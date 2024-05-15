Fransa’da Film Gibi Olay: Uyuşturucu Baronunu Çete Elemanları Kaçırdı

Fransa’da “Sinek” lakaplı uyuşturucu baronu Muhammed Amra, çete üyeleri tarafından kaçırıldı. Olayda Amra’nın naklini yapan 2 hapishane görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Interpol, kaçırılan uyuşturucu baronu için kırmızı bülten yayınlandı.