Fransa’da Film Gibi Olay: Uyuşturucu Baronunu Çete Elemanları Kaçırdı
Fransa’da Film Gibi Olay: Uyuşturucu Baronunu Çete Elemanları Kaçırdı
Fransa’da “Sinek” lakaplı uyuşturucu baronu Muhammed Amra, çete üyeleri tarafından kaçırıldı. Olayda Amra’nın naklini yapan 2 hapishane görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Interpol, kaçırılan uyuşturucu baronu için kırmızı bülten yayınlandı.
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Fransa’da uyuşturucu baronu Muhammed Amra’nın cezaevinden nakil aracından kaçırılışı filmleri aratmadı.
Uyuştucu ticareti ve cinayete teşebbüsten tutuklu bulunan 30 yaşındaki Amra, nakil sırasından çete üyeleri tarafından kaçırıldı.
Fransa İçişleri Bakanı, kaçırılan Amra’yı yakalamak için bütün bir operasyon yürüttüklerini ve yüzlerce polisin görevde olduğunu ifade etti.
İşte uyuşturucu baronunun kaçırılma anları 👇
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Fransa'da ne işi varmış baron din kardeşimizin? Çetesini toplayıp da İstanbul'a gelmediyse ülkece bizim hatamız. Hem burada hapse bile girmezdi, Binaligiller... Devamını Gör
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