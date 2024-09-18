Hulusi Akar Eğitim Çıkışında Israrlı: “Çocuklara 4 Yaşından İtibaren Allah Korkusu Eğitimi Vereceğiz”
Hulusi Akar Eğitim Çıkışında Israrlı: “Çocuklara 4 Yaşından İtibaren Allah Korkusu Eğitimi Vereceğiz”
Milli Savunma Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın geçtiğimiz günlerde “Eğitim ve Allah korkusu” açıklaması tepki çekmişti. Akar, bugün açıklamalarının arkasında durdu ve çocuklara 4 yaşından itibaren Allah korkusu ve kuldan utanma duygusunun aşılanması gerektiğini söyledi.
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AK Partili vekili Hulusi Akar’ın, “Eğitimin amacı bilgi değil Allah korkusudur” sözleri çok tartışılmıştı.
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Hulusi Akar’ın bu açıklamaları başta muhalefet cephesinden tepki çekerken, eski bakan bugün yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında durdu.
AK Parti Türkiye Buluşmaları kapsamında konuşma yapan Akar, "En büyük yatırım gençlere yapılan yatırım. Gençleri mutlaka bilimle, sanatla, sporla tanıştırmamız ve geliştirmemiz lazım. Bunun için de çocukluktan itibaren bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey. Bunu temelde anlamaları lazım. Çocuklarımıza tabii ki atalarından ve tarihimizden aldığı ilhamla, tarihten aldığımız ibretle çok büyük çalışmalar yapacağız. Tarihte bizim çok büyük bilim insanlarımız var. İslam dünyasında, Türk dünyasında ve insanlık tarihinde" dedi.
AK Partili Akar, “Bunlardan ilham alacağız ama onun ötesinde de bizim milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak için, 85 milyonun milli birliğini ve beraberliğini sağlamak için temelde 4 yaşından itibaren eğitim vereceğiz. Bu temelde de Allah korkusu ve kuldan utanma yatıyor. Bunu vermek demek, işin bitmesi demek değil. Bu bir başlangıç. Bundan sonra tabii ki matematik, fizik, kimya, biyoloji başta olmak üzere temel bilimlerde yapabilecek en büyük çalışmayı yapmak suretiyle ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz ve inşallah bu şekilde başaracağız.” diyerek sözlerine tamamladı.
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