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Fransa’da Film Gibi Olay: Uyuşturucu Baronunu Çete Elemanları Kaçırdı

Fransa’da Film Gibi Olay: Uyuşturucu Baronunu Çete Elemanları Kaçırdı

Fransa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 18:24

Fransa’da “Sinek” lakaplı uyuşturucu baronu Muhammed Amra, çete üyeleri tarafından kaçırıldı. Olayda Amra’nın naklini yapan 2 hapishane görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Interpol, kaçırılan uyuşturucu baronu için kırmızı bülten yayınlandı.

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Fransa’da uyuşturucu baronu Muhammed Amra’nın cezaevinden nakil aracından kaçırılışı filmleri aratmadı.

Fransa’da uyuşturucu baronu Muhammed Amra’nın cezaevinden nakil aracından kaçırılışı filmleri aratmadı.

Uyuştucu ticareti ve cinayete teşebbüsten tutuklu bulunan 30 yaşındaki Amra, nakil sırasından çete üyeleri tarafından kaçırıldı.

Uyuştucu ticareti ve cinayete teşebbüsten tutuklu bulunan 30 yaşındaki Amra, nakil sırasından çete üyeleri tarafından kaçırıldı.

Fransa İçişleri Bakanı, kaçırılan Amra’yı yakalamak için bütün bir operasyon yürüttüklerini ve yüzlerce polisin görevde olduğunu ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı, kaçırılan Amra’yı yakalamak için bütün bir operasyon yürüttüklerini ve yüzlerce polisin görevde olduğunu ifade etti.

İşte uyuşturucu baronunun kaçırılma anları 👇

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darria

Fransa'da ne işi varmış baron din kardeşimizin? Çetesini toplayıp da İstanbul'a gelmediyse ülkece bizim hatamız. Hem burada hapse bile girmezdi, Binaligiller... Devamını Gör

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