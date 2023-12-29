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2023 Yılında Eski Aşklarıyla ve Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlginç İtiraflarda Bulunan 11 Ünlü

2023 Yılında Eski Aşklarıyla ve Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlginç İtiraflarda Bulunan 11 Ünlü

mukerremtekelii
mukerremtekelii - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:31

Bu sene magazin dünyası için bol itiraflı bir yıl oldu. Kimi ünlüler eski rol arkadaşı hakkında kimi ünlüler ise eski aşkları hakkında ortalığı kasıp kavuracak itiraflarda bulundu. Bizler de ilginç itiraflara doyduğumuz 2023 yılının en vurucu itiraflarını sizler için derledik. Hadise'nin ilk aşk itirafından, Sinan Akçıl'ın imam nikahlı eşleri itirafına kadar birbirinden değişik itiraflar için hadi buyurun içeriğe. 

İşte detaylar 👇

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1. Zuhal Olcay

1. Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, ilk eşi Selçuk Yöntem ve üçüncü eşi Haluk Bilginer ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. İki oyuncunun evliliğini çok zor bulan Olcay,Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor. Karı kocanın ikisi de oyuncu olunca, ister istemez yarış oluyordur, olmaması mümkün değil” itirafında bulunmuştu. İtirafı bununla da sınırlı kalmayan Zuhal Olcay, “Eğer başa baş giden bir yetenek ve kariyerden söz ediyorsak hele, felaket bir şey. O başa başlığı, akıllı ve güzel insanlar bir bütün yapıp, ailenin, tiyatronun yararına kullanır ve çok da güzel sonuçlar elde eder” demişti.

2. Afra Saraçoğlu

2. Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'yla seneler süren ilişkisini sonlandırdıktan sonra ikisinin de yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Fakat hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir bu aşk dedikodusu hakkında konuşmamaya ant içmişti. Onlar ne kadar yalanlasalar da gerçekten aşk yaşadıkları bir yaz günü ortaya çıkan dudak dudağa resimleriyle belgelendi diyebiliriz. Afra Saraçoğlu, ayrılığın ardından kendi doğum gününde “Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok' itirafını yapmıştı.

3. Sinan Akçıl

3. Sinan Akçıl

Danla Bilic’in YouTube üzerinden yaptığı programa konuk olan Sinan Akçıl, hepimizi şok eden bir evlilik itirafında bulunmuştu. Önce birden fazla imam nikahlı eşi olduğu itirafını yapan Akçıl, “4 tane eşim var imam nikahlı. Boş ol diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle” demişti.

4. Hadise

4. Hadise

'Sevmiyo' şarkısını sevenleri ile buluşturan Hadise’nin şarkı ile beraber yaptığı ilk aşk itirafı olay olmuştu. Hadise, “Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım…” itirafıyla hepimizi hüzünlendirmişti.

5. İrem Derici

5. İrem Derici

Olayların kadını İrem Derici, lise zamanındaki ilk aşkının ve ilk sevgilisinin  “Cinsel yönelimini değiştirdiği” itirafında bulunarak hepimizi dumur etmişti.

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6. Beren Saat

6. Beren Saat

Beren Saat, hem eski hem de “İstanbul İçin Son Çağrı” filmindeki en yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile çektikleri sevişme sahnesi ile ilgili “Aşk-ı Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında” itirafında bulundu. Bu itirafın ardından da “Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik” ifadesini kullanmıştı.

7. Demet Şener

7. Demet Şener

Katıldığı 2. Sayfa programında eski eşi İbrahim Kutluay’a ateş püsküren Demet Şener, önce eski eşinin “Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor” sözlerine tepki göstererek sonra da “Öyle bir şey yok. Çocuklar %99.99999 bende kalıyorlar. Hiç bizim böyle bir sistemimiz olmadı” itirafında bulunmuştu.

8. Gülseren Ceylan

8. Gülseren Ceylan

Mehmet Ali Erbil ile hızlı başlayan aşkı hızlı biten Gülseren Ceylan, olaylı ayrılığın ardından ortalığı karıştıracak itiraflarda bulunmuştu. Gülseren Ceylan,Çok başına buyruk bir insan ben de öyle bir insan değilim yani benim zaten en başından beri duygularım, davranışlarım konuşmalarım belliydi. O da ilk başta iyiydi. Sonradan işte erkekler biliyorsunuz biraz elinin altına alınca değişiyorlar o da değişti” diyerek dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu.

9. Hande Ataizi

9. Hande Ataizi

Bu seneye damga vuran kaoslardan biri de Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah kaosuydu. Farah Zeynep, konu hakkında sessizliğini korurken Hande Ataizi’den bomba ve göndermeli bir itiraf gelmişti. Ataizi, “Onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes herkesi biliyor… “ diyerek aralarındaki kaosu itiraf etmişti.

10. Kıvanç Tatlıtuğ

10. Kıvanç Tatlıtuğ

Aşk-ı Memnu dizisinden 12 yıl sonra eski partneriyle yeni bir projede tekrar buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat hakkında “Beren ile çalışmak çok konforluydu. Zaman su gibi akıp geçti” itirafında bulunmuştu.

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11. Mehmet Ali Erbil

11. Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil, eski nişanlısı Gülseren Ceylan ile olan ayrılığının ardından çok konuşulacak itiraflarda bulunmuştu. Erbil, “Son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli 'Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi” itirafıyla Gülseren Ceylan’ı kızdırmıştı.

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