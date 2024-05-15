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Ölen Yakınlarının Küllerini Marmaris’te Denize Döktüler: Sağlık İçin Sorun Olur mu?

Ölen Yakınlarının Küllerini Marmaris’te Denize Döktüler: Sağlık İçin Sorun Olur mu?

Marmaris
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 20:56

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil bölgesi Marmaris’te bir grup İngiliz vatandaşı, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Uzunyalı sahilinde düzenlenen törenle denize dökülen küller sağlık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

Olayı gören bazı vatandaşlar ise kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade etti.

Olayı gören bazı vatandaşlar ise kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade etti.

Sosyal medyada da gündem olan ve yaşanan tepkilerin ardından açıklama yapan uzmanlar ise 900 ile bin 200 derece sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde virüs, bakteri gibi sağlığa zararlı organizmaların yaşamayacağını belirtti. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından denizden alınan numunelerin olayla hiçbir ilgisinin olmadığı, mavi bayraklı sahillerde rutin numune alım işlemi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada da gündem olan ve yaşanan tepkilerin ardından açıklama yapan uzmanlar ise 900 ile bin 200 derece sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde virüs, bakteri gibi sağlığa zararlı organizmaların yaşamayacağını belirtti. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından denizden alınan numunelerin olayla hiçbir ilgisinin olmadığı, mavi bayraklı sahillerde rutin numune alım işlemi olduğu öğrenildi.

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