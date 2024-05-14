Ömer Kerkez Kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Hangi Görevlerde Bulundu?

Ömer Kerkez, meslek hayatına Hatay'da hakim/savcı adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca, Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılığı yaptı. Kerkez, 5 Temmuz 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi.

14 Şubat 2023 tarihinde ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez, bugüne kadar Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.