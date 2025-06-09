15 Gün Süre Verdi: Şafak Sezer, CZN Burak'a 5 Milyon Liralık İhtarname Gönderdi!
Ünlü komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya fenomeni CZN Burak'la mahkemelik oluyor. Şafak Sezer, kendisinin yer aldığı reklam içeriklerinin CZN Burak'ın sosyal medya hesaplarında izinsiz olması kullanması nedeniyle CZN Burak'a 5 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.
Kaynak: Ekol TV
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Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, CZN Burak'a 5 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.
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Şafak Sezer tarafından CZN Burak'a gönderilen ihtarnamede bu paylaşımın hukuki karşılığı 5 milyon TL olarak belirlendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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