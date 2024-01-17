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Ariana Grande'nin Yeni Şarkısındaki İlişkisiyle İlgili Sözleri 350 Bin Takipçi Kaybetmesine Sebep Oldu

Ariana Grande'nin Yeni Şarkısındaki İlişkisiyle İlgili Sözleri 350 Bin Takipçi Kaybetmesine Sebep Oldu

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 17:48

Geçtiğimiz hafta başarılı şarkıcı ve aktris Ariana Grande, yeni albümünün single'ını yayınladı. Şarkı sözlerinde yaptığı göndermeler hayranlarında merak uyandırdı. Yeni boşandığı eşini aldatma dedikodularının ve ilişkisinin olduğu iddia edilen Ethan Slater de eşinden boşanınca, beyimizin yeni boşandığı eşi de Ariana hakkında konuşunca, yetmezmiş gibi üstüne Ariana'nın şarkısı da çıkınca herkes şok oldu! Detaylar için kaydırın 👇👇👇

Kaynak: https://www.buzzfeednews.com/article/...
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Güzeller güzeli Ariana'mız geçtiğimiz hafta "Yes, and?" adlı bir single çıkardı.

Güzeller güzeli Ariana'mız geçtiğimiz hafta "Yes, and?" adlı bir single çıkardı.

Şu sıralar 2024'ün son ayında vizyona girecek olan yeni bir Disney müzikali 'Wicked' filminin çekimleriyle epey bir meşguldü kendisi. Ariana da hayranlarını daha fazla bekletmemek adına bu sene çıkacak olan albümü 'Eternal Sunshine'ın ilk single'ını paylaştı.

Görünen o ki Ariana bu şarkıyla epey bir olay yaratmış. Daha ilk haftadan Spotify Global'de birinci sırada!

Görünen o ki Ariana bu şarkıyla epey bir olay yaratmış. Daha ilk haftadan Spotify Global'de birinci sırada!

Şarkının paylaşımını Instagram hikayesinde ve postlarında paylaşan Ariana, şarkı sözlerinyle adeta herkese kafa tutuyor!

"...Göğsünü gere gere söyle. Sırada ne var? gibisinden bir tavırla, Evet, ve?..."

"...Göğsünü gere gere söyle. Sırada ne var? gibisinden bir tavırla, Evet, ve?..."

Şarkının klibinde ilk sahneleri göze çarpıyor. Ariana'nın çağırdığı bir grup kritik onun ne kadar değiştiğinden bahsediyorlar. Ardından kendi humus markasını çıkartıyormuş gibi bir dedikodunun konuşulduğu sahne geliyor. Ariana izleyicilerini hem güldürüyor hem de meraklandırıyor. Kim onun arkasından bunları demiş olabilir ki?

Şu bahsettiğimiz müzikalin bir diğer oyuncusu Ethan Slater ile 2022'de Ariana'nin attığı Instagram hikayesini bir inceleyelim. Çünkü inanın hepsi birbiriyle bağlantılı!

Şu bahsettiğimiz müzikalin bir diğer oyuncusu Ethan Slater ile 2022'de Ariana'nin attığı Instagram hikayesini bir inceleyelim. Çünkü inanın hepsi birbiriyle bağlantılı!

'Tebrikler! Sanki 42 yıl öncedenmiş gibi hissettiriyor.'

Ethan Slater ismini Süngerbob Karepantolon'un Broadway Müzikaliyle duyurmuştu.

Ethan Slater ismini Süngerbob Karepantolon'un Broadway Müzikaliyle duyurmuştu.

2012'den beri beraber olduğu lise aşkı Lilly Jay ile 2018'de evlendi ve 2022 yılında da bir çocukları oldu.

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Ancak 2023'de her şey bir anda değişti!

Ancak 2023'de her şey bir anda değişti!

Ariana Grande ve eski eşi Dalton Gomez'in boşanmasından bir süre sonra Lilly Jay, Ethan Slater'a onu Ariana Grande ile aldattığını düşündüğü için boşanma davası açtı. Yakın zamanda da çift ayrıldı!

Geçen Temmuz'da ilişkinin doğruluğu bazı kaynaklar tarafından onaylandı.

Geçen Temmuz'da ilişkinin doğruluğu bazı kaynaklar tarafından onaylandı.

Bazı kaynaklar ise ikisinin de eski partnerlerini aldattığını yalanladı ve yeni çiftin bekar olduklarından sonra birbirleriyle görüşmeye başladıklarını söyledi. Her türlü söylentiye göre Ariana ve Slater çifti bir ilişkileri içerisinde.

Şok edici olan tarafı Lilly Jay'in Ariana'ya "Yuva yıkan!" demesiydi.

Şok edici olan tarafı Lilly Jay'in Ariana'ya "Yuva yıkan!" demesiydi.

Page Six'e şu anda sadece Slater ile olan oğluna odaklandığını söyleyen Jay, Ariana'nın 'girl's girl' olmadığını, yani kadın dayanışmasına uygun davranmadığını belirtti.

Ariana yeni şarkısında da yeni ilişkisiyle alakalı dönen bu dedikodulara "Sizin işiniz sizin, benimki benimkidir / Neden kiminle ilişki yaşadığımla bu kadar fazla ilgileniyorsunuz?" diyerek tepkisini koydu.

Ariana şarkıda kimden bahsettiğini söylemese de insanlar bu kişinin Ethan Slater olduğundan çok emin.

Ariana şarkıda kimden bahsettiğini söylemese de insanlar bu kişinin Ethan Slater olduğundan çok emin.

Kimisi 'Yürü kızım biz sana inanıyoruz! Asla birini aldatmaz Ariana'm da Ariana'm' derken, kimisi de sert cevaplar verdi. Hatta bu ay Ariana Instagram'da 350.000'den fazla takipçi kaybetti! SocialBlade istatistiklerine göre Ariana'nın yeni şarkı anonsundan sonra totalde 369.630 takipçisi Ariana'yı takipten çıktı.

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