Ariana Grande Yeni Sevgilisi Ethan Slater Hakkında Konuştu: "Bu Kadar Gurur ve Sevgi Hissetmemiştim"

“Beni tanımayan, arkamdan fısıldaşan ve hayatımla ilgili varsayımlar yapan insanlar tarafından bu kadar derinden yanlış anlaşıldığımı hissederken, aynı zamanda bu kadar gurur, neşe veya sevgi hissetmemiştim. Bunlardan birinin diğerinden ne kadar önemli olduğunu öğrendim.”