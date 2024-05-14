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Yargıtay Başkanı Nihayet Belli Oldu: 37 Tur Sonra Ömer Kerkez Seçildi

Yargıtay Başkanı Nihayet Belli Oldu: 37 Tur Sonra Ömer Kerkez Seçildi

Yargıtay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 11:36 Son Güncelleme: 14.05.2024 - 11:43

Uzun süredir yeni başkanını seçmeye çalışan Yargıtay’da 37’inci tur oylamasında oyların 193’ünü alan Ömer Kerkez yeni başkan seçildi.

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348 üyenin bulunduğu Yargıtay’da 25 Mart’tan beri başkanlık için seçim yapılıyordu.

348 üyenin bulunduğu Yargıtay’da 25 Mart’tan beri başkanlık için seçim yapılıyordu.

Mevcut başkan Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez’in yarıştığı başkanlık için, Muhsin Şentürk’ün yarıştan seçilmesiyle nihayet sonuç çıktı.

Mevcut başkan Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez’in yarıştığı başkanlık için, Muhsin Şentürk’ün yarıştan seçilmesiyle nihayet sonuç çıktı.

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, oyların 193’ünü alarak Yargıtay Başkanı seçildi.

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, oyların 193’ünü alarak Yargıtay Başkanı seçildi.

Ömer Kerkez kimdir? 👇

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Leyla

Tipinizz korkuttu daha iyi bir fotoğraf çekilseydiniz 🙉🙈🙈