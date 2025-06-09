Emir Can İğrek, Madleen Gemisine Baskın Yapan İsrail'e Tepki Gösterdi: "Hayatın Sahibi Siz Değilsiniz!"

Madleen gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından X hesabından paylaşım yapan Emir Can İğrek, 'İsrail ablukasını delip Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisindeki 12 kişiden an itibariyle haber alınamıyor.' demişti.

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, daha sonra da İsrail'e tepkisini şu sözlerle gösterdi:

'Güçlüler, egemenler, muktedirler... Gücün, egemenliğin, otoritenin sahibi sizsiniz ama hayatın sahibi siz değilsiniz. Kumla karışık un yedirdiğiniz, ablukalarla hapsettiğiniz, hapislerde çürüttüğünüz, yaşama haklarını tanımadığınız insanların hayatlarını bir kalemde sildiğiniz düzen adil değil. Anlaşmak zorundasınız, yaşatmak zorundasınız, her bireyin en az sizin kadar yaşama hakkı olduğunu bilmek zorundasınız. Hukuk bunun için var, hukuku tanımak zorundasınız.'