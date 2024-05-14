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Ömer Kerkez Kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?

Ömer Kerkez Kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?

Yargıtay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 12:23

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde sona gelindi. Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylama sonucunda Ömer Kerkez seçildi. Yeni Yargıtay Başkanının kim olduğu, Ömer Kerkez'in bugüne kadar üstlendiği görevler ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, dört yıl boyunca görevde kalacak Ömer Kerkez kimdir? 

İşte, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni Yargıtay Başkanı Kimdir?

Yeni Yargıtay Başkanı Kimdir?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 14 Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Ömer Kerkez Kimdir?

Ömer Kerkez Kimdir?

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Antakya'da başlayan Kerkez, lise öğrenimini Antakya Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 

Ömer Kerkez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ömer Kerkez'in Mesleği Nedir? Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?

Ömer Kerkez'in Mesleği Nedir? Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?

Ömer Kerkez, meslek hayatına Hatay'da hakim/savcı adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca, Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılığı yaptı. Kerkez, 5 Temmuz 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. 

14 Şubat 2023 tarihinde ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez, bugüne kadar Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 193 oy alarak seçildi!

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 193 oy alarak seçildi!

Ömer Kerkez, 14 Mayıs 2024 tarihinde geçekleştirilen Yargıtay Başkanlığı 37. tur oylamasında 193 oy alarak 4 yıl sürecek Yargıtay Başkanı görevine getirildi.

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