Hulusi Akar Eğitim Çıkışında Israrlı: “Çocuklara 4 Yaşından İtibaren Allah Korkusu Eğitimi Vereceğiz”

Milli Savunma Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın geçtiğimiz günlerde “Eğitim ve Allah korkusu” açıklaması tepki çekmişti. Akar, bugün açıklamalarının arkasında durdu ve çocuklara 4 yaşından itibaren Allah korkusu ve kuldan utanma duygusunun aşılanması gerektiğini söyledi.