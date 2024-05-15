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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atama: Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atama: Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Oldu

Yargıtay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 00:21

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı olan Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı seçiminde aday olmuş ancak sonrasında adaylık çekilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Şentürk’ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

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16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Muhsin Şentürk Yargıtay Başsavcısı olarak atandı.

16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Muhsin Şentürk Yargıtay Başsavcısı olarak atandı.

Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkanı olarak görev yapıyordu.

Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkanı olarak görev yapıyordu.

Şentürk ayrıca, dün sonuçlanan Yargıtay Başkanlığı seçiminde de aday olmuş ancak sonrasında adaylıktan çekilmişti.

Şentürk ayrıca, dün sonuçlanan Yargıtay Başkanlığı seçiminde de aday olmuş ancak sonrasında adaylıktan çekilmişti.

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