Hakan Hande'sini Paylaştı Eda Ece Oyun Masasına Oturdu: 16 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hakan Hande'sini Paylaştı Eda Ece Oyun Masasına Oturdu: 16 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Başak Dizer, biricik eşinin Babalar Günü'nü yepyeni bir Kurt Efe pozuyla kutladı.
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Nazlı Sabancı, minik kuzu Arzu Alara'yla havuz keyfindeydi.
Yasemin Tatlıses, ikizleriyle beraber videolar çekmeye başladığını ve yakında paylaşacağını duyurdu.
Demet Akalın, Tekirdağ'a yola çıktı.
Hakan Sabancı, plansız programsız içinden geldiği için biricik sevgilisini paylaştı, göz yaşarttı!
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Pelin Akil, güzel kızlarıyla oyuncak temizliği yaptı.
Kerimcan Durmaz, deniz keyfine çıktı.
Berfu Yenenler, oğlu ve eşinin benzerliğini yeniden gözler önüne serdi.
Şeyma Subaşı'nın keyfi her zamanki gibi yerindeydi.
Eda Ece, annesiyle oyun gecesine oturdu.
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Arzu Sabancı, eşini ayrı tuttu. Geri kalan herkes için genel bir babalar günü kutlaması yaptı.
Çağla Şıkel, bayram sabahında küçük oğluyla mutfağa girdi.
Burcu Esmersoy, bayramı İtalya'a geçirmeye karar verdi.
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