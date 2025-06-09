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Emir Can İğrek, Madleen Gemisine Baskın Yapan İsrail'e Tepki Gösterdi: "Hayatın Sahibi Siz Değilsiniz!"

Emir Can İğrek, Madleen Gemisine Baskın Yapan İsrail'e Tepki Gösterdi: "Hayatın Sahibi Siz Değilsiniz!"

İsrail Filistin Gazze
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 14:20

Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisi İsrail ordusunun saldırısına uğradı ve gemiyle irtibat kesildi. 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu gemide bir de Türk bulunuyor. İsrail'in gemiye baskın düzenlemesine dünyadan tepkiler dinmezken, ünlü şarkıcı Emir Can İğrek de tepkisiz kalmadı.

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Gazze Şeridi'ne insanı yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etti.

Gazze Şeridi'ne insanı yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabında gemideki duruma ilişkin yapılan açıklamada 'Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı.' ifadelerine yer verildi.

Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyor.

Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyor.

Ayrıca Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 insan hakları aktivistinin bulunduğu Madleen gemisine baskın yapan İsrail dünya basınında yer aldı ve hem siyasiler hem de sosyal medya kullanıcıları müdahaleye tepki gösterdi..

Toplumsal meselelerde tepkisini doğrudan dile getiren ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, İsrail'e karşı da sessiz kalmadı.

Toplumsal meselelerde tepkisini doğrudan dile getiren ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, İsrail'e karşı da sessiz kalmadı.

Madleen gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından X hesabından paylaşım yapan Emir Can İğrek, 'İsrail ablukasını delip Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisindeki 12 kişiden an itibariyle haber alınamıyor.' demişti.

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, daha sonra da İsrail'e tepkisini şu sözlerle gösterdi:

'Güçlüler, egemenler, muktedirler... Gücün, egemenliğin, otoritenin sahibi sizsiniz ama hayatın sahibi siz değilsiniz. Kumla karışık un yedirdiğiniz, ablukalarla hapsettiğiniz, hapislerde çürüttüğünüz, yaşama haklarını tanımadığınız insanların hayatlarını bir kalemde sildiğiniz düzen adil değil. Anlaşmak zorundasınız, yaşatmak zorundasınız, her bireyin en az sizin kadar yaşama hakkı olduğunu bilmek zorundasınız. Hukuk bunun için var, hukuku tanımak zorundasınız.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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