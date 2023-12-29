Ariana Grande Yeni Sevgilisi Ethan Slater Hakkında Konuştu: "Bu Kadar Gurur ve Sevgi Hissetmemiştim"
Ariana Grande Yeni Sevgilisi Ethan Slater Hakkında Konuştu: "Bu Kadar Gurur ve Sevgi Hissetmemiştim"
Ariana Grande şarkılarıyla ve aşk hayatıyla magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri. Şarkıcı yeni sevgilisi oyuncu Ethan Slater hakkında açıklamalarda bulundu.
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Şarkılarıyla dünya müzik listelerini adını yazdıran Ariana Grande, geniş hayra kitlesine sahip ünlülerden biri.
"Thank u, next" ve "7 rings" gibi şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı, her yeni projesinde isminden söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık konuşulan isimlerden biri.
Daha önce ismi Pete Davidson ve Big Sean gibi birçok ünlüyle anılan Grande, 2021 yılında Dalton Gomez ile evlenmiş ve 2023 yılında ise evliliğine son vermişti.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde oyuncu Ethan Slater ile yeni bir ilişkiye adım attığını verdiği el ele pozlar ile açıkladı.
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Çiftin birlikte görülmelerinin ardından Grande, eni ilişkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu:
Siz taze çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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