Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Başakşehir Sanayi Sitesi Metro Durağında Bomba Paniği: Fitilin Ucu Yanmış Vaziyette Bulundu

Başakşehir Sanayi Sitesi Metro Durağında Bomba Paniği: Fitilin Ucu Yanmış Vaziyette Bulundu

bomba
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 17:01

Başakşehir Sanayi Sitesi Metro durağının çıkışında bulunan istinat duvarının içinde el yapımı patlayıcı olduğu iddia edilen bir düzenek bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme sonrası patlayıcı maddeyi muhafaza altına aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı düzeneğine benzeyen paket, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı düzeneğine benzeyen paket, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın