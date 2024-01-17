17 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. "Diva" lakaplı Bülent Ersoy'un Dünya Güllerim Masada programında yaptığı Zeki Müren açıklamaları epey gündem olmuştu. Müren'in acımasız olduğunu ve kendisini kıskandığını söyleyen Ersoy'a tepkiler gecikmemişti. Usta sanatçı yıllar sonra ilk defa canlı yayına katıldı. Zeki Müren itiraflarına açıklık getirerek "Sanat Güneşi"nin intihar ettiğini öne sürdü.
2. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beridir oldukça romantik bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. Magazinde sık sık ikilinin bahsini duyuyoruz. Son olarak hasta olmasına rağmen çekime gitmesi gereken Sibil Çetinkaya'ya sevgilisi Şükrü Özyıldız öyle refakat etti ki, merhametiyle gönlümüze bir kez daha taht kurdu.
3. 'Deliha', 'Eltilerin Savaşı' ve 'Görümce' filmleriyle komedi dalındaki çektiği filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gupse Özay yeni filmi 'Lohusa' ile hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Dün gece gerçekleşen gala gecesinde giymiş olduğu kıyafet beğeni yağmuruna tutuldu.
4. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sakallıoğlu'nun Stand-up gösterisi için gittiği Avustralya Havalimanı'nda bavulları kayboldu. Ünlü komedyenin o anları akıllara "İstanbul İçin Son Çağrı" filmini getirdi.
5. Geçtiğimiz hafta başarılı şarkıcı ve aktris Ariana Grande, yeni albümünün single'ını yayınladı. Şarkı sözlerinde yaptığı göndermeler hayranlarında merak uyandırdı. Yeni boşandığı eşini aldatma dedikodularının ve ilişkisinin olduğu iddia edilen Ethan Slater de eşinden boşanınca, beyimizin yeni boşandığı eşi de Ariana hakkında konuşunca, yetmezmiş gibi üstüne Ariana'nın şarkısı da çıkınca herkes şok oldu!
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6. Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi CMXXIV'in tüm biletleri tükendi. Gösterinin biletleri karaborsada ise 50 bin liraya kadar yükseldi.
7. Hülya Avşar'ın zenginlik hakkındaki açıklamalarına karşı geçen yıllarda ekonomideki bozulmaya yönelik yaptığı "simit" yorumunu Prof. Dr. Özgür Demirtaş hatırlattı.
8. Mükremin Gezgin, TikTok'ta çektiği hamilelik videoları ve geçirdiği sayısız estetik operasyonlarıyla tanındı. Sosyal medyanın ön plana çıkan isimleri arasında yer alan sosyal medya fenomeninin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Instagram heabından açıklama yapan Mükremin, polislerle arasında geçen konuşmayı da aktardı.
9. Cüneyt Arkın'ın eşi ve eski eşinden kızı arasındaki miras davasında Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço tanık olarak dinlendi.
10. Oyunculuk performansıyla sürekli eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel bu sefer hiç duymadığınız türden bir iddiayla gündeme damga vurdu. Oyunculuktan uzaklaştığı öne sürülen genç oyuncunun bu karında sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinin bir etkisi olduğu bile konuşuldu...
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11. Tayland'a cinsiyet ameliyatı için gittiği iddia edilen Mika Raun, sessizliğini bozdu. Paylaştığı hikayeler ve esprili videoyla cinsiyet geçiş ameliyatının tamamlandığını duyurdu!
12. Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde parkur sırasında Aleyna'ya karşı olan garip bakışlarıyla gündem olan Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler hakkında açıklama yaptı.
13. Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer 8 Aralık 2023 tarihinde bebekleri Ardıç'ı kucaklarını aldı. Çift, oğulları dünyaya geldiği günden itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Taze anne Burcu Denizer bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Denizer, eşi Kaan Urgancıoğlu ve minik oğlu Ardıç'ın yürüyüş yaptığı anları bizlerle paylaşınca ortaya kalpleri eriten bir görüntü çıktı.
14. Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü yemeği çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar mutlulukla ilgili değerlendirme yaptı. Hülya Avşar'ın bu açıklamaları sosyal medyada epey gündem oldu.
15. Survivor'la hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu programın finalinde ismi verilmeyen bir prodüktörden teklif almıştı. Bunun ardından şarkıcı Berkay'ın aracılığıyla müzik sektörüne giren Aleyna ve Berkay arasında ipler gerilirken, bu olaya Acun Ilıcalı'nın sağ kolum dediği Gökhan Özdemir'in dahil olduğu iddia edildi.
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