Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atama: Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı olan Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı seçiminde aday olmuş ancak sonrasında adaylık çekilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Şentürk’ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.