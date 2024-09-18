Ferdi Kadıoğlu Ada’da Hesabı Açtı: 3 Dakikada Gol Attı
Ferdi Kadıoğlu Ada’da Hesabı Açtı: 3 Dakikada Gol Attı
Sezon başında Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk golünü kupa mücadelesinde Wolverhampton’a karşı attı. 82’de oyuna giren Ferdi, 3 dakika sonra takımının 3’üncü golünü kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem Fenerbahçe’nin hem de A Milli Futbol Takımı’nın yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton’a transfer olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli yıldız, yeni takımıyla Lig Kupası mücadelesinde fileleri havalandırdı.
82’inci dakikada Minteh’in yerine oyuna dahil olan Ferdi, 3 dakika sonra takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.
Brighton, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Lig Kupası’nda bir üst tura yükseldi.
Ferdi'nin yeni takımıyla ilk golü 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın