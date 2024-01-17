Ariana Grande'nin Yeni Şarkısındaki İlişkisiyle İlgili Sözleri 350 Bin Takipçi Kaybetmesine Sebep Oldu

Şarkının klibinde ilk sahneleri göze çarpıyor. Ariana'nın çağırdığı bir grup kritik onun ne kadar değiştiğinden bahsediyorlar. Ardından kendi humus markasını çıkartıyormuş gibi bir dedikodunun konuşulduğu sahne geliyor. Ariana izleyicilerini hem güldürüyor hem de meraklandırıyor. Kim onun arkasından bunları demiş olabilir ki?