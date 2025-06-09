Emir Can İğrek, Madleen Gemisine Baskın Yapan İsrail'e Tepki Gösterdi: "Hayatın Sahibi Siz Değilsiniz!"
Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisi İsrail ordusunun saldırısına uğradı ve gemiyle irtibat kesildi. 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu gemide bir de Türk bulunuyor. İsrail'in gemiye baskın düzenlemesine dünyadan tepkiler dinmezken, ünlü şarkıcı Emir Can İğrek de tepkisiz kalmadı.
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Gazze Şeridi'ne insanı yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etti.
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Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyor.
Toplumsal meselelerde tepkisini doğrudan dile getiren ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, İsrail'e karşı da sessiz kalmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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