin düzenlediği resepsiyonunda görüntülenen İbrahim Hacıosmanlıoğlu'nun Beştepe'deki resepsiyona katılmaması dikkat çekmişti.
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Hacıosmanoğlu'na yakın kaynaklar, kendisinin davet edilmediğini açıklamıştı.
Gerçek Gündem'de yer alan haberde de Hacıosmanoğlu’nun Erdoğan'dan bir süredir randevu istediği ancak olumlu geri dönüş alamadığı belirtilmişti.
Yağız Sabuncuoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yarın TFF Başkanı ve yönetimini Ankara'da kabul edeceğini duyurdu.
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