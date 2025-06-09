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15 Gün Süre Verdi: Şafak Sezer, CZN Burak'a 5 Milyon Liralık İhtarname Gönderdi!

15 Gün Süre Verdi: Şafak Sezer, CZN Burak'a 5 Milyon Liralık İhtarname Gönderdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 15:22

Ünlü komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya fenomeni CZN Burak'la mahkemelik oluyor. Şafak Sezer, kendisinin yer aldığı reklam içeriklerinin CZN Burak'ın sosyal medya hesaplarında izinsiz olması kullanması nedeniyle CZN Burak'a 5 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.

Kaynak: Ekol TV

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Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, CZN Burak'a 5 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, CZN Burak'a 5 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.

Restoran sahibi ve sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir'le birlikte yer aldığı reklam filmlerinin izinsiz paylaşılmasını gerekçe gösteren Şafak Sezer hukuki süreci başlattı. İddialara göre, Sezer'in yer aldığı reklamların Özdemir'in hesabında paylaşılmasına dair yazılı bir sözleşme ve herhangi bir ödeme yöntemi bulunmuyor.

Şafak Sezer tarafından CZN Burak'a gönderilen ihtarnamede bu paylaşımın hukuki karşılığı 5 milyon TL olarak belirlendi.

Şafak Sezer tarafından CZN Burak'a gönderilen ihtarnamede bu paylaşımın hukuki karşılığı 5 milyon TL olarak belirlendi.

İhtarnamede, Şafak Sezer’in kamuoyunda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı belirtildi. Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin yapılmadığı vurgulanırken, içeriklerin CZN Burak'ın sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı hareket edildiği kaydedildi.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in avukatları tarafından Burak Özdemir’e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 68, 71 ve 80. maddeleri açıkça hatırlatılarak, Sezer’in icracı sanatçı olarak yer aldığı görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izni ve mali hak devri olmadan sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmasının açık bir hak ihlali olduğu belirtildi. Özdemir’in milyonlarca kullanıcıya ulaşan hesaplarında bu içeriklerin ticari amaçla kullanılması, hem kişilik haklarının hem de mali-manevi hakların çiğnendiği şeklinde vurgulandı. İhtarnamede ayrıca reklam çalışması karşılığında herhangi bir ücret ödenmemesinin sözleşme ihlaline yol açtığı ifade edilirken, izinsiz kullanımın telifi bulunmayan bir eserin umuma iletimi kapsamında değerlendirilerek 5 milyon TL tazminat talep edildiği ifadesi yer aldı. Bu tutarın 15 gün içinde ödenmemesi halinde Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılacağı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıkça bildirildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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