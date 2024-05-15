Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya Silahlı Saldırı: Daha Önce Hangi Liderlere Saldırı Oldu?
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya Silahlı Saldırı: Daha Önce Hangi Liderlere Saldırı Oldu?
Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava’da silahlı saldırganın hedefi olmuştu. Başbakan Fico, saldırı sonrasında ameliyata alınmış ve durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Slovakya’da düzenlenen saldırı devlet başkanlarına yapılan suikast girişimlerini de akıllara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakın geçmişte başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede liderler silahlı saldırıya uğradı. Bazıları saldırda hayatını kaybetti bazıları saldırdan yaralı olarak kurtuldu.
Türkiye’de Eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik biri ABD'de olmak üzere birçok suikast girişiminde bulunuldu. Ecevit'in atlattığı suikast girişimlerinden biri 29 Mayıs 1977'de İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Seçim çalışmaları için İzmir'de yapılacak miting hazırlığı sırasında seçim otobüsüne binmek üzere olan Ecevit'e yaklaşan biri ateş açtı ancak kurşun sıyırarak arkada bulunan bir kişiye isabet etti.
Turgut Özal ise başbakan olarak görev yaptığı sırada, partisi ANAP'ın 18 Haziran 1988'de Ankara'da düzenlenen kongresinde kürsüde yaptığı konuşmada, Kartal Demirağ tarafından silahlı saldırıya uğradı. Parmağından yaralanan Özal, suikast girişimi sonrası tekrar kürsüye çıkarak konuşmasını tamamladı.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise
Pakistan’ın ilk kadın başbakanı Benazir Butto
İçeriğin Devamı Aşağıda
Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri
İsrail Başbakanı İzak Rabin
İsveç Başbakanı Olof Palme
Hindistan’ın ilk kadın başbakanı İndira Gandi
Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güney Kore Devlet Başkanı Park Chung-hee
Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdulaziz
ABD Başkanı John F. Kennedy
Japonya Başkanı Abe Şinzo
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın