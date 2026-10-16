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17 - 23 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 17 - 23 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.10.2026 - 17:55
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17 - 23 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Ekim 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 179,50 TL

Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 179,50 TL

  • Kaanlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 339 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 209 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 209 TL

  • Pınar Dana Kangal Sucuk 400 g 319 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 g 249 TL

  • Lay's Patates Cipsi Çeşitleri 125 g 54,50 TL

  • Ruffles Patates Cipsi Çeşitleri 125 g 54,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 KG 59,50 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 165 TL

  • Nimet Buğday Unu 2 KG 54,50 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 1 KG 57,50 TL

  • Hayat Su 5 L 45 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 g 79,50 TL

  • Eti Popkek Kek 60 g 13 TL

  • Luppo Marshmallow Kek 184 g 62,50 TL

  • Eti Benim'O Marshmallowslu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g 82 TL

  • Kinder Bueno Çikolatalı Gofret 43 g 35 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 159,50 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 159,50 TL

  • Bingo Yumuşatıcı 5 L 199,50 TL

  • Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 205 TL

  • Molfix Çocuk Bezi Fırsat Paketi 319 TL

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 65 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 210 TL

  • Molped Ultra Hijyenik Ped 37,75 TL

  • Molped Pure&Soft Hijyenik Ped 40,25 TL

  • Morfose Saç Spreyi Ultra Strong 175 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 179,50 TL

  • Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 87,50 TL

  • Elseve Mucizevi Yağ Saç Bakım Kremi 150 ml 169,50 TL

  • Elidor Anında Onarıcı Saç Kremi 130 ml 149,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Bahçıvan / Torku / Altınkılıç Labne 3x180 g 165 TL

  • Lipton Demlik Poşet Çay 100'lü 170 TL

  • Cem Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 900 g 185 TL

  • Cem Siyah Zeytin 800 g 125 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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