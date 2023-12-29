2023 Yılında Eski Aşklarıyla ve Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlginç İtiraflarda Bulunan 11 Ünlü
2023 Yılında Eski Aşklarıyla ve Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlginç İtiraflarda Bulunan 11 Ünlü
Bu sene magazin dünyası için bol itiraflı bir yıl oldu. Kimi ünlüler eski rol arkadaşı hakkında kimi ünlüler ise eski aşkları hakkında ortalığı kasıp kavuracak itiraflarda bulundu. Bizler de ilginç itiraflara doyduğumuz 2023 yılının en vurucu itiraflarını sizler için derledik. Hadise'nin ilk aşk itirafından, Sinan Akçıl'ın imam nikahlı eşleri itirafına kadar birbirinden değişik itiraflar için hadi buyurun içeriğe.
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1. Zuhal Olcay
2. Afra Saraçoğlu
3. Sinan Akçıl
4. Hadise
5. İrem Derici
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6. Beren Saat
7. Demet Şener
8. Gülseren Ceylan
9. Hande Ataizi
10. Kıvanç Tatlıtuğ
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11. Mehmet Ali Erbil
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