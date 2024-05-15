15 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Mayıs Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Başakşehir Sanayi Sitesi Metro durağının çıkışında bulunan istinat duvarının içinde el yapımı patlayıcı olduğu iddia edilen bir düzenek bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme sonrası patlayıcı maddeyi muhafaza altına aldı.
Sabah Gazetesi, devlet içinde FETÖ benzeri yeni bir yapılanma olduğunu yazdı. Haberin gündem olması sonrası ise Emniyet Genel Müdürlüğü, sert bir şekilde Sabah Gazetesi'ne yalanlama geçti.
Kocaeli’de bulunan bir fabrikada, kadın işçilerin soyunma odasına yerleştirilmiş gizli kamera düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili fabrikanın güvenlik amiri gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde yine Kocaeli’nde bulunan fabrikada “grup seks” yapıldığı iddiaları haberlere yansımıştı.
İstiklal Caddesi'nde Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Gezi olayları sebebiyle tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest kalması gerektiği hakkında köşe yazı yazmıştı. Mahkeme, bugün Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebini reddederken, MHP’nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Selvi’ye Silivri Cezaevi’nin yolunu gösterdi.
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Fransa’da “Sinek” lakaplı uyuşturucu baronu Muhammed Amra, çete üyeleri tarafından kaçırıldı. Olayda Amra’nın naklini yapan 2 hapishane görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Interpol, kaçırılan uyuşturucu baronu için kırmızı bülten yayınlandı.
Kocaeli’nde bir binaya asılan ve üzerinde “Allah belanı versin Nurettin” yazılı pankart sosyal medyada da gündem oldu. Pankartı kimin astığı ve Nurettin’in kim olduğu ise henüz belli değil.
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturmasında gizli tanık olan S.S.'nin iddiaları sonrası Ankara Emniyeti'ndeki 4 polisin gözaltına alınma süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, gözaltıları doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in yaptığını söyleyerek, 'Erdoğan'ın bugün açıklama yapmamasının gerekçesi de MİT'in raporunu beklemesi.' dedi.
Üniversite öğrencisi 20 yaşında Ata Emre Akman, kurye olarak çalışırken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından sokak ortasında vahşi şekilde katledilmişti. Ata Emre Akman'ın, olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı.
Muğla’nın dünyaca ünlü tatil bölgesi Marmaris’te bir grup İngiliz vatandaşı, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Uzunyalı sahilinde düzenlenen törenle denize dökülen küller sağlık tartışmalarını da beraberinde getirdi.
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava’da silahlı saldırganın hedefi olmuştu. Başbakan Fico, saldırı sonrasında ameliyata alınmış ve durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Slovakya’da düzenlenen saldırı devlet başkanlarına yapılan suikast girişimlerini de akıllara getirdi.
Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, Balıkesir’de 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçakla vurularak öldürülmüştü. Ata Emre Akman’ın öğretim görevlisi annesi ve emekli albay babası NOW TV’ye verdiği röportajda isyan etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde hızla gelişen yapay zeka teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yurt dışında halka henüz açıklanmayan yapay zeka çalışmalarını incelediğini söyleyen Bakan Fidan, gelişmelerin kontrolden çıkabileceğini de ifade etti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı olan Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı seçiminde aday olmuş ancak sonrasında adaylık çekilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Şentürk’ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.
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