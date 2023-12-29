2023 Yılında Eski Aşklarıyla ve Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlginç İtiraflarda Bulunan 11 Ünlü

Beren Saat, hem eski hem de “İstanbul İçin Son Çağrı” filmindeki en yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile çektikleri sevişme sahnesi ile ilgili “Aşk-ı Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında” itirafında bulundu. Bu itirafın ardından da “Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik” ifadesini kullanmıştı.