15 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son günlerde her paylaşımında gözlük takan Dilan Polat'ın ablasının evine taşınması ve yüzündeki morluklar dikkat çekmişti. Polat'ın yüzündeki morluklar akıllara Engin Polat'I getirirken ünlü fenomen morlukların nedenini nihayet açıkladı.
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2. Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan'ın haberine göre bir süredir birlikte görünmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin kısa bir ayrılık yaşadığı, Mert Demir'in barışmak için Serenay Sarıkaya'ya bir şarkı yazdığı iddia edildi!
3. Geçtiğimiz günlerde uzun süreli birlikteliklerini noktalayan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çiftinden ayrılık sonrası ilk açıklama erkek tarafından gelmiş ve Yusufi, ''Ara verdik!'' demişti. Geçtiğimiz akşam Magazin Burada tarafından görüntülenen Şahinkaya'dan ise ayrılık açıklaması daha yeni geldi.
4. Kara para aklama suçlamasıyla kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından cezaevine giren Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Candan, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.
5. Esra Erol, ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridlerinden ölüm tehditleri almaya başladı. Ünlü sunucuya kan dondurucu sözler söyleyen kişinin videosu sonrası Bergüzar Korel büyük tepki gösterdi.
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6. Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı!
7. Selena dizisiyle hayatımıza giren ancak uzun yıllardır sırra kadem basmış olan Cansu Demirci geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun ülkeyi terk etme nedeni olduğu iddia edilen bir kişinin paylaşımıysa görenleri rahatsız etti.
8. Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla sık sık dillere düşen Oğuzhan Koç'un oyuncu Hazal Subaşı'yla ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin aşk dolu pozları kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları yeni çiftimize pek de anlam verememişti. Gelin yeni çiftimize gelen yorumlara birlikte bakalım👇
9. Biricik eşi Emir Ersoy için bir doğum günü kutlaması düzenleyen Gökçe Bahadır, kocasıyla mumları üflerken saçlarından oluyordu!
10. Ünlü model ve şarkıcı Katie Price hızını alamamış şekilde estetik operasyonları geçirmeye devam ediyor. Bu konuda kendisini Türk hekimlerine emanet eden ünlü isim bu kez de Kıbrıs'ta görüntülendi. Katie Price'ın son hali görenleri dumur etti.
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12. Birçok ünlünün sönük kalan tepkisinin aksine karnında üç aylık bebeğiyle Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölüm'e konuk olan Pınar Deniz oldukça sert konuların konuşulduğu programda yer aldığı için takdir topladı.
13. 2014 yılında Miss Turkey seçildikten sonra Victoria's Secret'tan pembe halıda yürümek için davetiye alan ilk ve tek Tek olan Dilan Çiçek Deniz, 6 yıl sonra sahalara dönen şovda podyumda boy göstermek üzere New York'a uçtu! İlk pozlar gecikmedi... 💖
14. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına konuk olan Berrak Tüzünataç'a gönderme beklemediği yerden geldi. Tüzünataç'ı eski aşkı Nejat İşler'den vuran Hasan Can güldürdü!
15. Sosyal medyaya geri dönmeyeceğini söylemesinin ardından telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan Dilan Polat tahliye sonrası paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuklarılarıyla birlikte alışverişe çıkan Polat, eleştirilerin merkezi olunca cevap vermeden edemedi.
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16. Yeni aşkı Ata Ayyıldız'la çıktığı date'te lahmacunu çatal bıçakla yediği düşünülen Sıla Türkoğlu, goygoycuların diline fena düşmüştü! X'te kopan kıyameti gören güzel oyuncudan kendisiyle dalga geçenlere kapak gibi bir cevap geldi!
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