Ariana Grande'nin Yeni Şarkısındaki İlişkisiyle İlgili Sözleri 350 Bin Takipçi Kaybetmesine Sebep Oldu
Ariana Grande'nin Yeni Şarkısındaki İlişkisiyle İlgili Sözleri 350 Bin Takipçi Kaybetmesine Sebep Oldu
Kaynak: https://www.buzzfeednews.com/article/...
Geçtiğimiz hafta başarılı şarkıcı ve aktris Ariana Grande, yeni albümünün single'ını yayınladı. Şarkı sözlerinde yaptığı göndermeler hayranlarında merak uyandırdı. Yeni boşandığı eşini aldatma dedikodularının ve ilişkisinin olduğu iddia edilen Ethan Slater de eşinden boşanınca, beyimizin yeni boşandığı eşi de Ariana hakkında konuşunca, yetmezmiş gibi üstüne Ariana'nın şarkısı da çıkınca herkes şok oldu! Detaylar için kaydırın 👇👇👇
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Güzeller güzeli Ariana'mız geçtiğimiz hafta "Yes, and?" adlı bir single çıkardı.
Görünen o ki Ariana bu şarkıyla epey bir olay yaratmış. Daha ilk haftadan Spotify Global'de birinci sırada!
"...Göğsünü gere gere söyle. Sırada ne var? gibisinden bir tavırla, Evet, ve?..."
Şu bahsettiğimiz müzikalin bir diğer oyuncusu Ethan Slater ile 2022'de Ariana'nin attığı Instagram hikayesini bir inceleyelim. Çünkü inanın hepsi birbiriyle bağlantılı!
Ethan Slater ismini Süngerbob Karepantolon'un Broadway Müzikaliyle duyurmuştu.
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Ancak 2023'de her şey bir anda değişti!
Geçen Temmuz'da ilişkinin doğruluğu bazı kaynaklar tarafından onaylandı.
Şok edici olan tarafı Lilly Jay'in Ariana'ya "Yuva yıkan!" demesiydi.
Ariana şarkıda kimden bahsettiğini söylemese de insanlar bu kişinin Ethan Slater olduğundan çok emin.
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