Ömer Kerkez Kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?
Ömer Kerkez Kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?
Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde sona gelindi. Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylama sonucunda Ömer Kerkez seçildi. Yeni Yargıtay Başkanının kim olduğu, Ömer Kerkez'in bugüne kadar üstlendiği görevler ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, dört yıl boyunca görevde kalacak Ömer Kerkez kimdir?
İşte, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni Yargıtay Başkanı Kimdir?
Ömer Kerkez Kimdir?
Ömer Kerkez'in Mesleği Nedir? Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 193 oy alarak seçildi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın