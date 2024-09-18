Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ferdi Kadıoğlu Ada’da Hesabı Açtı: 3 Dakikada Gol Attı

Ferdi Kadıoğlu Ada’da Hesabı Açtı: 3 Dakikada Gol Attı

Ferdi Kadıoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 23:48

Sezon başında Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk golünü kupa mücadelesinde Wolverhampton’a karşı attı. 82’de oyuna giren Ferdi, 3 dakika sonra takımının 3’üncü golünü kaydetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hem Fenerbahçe’nin hem de A Milli Futbol Takımı’nın yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton’a transfer olmuştu.

Hem Fenerbahçe’nin hem de A Milli Futbol Takımı’nın yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton’a transfer olmuştu.

Milli yıldız, yeni takımıyla Lig Kupası mücadelesinde fileleri havalandırdı.

Milli yıldız, yeni takımıyla Lig Kupası mücadelesinde fileleri havalandırdı.

82’inci dakikada Minteh’in yerine oyuna dahil olan Ferdi, 3 dakika sonra takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

82’inci dakikada Minteh’in yerine oyuna dahil olan Ferdi, 3 dakika sonra takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Brighton, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Lig Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Brighton, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Lig Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Ferdi'nin yeni takımıyla ilk golü 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
13
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın