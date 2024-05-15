İstiklal Caddesi'nde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Bölgeye Sevk Edildi
İstiklal Caddesi'nde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Bölgeye Sevk Edildi
İstiklal Caddesi'nde Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İstiklal Caddesi'nde Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir mağazada yangın çıktığı belirtildi.
Yangın sonrası oluşan duman İstanbul'un farklı noktalarından görüntülendi. 📹
Yangın nedeniyle İstiklal Caddesi duman altında kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 📹
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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İstiklal caddesi hemen hemen günün her saatinde kalabalık inşallah kötü sonuçlar duymayiz🙏