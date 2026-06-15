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15 – 21 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 15 – 21 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 16:51
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Bu hafta kader cesur olanı değil, kendine değer veren insanı ödüllendiriyor.

Artık savaşarak değil, bilinçlenerek kazanma zamanı.

Artık korkularla değil, özdeğerle hareket etme zamanı.

Artık geçmişi taşımak değil, geleceği inşa etme zamanı.

Çünkü bu hafta gökyüzü hepimize aynı mesajı veriyor:

Hayatınız, kendinize biçtiğiniz değeri yansıtır.

Değerinizi hatırladığınız anda kaderiniz değişmeye başlar.

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Koç burcu

Koç burcu

Bazı haftalar vardır, olaylar değişir. Bazı haftalar vardır, kaderin yönü değişir. İşte bu hafta sizin için ikinci kategoriye giriyor. Gökyüzü artık sizi daha hızlı koşmaya değil, daha sağlam durmaya çağırıyor. Uzun zamandır savaşarak elde etmeye çalıştığınız bazı şeylerin neden geciktiğini anlayacaksınız. Çünkü evren size eksik olanın güç değil, özdeğer olduğunu gösteriyor. Kendinize biçtiğiniz değer yükseldikçe hayatınızın size sunduğu fırsatlar da büyümeye başlayacak.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben emeklerimin karşılığını almaya hazırım. Hayat bana bolluk, güç, sevgi ve başarı kapılarını açıyor. Attığım her adım beni kaderimdeki en doğru noktaya taşıyor.

Bu hafta gökyüzünün en önemli olayı Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Koç burçları için bu geçiş ikinci ev alanında gerçekleşiyor. Para, kazançlar, özdeğer, yetenekler, maddi güvenlik ve yaşam standartlarıyla ilgili çok önemli bir döngü başlıyor. Belki de uzun yıllardır en büyük yaranız yeterince takdir edilmediğinizi düşünmekti. Belki verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı düşündünüz. Belki de ne kadar başarılı olursanız olun içinizde bir yerlerde eksiklik hissi taşıdınız. İşte Chiron şimdi tam da bu alanı aydınlatıyor. Önümüzdeki yılların teması bu hafta ilk kez hissedilmeye başlanabilir. Bir gelir modeli değişebilir, bir iş fırsatı ortaya çıkabilir, bir yatırım fikri oluşabilir ya da sadece kendi değerinizi küçümsediğinizi fark edebilirsiniz.

İş ve kariyer hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Plüton retrosu on birinci evinizde ilerlemeye devam ederken sosyal çevrenizi, ekip çalışmalarını ve geleceğe yönelik hedeflerinizi yeniden şekillendiriyor. Bazı dostlukların sona erdiğini görebilir, bazı insanların gerçek niyetlerini fark edebilirsiniz. Artık hayatınızda sadece sizinle aynı hedefe yürüyen insanların kalması gerekiyor. Kariyer açısından güçlü bir hafta sizi bekliyor. Uzun süredir bekleyen projeler yeniden hareketlenebilir. Özellikle teknoloji, eğitim, danışmanlık, satış, pazarlama, sosyal medya ve iletişim alanlarında çalışan Koçlar için dikkat çekici fırsatlar oluşabilir. Ancak bu hafta acelecilik hata getirebilir. Bir sözleşmeyi imzalamadan önce iki kez okuyun. Bir yatırım yapmadan önce tüm detayları araştırın. Bir ortaklığa girmeden önce karşı tarafın gerçek niyetlerini öğrenin. Çünkü gökyüzü kazandırmak kadar uyarmayı da görev biliyor.

Maddi konular haftanın en önemli gündemlerinden biri olacak. İkinci evinizde başlayan Chiron etkisi para ile kurduğunuz ilişkiyi değiştirmeye başlıyor. Bazı Koçlar gelirlerini artıracak yeni yollar keşfedebilir. Bazıları ek iş fırsatları bulabilir. Bazıları ise gereksiz harcamalarının hayatlarında nasıl enerji kaybı yarattığını fark edebilir. Bu hafta yapılan bilinçli mali planlamalar uzun vadede büyük kazanç sağlayabilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek, gereksiz yüklerden kurtulmak ve geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmak size büyük avantaj sağlayacaktır.

Aşk hayatında Venüs Aslan burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Beşinci evinizde ilerleyen Venüs romantizm, aşk, tutku, çocuklar ve yaratıcılık alanını hareketlendiriyor. Bekar Koçlar için dikkat çekici bir hafta. Siz fark etmeseniz bile insanlar size bakıyor. Karizmanız yükseliyor. Dikkat çekiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda fark edilmeniz kolaylaşıyor. Yeni bir ilişki başlangıcı yaşayabilecek Koçlar olduğu gibi geçmişten gelen bir kişinin yeniden iletişime geçmesi de mümkün. İlişkisi olan Koçlar ise partnerlerinden daha fazla ilgi ve sevgi görmek isteyebilir. Ancak ego savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Haklı çıkmak için değil mutlu olmak için iletişim kurun. Kalpten gelen samimi yaklaşımlar ilişkinizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Aile hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte dördüncü eviniz aktif hale geliyor. Ev, aile, yuva, ebeveynler ve yaşam alanlarıyla ilgili konular ön plana çıkıyor. Bazı Koçlar taşınma kararı alabilir. Bazıları ev değişikliği düşünebilir. Bazıları aile içinde uzun süredir konuşulmayan meseleleri gündeme getirebilir. Özellikle anne figürü veya aile büyükleriyle ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Bu dönem geçmişle yüzleşme zamanı. Kaçtığınız duygular yeniden kapınızı çalabilir. Ancak bu kez onları çözmek için gerekli güce sahipsiniz. Geçmişten gelen yükleri bırakmak geleceğinizi daha sağlam inşa etmenizi sağlayacak.

Eğitim hayatında güçlü etkiler bulunuyor. Yeni eğitimler, sertifika programları, sınav hazırlıkları ve bilgi edinme süreçleri açısından destekleyici enerjiler çalışıyor. Özellikle dijital eğitimler, sosyal medya projeleri, online çalışmalar ve iletişim temelli alanlardan önemli faydalar gelebilir. Bu hafta öğrenilen bilgiler ilerleyen aylarda maddi kazanca dönüşebilir.

Ortaklıklar açısından ise dikkatli olunması gereken bir hafta. İlk Dördün Ay etkisi ilişkiler ve iş birlikleri alanınızı tetikliyor. Kimlerle yol yürüdüğünüzü sorgulayabilirsiniz. Bazı ortaklıklar güçlenirken bazıları doğal olarak sonlanabilir. Artık sizi aşağı çeken değil yükselten insanlarla ilerlemek istiyorsunuz. Hayatınızda güven duygusunun olmadığı hiçbir ilişkiyi sürdürmek istemeyeceksiniz.

Beden sağlığında özellikle boyun, boğaz, tiroit, çene, dişler ve kas sistemine dikkat edilmesi gerekiyor. Stres kaynaklı boyun tutulmaları görülebilir. Uyku düzeni ihmal edilmemeli. Beslenme alışkanlıkları yeniden gözden geçirilmeli. Şeker tüketimi ve düzensiz öğünler enerji düşüklüğü yaratabilir. Doğayla temas etmek, yürüyüş yapmak ve bedeninizi dinlemek bu hafta size iyi gelecektir.

Ruhsal açıdan ise haftanın en önemli şifası özdeğer alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir dış dünyadan beklediğiniz onayın aslında kendi içinizde eksik olduğunu fark edebilirsiniz. Hayat size şunu öğretiyor: Kendinize ne kadar değer verirseniz hayat da size o kadar değer verir. Bu hafta yaşanan olaylar sıradan görünse bile geleceğinizi şekillendiren önemli işaretler taşıyor olabilir. Bazı kapılar kapanacak. Bazı gerçekler ortaya çıkacak. Bazı insanlar hayatınızdan uzaklaşacak. Ama bütün bunlar sizi küçültmek için değil, kaderinizdeki daha büyük fırsatlara hazırlamak için gerçekleşiyor.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor: Artık mücadele ederek değil, değerinizi bilerek kazanacaksınız.

Boğa burcu

Boğa burcu

Bazı kapılar zorlanarak açılır, bazı kapılar ise doğru zamanı geldiğinde kendiliğinden aralanır. Bu hafta hayatınızda açılan kapı ikinci türden olabilir. Uzun zamandır taşıdığınız yüklerin, sessizce verdiğiniz mücadelelerin ve kimseye anlatmadığınız içsel savaşların artık görünür olmaya başladığı bir döneme giriyorsunuz. Gökyüzü size şunu söylüyor: Kendinizi yıllardır başkalarına kanıtlamaya çalıştınız, şimdi sıra kendinize inanmakta. Önünüzdeki süreç yalnızca şartlarınızı değil, kendinizle kurduğunuz ilişkiyi de değiştirecek. Bu hafta yaşanan gelişmeler küçük görünse bile gelecekteki büyük dönüşümlerin ilk işaretlerini taşıyor olabilir.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben kendime güveniyorum. Ben değerimi biliyorum. Hayatın bana sunduğu bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Güçlü, kararlı ve huzurlu bir şekilde kendi kaderimi inşa ediyorum. Bolluk, sağlık, başarı ve sevgi benim doğal hakkımdır.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un burcunuza geçişi oluyor. Bu geçiş sizin birinci evinizde gerçekleşiyor. Kimliğiniz, bedeniniz, dış görünüşünüz, yaşam enerjiniz, özgüveniniz ve hayata bakış açınız önümüzdeki yılların en önemli şifa alanı haline geliyor. Belki uzun yıllardır kendinizi yeterince güçlü hissetmediniz. Belki zaman zaman değersizlik duygusuyla mücadele ettiniz. Belki başkalarının beklentileri uğruna kendi ihtiyaçlarınızı geri plana attınız. Chiron şimdi tüm bunları görünür hale getiriyor. Ancak bu görünürlük sizi kırmak için değil, iyileştirmek için geliyor.

Bu hafta bazı Boğalar yaşamlarında yeni bir sayfa açmaya karar verebilir. Görünüş değişiklikleri, yaşam tarzı değişimleri, sağlık kararları veya kişisel gelişim alanında önemli başlangıçlar gündeme gelebilir. Hayatınızda artık sizi temsil etmeyen her şeyi bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Eski kimliğiniz ile yeni kimliğiniz arasındaki geçiş süreci başlamış durumda.

Kariyer ve iş hayatında Plüton retrosunun etkileri güçlü şekilde hissediliyor. Onuncu evinizde geri hareket eden Plüton kariyer hedeflerinizi, toplum önündeki duruşunuzu ve başarı anlayışınızı dönüştürüyor. İş hayatında bazı güç mücadeleleri yaşanabilir. Üst düzey yöneticilerle ilgili gelişmeler ortaya çıkabilir. Bazı Boğalar iş yerindeki gizli rekabetleri fark edebilir. Bazıları ise yıllardır çalıştıkları alanda artık ilerlemek istemediklerini anlayabilir. Kariyerinizde kalıcı değişiklikler yaratabilecek önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Bu hafta iş değiştirmeyi düşünen Boğalar için acele karar vermek yerine stratejik davranmak daha doğru olacaktır. Her görünen fırsat gerçek fırsat olmayabilir. Ancak sağlam araştırmalarla yapılan girişimler uzun vadede önemli kazançlar sağlayabilir. Özellikle finans, gayrimenkul, gıda, tarım, sağlık, güzellik ve danışmanlık alanlarında çalışan Boğalar için dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Maddi konularda güçlü bir farkındalık dönemi başlıyor. Chiron'un burcunuza geçmesi para ile özdeğer arasındaki bağlantıyı daha görünür hale getiriyor. Kazancınızı yalnızca rakamlarla değil, emeğinizin karşılığı olarak değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Bazı Boğalar yeni gelir kaynakları oluşturabilir. Bazıları uzun süredir erteledikleri yatırımları yeniden değerlendirebilir. Ancak gösteriş amaçlı harcamalardan uzak durmak gerekiyor. Bu hafta bütçe planlaması yapmak gelecekte büyük rahatlık sağlayabilir.

Venüs'ün Aslan burcundaki yolculuğu dördüncü evinizi hareketlendiriyor. Ev, aile, kökler, geçmiş ve yaşam alanları ön plana çıkıyor. Aile içinde önemli konuşmalar yapılabilir. Uzun süredir çözülemeyen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bazı Boğalar ev değişikliği, taşınma, dekorasyon veya gayrimenkul yatırımı ile ilgilenebilir. Ev içinde daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ruhunuz güven arıyor ve bunu size gerçekten huzur veren insanlarla birlikte olarak bulabilirsiniz.

Aşk hayatında ise duygusal derinlik artıyor. Bekar Boğalar için geçmişten gelen bir kişi yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez aynı hataları tekrar etmemek gerekiyor. İlişkisi olan Boğalar ise partnerleriyle gelecek planlarını daha ciddi şekilde konuşabilir. Bu hafta ilişkinizde güven duygusunun ne kadar güçlü olduğunu test eden gelişmeler yaşanabilir. Gerçek sevgi güçlenirken yüzeysel bağlar zayıflayabilir.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte üçüncü eviniz aktive oluyor. İletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler, ticaret ve kısa yolculuklarla ilgili konular hız kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda önemli görüşmeler, sözleşmeler ve eğitim fırsatları gündeme gelebilir. Yazmak, konuşmak, öğretmek, öğrenmek ve kendinizi ifade etmek konusunda daha güçlü hissedeceksiniz.

Eğitim hayatında oldukça destekleyici etkiler bulunuyor. Sınavlara hazırlanan Boğalar için konsantrasyon artabilir. Yeni eğitim programları, sertifikalar ve uzmanlık alanları gelecekteki kariyeriniz için önemli fırsatlar yaratabilir. Özellikle dijital platformlar üzerinden alınan eğitimler dikkat çekici faydalar sağlayabilir.

Ortaklıklar açısından bu hafta dikkatli değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Bazı iş birlikleri daha sağlam hale gelirken bazı ortaklıklar güven testinden geçebilir. Karşı tarafın verdiği sözlerle yaptığı davranışların uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Uzun vadeli kararlar verirken duygular kadar mantığı da devrede tutmanız önemli olacak.

Sağlık açısından Chiron'un birinci ev geçişi bedeninizle ilişkinizi yeniden şekillendirmeye başlıyor. Kilo, beslenme düzeni, hormonal sistem, boyun, boğaz, tiroit ve metabolizma ile ilgili konular önem kazanabilir. Uzun süredir ihmal edilen sağlık meseleleriyle ilgilenmek için uygun bir dönem başlıyor. Bedeniniz size mesaj veriyorsa onu görmezden gelmeyin.

Ruhsal açıdan çok önemli bir eşikten geçiyorsunuz. Bu hafta yaşayacağınız bazı olaylar size yıllardır taşıdığınız değersizlik kalıplarını gösterebilir. Ancak aynı zamanda bu kalıpları değiştirme fırsatı da sunacak. Artık kendinizi başkalarının onayıyla ölçmek zorunda değilsiniz. Gerçek güven, dışarıdan gelen alkışlarda değil, içeriden gelen huzurda saklıdır.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Hayatınızı değiştirecek olan şey daha fazla mücadele etmek değil, kendi değerinizi hatırlamaktır. Siz kendinizi seçtiğinizde kaderiniz de sizi seçmeye başlayacak.

İkizler burcu

İkizler burcu

Bazı gerçekler sessiz gelir. Bazı farkındalıklar ise hayatınızın yönünü değiştirir. İşte bu hafta sizin için tam da böyle bir eşik taşıyor. Uzun zamandır zihninizde taşıdığınız soruların cevapları yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Sürekli bir sonraki adımı düşünmekten, her ihtimali hesaplamaktan ve her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan yorulmuş olabilirsiniz. Gökyüzü şimdi size durup kendinizi dinlemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü önünüzde açılan kapılar yalnızca yeni fırsatlara değil, aynı zamanda kendinizi daha iyi tanıyacağınız bir döneme işaret ediyor. Bu hafta yaşanacak olaylar tesadüf gibi görünse bile kaderinizin önemli dönemeçlerinden biri olabilir.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben zihnime, kalbime ve sezgilerime güveniyorum. Hayatın bana sunduğu fırsatları kolaylıkla görüyor ve kabul ediyorum. Bolluk, başarı, huzur ve sevgi bana doğru akıyor. Attığım her adım beni ruhumun en yüksek potansiyeline yaklaştırıyor.

Bu haftanın en dikkat çekici gökyüzü olayı Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin on ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bilinçaltınız, ruhsal dünyanız, geçmişten taşıdığınız yükler, gizli korkularınız ve görünmeyen duygusal yaralarınız önümüzdeki yılların şifa alanı haline geliyor. Birçok İkizler burcu için bu süreç dış dünyadan çok iç dünyada yaşanacak büyük değişimlerin başlangıcı olabilir.

Uzun zamandır bastırdığınız bazı duygular yeniden yüzeye çıkabilir. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar, kapanmamış hesaplar veya affedemediğiniz olaylar zihninizi meşgul edebilir. Ancak bu durum sizi geriye çekmek için değil, özgürleştirmek için gerçekleşiyor. Çünkü iyileşmeyen hiçbir yara kader yolculuğunda sizi ileri taşıyamaz.

Bu hafta sezgileriniz her zamankinden güçlü çalışabilir. Rüyalar, tesadüfi karşılaşmalar, aniden gelen farkındalıklar ve içinizden yükselen güçlü hisler önemli mesajlar taşıyor olabilir. Görünmeyen dünyadan gelen işaretlere dikkat edin.

İş ve kariyer hayatında oldukça hareketli bir süreç devam ediyor. Jüpiter'in ikinci evinizdeki etkileri maddi konulara odaklanmanızı sağlarken, Plüton retrosu dokuzuncu evinizde ilerleyerek inançlarınızı, hayat felsefenizi ve gelecek planlarınızı dönüştürüyor. Artık eski düşünce kalıplarınız size yetmeyebilir. Yeni bilgiler öğrenmek, farklı alanlara yönelmek ve kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

Özellikle eğitim, medya, yayıncılık, hukuk, yabancı ülkeler, akademik çalışmalar, dijital projeler ve danışmanlık alanlarında çalışan İkizler burçları için dikkat çekici fırsatlar oluşabilir. Uzun zamandır beklenen bir eğitim fırsatı veya yurtdışı bağlantılı bir gelişme gündeme gelebilir.

Maddi konular haftanın önemli başlıklarından biri olacak. Yengeç burcundaki yoğun gezegen enerjileri ikinci evinizi çalıştırmaya devam ediyor. Gelirlerinizi artırmak, bütçenizi düzenlemek ve geleceğe yönelik daha güvenli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bazı İkizler burçları yeni gelir kaynakları oluşturabilir. Bazıları ise yeteneklerini kazanca dönüştürebilecekleri yeni alanlar keşfedebilir.

Ancak bu hafta özellikle duygusal harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Kendinizi iyi hissetmek için yapılan gereksiz alışverişler sonradan pişmanlık yaratabilir. Maddi konularda mantıklı ve planlı davranan İkizler önemli avantajlar elde edebilir.

Aşk hayatında Venüs Aslan burcunun etkileri oldukça güçlü çalışıyor. Üçüncü evinizde ilerleyen Venüs iletişim alanınızı hareketlendiriyor. Bekar İkizler için sosyal çevre, eğitim ortamları, kısa yolculuklar veya internet üzerinden tanışmalar gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkinin başlangıcı oldukça sürpriz şekilde gerçekleşebilir.

İlişkisi olan İkizler burçları ise partnerleriyle daha fazla konuşmak, paylaşmak ve ortak planlar yapmak isteyebilir. Ancak bu hafta sözcüklerin gücünü küçümsemeyin. Kırıcı bir cümle uzun süre etkisini sürdürebilir. Aynı şekilde sevgiyle söylenen bir söz ilişkinizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Aile hayatında ise bazı hassas konular gündeme gelebilir. Özellikle kardeşler, yakın akrabalar veya yakın çevrenizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerden haber alabilirsiniz. Geçmiş meseleleri yeniden açmak yerine çözüm üretmek daha doğru olacaktır.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte ikinci eviniz daha da güçleniyor. Önümüzdeki haftalarda para, kazançlar, sahip olduklarınız ve yaşam güvenliğiniz ön plana çıkacak. Kendinizi maddi anlamda daha güçlü hissetmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Bu süreç aynı zamanda özdeğerinizi yeniden tanımlamanıza da yardımcı olacak.

Eğitim hayatında son derece destekleyici etkiler bulunuyor. Yeni eğitimler almak, uzmanlaşmak, yabancı dil öğrenmek veya akademik hedefler belirlemek için güçlü bir dönem. Öğrenci olan İkizler burçları dikkatlerini toplamakta daha başarılı olabilirler. Bu hafta öğrenilen bilgiler ilerleyen süreçte büyük fırsatlara dönüşebilir.

Ortaklıklar açısından ise dikkatli olunması gereken bir süreç yaşanıyor. Her söylenene hemen inanmak yerine detayları araştırmak gerekiyor. Özellikle yazılı anlaşmalar, sözleşmeler ve resmi evraklarda küçük ayrıntılar büyük sonuçlar doğurabilir. Acele verilen kararlar ileride sorun yaratabilir.

Beden sağlığı açısından sinir sistemi, solunum yolları, omuzlar, kollar, eller ve uyku düzeni önem kazanıyor. Zihinsel yorgunluk bedensel enerjinizi düşürebilir. Sürekli düşünmek yerine zihni dinlendirmeyi öğrenmek bu hafta sizin için çok önemli olacak. Meditasyon, nefes çalışmaları ve doğa yürüyüşleri faydalı sonuçlar verebilir.

Ruhsal açıdan ise haftanın en büyük mesajı içsel sessizlikten geliyor. Chiron on ikinci evinizde ilerlerken size görünmeyen yaralarınızı gösteriyor. Ancak aynı zamanda onları iyileştirecek gücü de sunuyor. Uzun zamandır içinizde taşıdığınız korkuların aslında sizi korumaya çalışan eski savunmalar olduğunu fark edebilirsiniz. Artık geçmişin yüklerini bırakıp geleceğe daha hafif ilerleme zamanı geliyor.

Bu hafta yaşanan her olayın görünen yüzüne değil, görünmeyen anlamına da bakın. Çünkü kader bazen en büyük mesajlarını sessizlik içinde verir.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Aradığınız cevap dış dünyada değil, içinizde saklı. Kendinizi duymaya başladığınız anda hayatın size anlatmaya çalıştığı her şeyi anlayacaksınız.

Yengeç burcu

Yengeç burcu

Bazı dönemler insanın hayatına yeni insanlar getirir, bazı dönemler yeni fırsatlar getirir. Fakat bazı zamanlar vardır ki insanı yeniden kendisiyle buluşturur. İşte bu hafta sizin için tam olarak böyle bir dönemin başlangıcı oluyor. Uzun zamandır başkalarının ihtiyaçlarına, beklentilerine ve duygularına odaklandınız. Şimdi ise gökyüzü dikkatlerinizi yeniden kendi yaşamınıza çeviriyor. Bu hafta alacağınız kararlar, kuracağınız ilişkiler ve fark edeceğiniz gerçekler önümüzdeki bir yıllık kader döngünüzün temel taşlarını oluşturabilir. Artık kendinizi ertelemeyi bırakmanız gereken bir dönem başlıyor. Çünkü hayat sizden fedakarlık değil, kendi değerinizi hatırlamanızı istiyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben hayatın bana sunduğu tüm güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Kendime güveniyor, sezgilerime inanıyor ve ruhumun rehberliğinde ilerliyorum. Bolluk, huzur, sağlık, sevgi ve başarı bana kolaylıkla akıyor. Ben kendi hayatımın merkezindeyim ve kaderimi bilinçli şekilde şekillendiriyorum.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin on birinci evinizde gerçekleşiyor. Gelecek planlarınız, sosyal çevreniz, dostluklarınız, ekip çalışmaları ve yaşam hedefleriniz önümüzdeki yılların şifa ve dönüşüm alanı haline geliyor. Bu hafta bazı Yengeç burçları hayatlarında kimin gerçekten dost olduğunu, kimin yalnızca çıkar ilişkisi içinde bulunduğunu daha net görebilir.

Uzun zamandır aynı çevrede bulunduğunuz bazı insanlarla yollarınız doğal şekilde ayrılabilir. Bazı dostluklar ise beklenmedik şekilde güçlenebilir. Chiron burada size ait olmadığınız topluluklarda kalmaya çalışmanın ne kadar yorucu olduğunu gösterecek. Önümüzdeki yıllarda sizi gerçekten destekleyen insanlarla daha güçlü bağlar kuracaksınız.

Plüton retrosu sekizinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Bu durum ortak gelirler, miraslar, krediler, borçlar, nafaka, vergiler ve finansal paylaşımlar alanında önemli dönüşümler yaratıyor. Bazı Yengeç burçları finansal konularda önemli kararlar almak zorunda kalabilir. Ortak kazançlarla ilgili konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle maddi bağımlılıklarınızı sorguladığınız bir dönemden geçiyorsunuz.

Bu hafta para konusunda kontrolü tamamen elinize almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızı yeniden düzenlemek, gereksiz yüklerden kurtulmak ve geleceğe daha güvenli hazırlanmak için güçlü etkiler bulunuyor. Ancak riskli yatırımlardan uzak durmak gerekiyor. Duygusal kararlar yerine mantıklı planlar kazandıracaktır.

Kariyer ve iş hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle Jüpiter'in burcunuzdaki ilerleyişi sizi görünür kılmaya devam ediyor. Son yılların en güçlü büyüme döngülerinden birinin içindesiniz. İş görüşmeleri, yeni projeler, terfiler, iş değişiklikleri veya yeni başlangıçlar açısından destekleyici etkiler alıyorsunuz.

Bu hafta özellikle liderlik gerektiren görevlerde dikkat çekebilirsiniz. İnsanlar fikirlerinizi daha fazla önemseyebilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir konuda olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Ancak başarı arttıkça kıskançlıkların da artabileceğini unutmayın. Her planınızı herkesle paylaşmamaya özen gösterin.

Venüs'ün Aslan burcundaki yolculuğu ikinci evinizi hareketlendiriyor. Gelirler, maddi kaynaklar, özdeğer ve sahip olduklarınız ön plana çıkıyor. Bazı Yengeç burçları yeni gelir fırsatları yakalayabilir. Ek gelir kaynakları oluşturabilir veya yeteneklerini daha kazançlı hale getirebilir. Ancak Venüs Aslan etkisi gösteriş amaçlı harcamalara da açık bir enerji yaratıyor. Özellikle lüks tüketim ve ani alışverişlerde dikkatli olmak gerekiyor.

Aşk hayatında ise güven teması ön plana çıkıyor. Bekar Yengeç burçları için sosyal çevre aracılığıyla yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Arkadaşlıkların aşka dönüşme potansiyeli yüksek görünüyor. İlişkisi olanlar ise gelecek planlarını daha ciddi şekilde konuşabilirler. Bu hafta ilişkinizin ne kadar sağlam temellere dayandığını test eden gelişmeler yaşanabilir.

Bazı Yengeç burçları geçmişten gelen bir kişiyle ilgili haber alabilir. Ancak geçmişi yeniden yaşamak yerine ondan öğrenmek daha doğru olacaktır. Kalbinizin sesini dinleyin fakat gerçekleri de göz ardı etmeyin.

21 Haziran'da Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte yeni kişisel yılınız başlıyor. Birinci eviniz aktive oluyor ve yaşam enerjiniz yükselmeye başlıyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca dikkatler üzerinizde olabilir. Kendinizi ifade etmek, yeni başlangıçlar yapmak, görünüşünüzde değişiklikler gerçekleştirmek ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almak için güçlü etkiler altında olacaksınız.

Bu dönem adeta kişisel bir yeniden doğuş süreci gibi çalışabilir. Kendinizi daha cesur, daha kararlı ve daha görünür hissedebilirsiniz. Hayatın sizi yeni bir sahneye davet ettiğini fark edeceksiniz.

Aile hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle ebeveynler, çocuklar veya aile büyükleriyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Uzun süredir ertelenen aile meseleleri konuşulabilir. Geçmiş kırgınlıkların onarılması için uygun enerjiler bulunuyor. Ancak herkesin yükünü tek başınıza taşımaya çalışmamalısınız.

Eğitim hayatında destekleyici etkiler devam ediyor. Özellikle kişisel gelişim, psikoloji, danışmanlık, yönetim, eğitim ve iletişim alanlarında yeni fırsatlar oluşabilir. Öğrenci olan Yengeç burçları için motivasyon yükseliyor. Bu hafta yapılan çalışmalar ilerleyen dönemlerde önemli sonuçlar verebilir.

Ortaklıklar açısından ise şeffaflık önem kazanıyor. İş birlikleri ve ortak projelerde her konunun açıkça konuşulması gerekiyor. Gizlenen detaylar ileride sorun yaratabilir. Karşılıklı güvenin olmadığı hiçbir yapının uzun süre ayakta kalamayacağını göreceksiniz.

Sağlık açısından mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, hormonal denge ve duygusal kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edilmesi gerekiyor. Duygularınızı bastırmak bedensel yük oluşturabilir. Dinlenmek, uyku düzenine dikkat etmek ve bedeninizi dinlemek bu hafta büyük önem taşıyor.

Ruhsal açıdan ise gökyüzü sizi yeni bir farkındalığa çağırıyor. Uzun zamandır başkalarının hayatını güzelleştirmek için mücadele ettiniz. Şimdi sıra kendi hayatınızı güzelleştirmekte. Kendinizi ihmal ettiğiniz her alan görünür olmaya başlayabilir. Ancak bu durum bir sorun değil, yeni başlangıçların habercisi.

Bu hafta yaşayacağınız bazı karşılaşmalar, konuşmalar ve gelişmeler ilerleyen aylarda hayatınızda çok daha büyük anlamlar kazanabilir. Bu yüzden hiçbir işareti küçümsemeyin.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Artık başkalarının hikâyesinde yan karakter olmayı bırakıyorsunuz. Kendi hayatınızın başrolüne geçme zamanı geldi.

Aslan burcu

Aslan burcu

Bazı dönemlerde kader sizi sahnenin merkezine çıkarır, bazı dönemlerde ise perde arkasında hazırlık yapmanızı ister. Bu hafta her ikisini de aynı anda yaşayabilirsiniz. Bir yandan dikkatleri üzerinize çeken güçlü etkiler altında olacaksınız, diğer yandan ruhunuzun derinliklerinde uzun zamandır görmezden geldiğiniz bazı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Hayat size yeni bir kapı açıyor ancak bu kapıdan geçebilmek için eski yükleri geride bırakmanız gerekiyor. Şimdiye kadar sizi başarıya taşıyan bazı yöntemler artık yeterli olmayabilir. Çünkü evren sizi daha büyük bir versiyonunuza hazırlıyor. Bu hafta yaşayacağınız gelişmeler yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyebilecek önemli farkındalıklar taşıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben ışığımı özgürce yayıyorum. Ben başarıyı, sevgiyi, bereketi ve mutluluğu hak ediyorum. Hayat beni doğru insanlara, doğru fırsatlara ve doğru zamana yönlendiriyor. Gücümün farkındayım ve kaderimin en parlak potansiyelini yaşamaya izin veriyorum.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin onuncu evinizde gerçekleşiyor. Kariyer, toplumsal statü, başarı, mesleki hedefler ve toplum önündeki duruşunuz önümüzdeki yılların en önemli şifa alanlarından biri haline geliyor. Bu hafta bazı Aslan burçları kariyerlerinde neden belirli noktalarda zorlandıklarını daha net görebilir. Belki yeterince takdir edilmediğinizi düşündünüz. Belki emeklerinizin karşılığını alamadığınızı hissettiniz. Belki de ne kadar başarılı olursanız olun kendinizi tam anlamıyla yeterli görmediniz. Chiron şimdi bu yaraları görünür hale getiriyor.

Önümüzdeki yıllarda başarı tanımınız değişebilir. Sadece yüksek pozisyonlar veya maddi kazançlar değil, yaptığınız işin size verdiği anlam da önem kazanmaya başlayacak. Bu hafta iş hayatında yaşanacak gelişmeler gelecekteki yönünüzü belirleyecek işaretler taşıyabilir.

Plüton retrosu yedinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve bire bir bağlantılar alanında derin dönüşümler yaşanıyor. Bazı Aslan burçları ilişkilerindeki güç dengesizliklerini fark edebilir. Bazıları yıllardır sürdürdüğü ortaklıkları sorgulayabilir. Artık yüzeysel bağlar değil, gerçek güven ve samimiyet üzerine kurulu ilişkiler önem kazanıyor.

Bu hafta özellikle iş ortaklıkları ve hukuksal konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bir sözleşme, anlaşma veya resmi süreç yeniden gündeme gelebilir. Karşı tarafın niyetlerini dikkatle gözlemlemek önemli olacak.

Venüs'ün burcunuzdaki yolculuğu haftanın en güçlü desteklerinden biri olarak çalışıyor. Birinci evinizde ilerleyen Venüs sizi adeta görünür kılıyor. Karizmanız yükseliyor. İnsanlar sizi fark ediyor. Söyledikleriniz daha fazla ilgi çekiyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmeniz kolaylaşıyor. Bu durum hem sosyal hem profesyonel yaşamınızda avantaj sağlayabilir.

Bekar Aslan burçları için aşk açısından oldukça hareketli bir dönem yaşanabilir. Yeni tanışmalar, sürpriz karşılaşmalar veya uzun zamandır ilgi duyulan bir kişinin adım atması mümkün görünüyor. İlişkisi olan Aslanlar ise partnerleriyle daha romantik ve sıcak bir süreç yaşayabilir. Ancak Venüs Aslan etkisinin gölge tarafı olan ego savaşlarına dikkat etmek gerekiyor. Sevgi rekabet değildir. Haklı çıkmaya çalışmak yerine birbirinizi anlamaya odaklanmak ilişkinizi güçlendirecektir.

Maddi konularda dikkatli hareket edilmesi gereken bir hafta. Venüs harcama isteğini artırabilir. Özellikle lüks tüketim, görünüş, tatiller veya keyif amaçlı alışverişler bütçenizi zorlayabilir. Bununla birlikte kariyer alanında oluşabilecek fırsatlar yeni kazanç kapıları da açabilir. Maddi konularda dengeyi korumak bu haftanın önemli derslerinden biri olacak.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte on ikinci eviniz aktive oluyor. Bu durum sizi biraz daha içe dönük hale getirebilir. Önümüzdeki haftalarda ruhsal farkındalıklar artabilir. Geçmiş olaylar, kapanmamış meseleler ve bilinçaltında biriken duygular yüzeye çıkabilir. Hayat sizden biraz yavaşlamanızı ve iç sesinizi dinlemenizi istiyor.

Bu süreçte sezgileriniz oldukça güçlenebilir. Rüyalarınız anlamlı mesajlar taşıyabilir. Tesadüf gibi görünen olayların arkasında önemli işaretler saklı olabilir. Dış dünyadan çok iç dünyanıza kulak vermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.

Aile hayatında bazı hassas gelişmeler yaşanabilir. Özellikle aile büyükleriyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Uzun süredir ertelenen konuşmalar yapılabilir. Ev içinde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Ancak her şeyi tek başınıza üstlenmek zorunda değilsiniz. Yardım istemeyi öğrenmek de güçtür.

Eğitim hayatında oldukça destekleyici etkiler bulunuyor. Özellikle liderlik, sahne sanatları, yönetim, organizasyon, medya, iletişim ve yaratıcılık gerektiren alanlarda başarı şansınız yükseliyor. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu hafta fikirleriniz birçok insan üzerinde etkili olabilir.

Sağlık açısından kalp, dolaşım sistemi, sırt bölgesi, tansiyon ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yoğun tempo nedeniyle dinlenmeyi ihmal etmek enerji kaybına yol açabilir. Bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmeyin.

Ruhsal açıdan ise bu hafta iki farklı enerjiyi aynı anda taşıyorsunuz. Bir yanda Venüs sizi parlatıyor, görünür kılıyor ve yeni fırsatlara çekiyor. Diğer yanda Yengeç mevsiminin yaklaşan etkileri sizi içsel bir arınma sürecine hazırlıyor. Bu nedenle hem dış dünyada başarılar yaşayabilir hem de içinizde önemli farkındalıklar geliştirebilirsiniz.

Bu hafta yaşanacak bazı karşılaşmalar ve konuşmalar sıradan görünse bile kaderinizde önemli dönüm noktaları yaratabilir. İnsanların söylediklerinden çok hissettirdiklerine dikkat edin. Çünkü gerçek cevaplar çoğu zaman sözcüklerin arasında değil, enerjilerin içinde saklıdır.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Artık yalnızca parlamak için değil, gerçek gücünüzü keşfetmek için sahneye çıkıyorsunuz. Kendinize inandığınız anda hayat da sizin için yeni kapılar açmaya başlayacak.

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Başak burcu

Başak burcu

Hayat bazen sizi ilerletmek için önünüze fırsatlar çıkarır, bazen de büyümeniz için bakış açınızı değiştirir. Bu hafta gökyüzü sizin için ikinci yolu seçiyor. Uzun zamandır aynı pencereden baktığınız bazı konular artık farklı görünmeye başlayabilir. Belki yıllardır doğru sandığınız bir düşünce değişecek, belki de imkânsız gördüğünüz bir hedefin aslında ulaşılabilir olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü kaderinizin yeni sayfası önce zihninizde açılıyor. Bu hafta yaşayacağınız gelişmeler yalnızca günlük olaylar değil, gelecekteki yönünüzü belirleyecek önemli işaretler taşıyor. Chiron'un yeni burç geçişi ufkunuzu genişletirken, Plüton hayatınızın düzenini dönüştürüyor, Venüs ise perde arkasında kalan duygularınızı görünür hale getiriyor. Şimdi hayat sizden korkularınızı değil, potansiyelinizi büyütmenizi istiyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben hayatın bana sunduğu fırsatlara güveniyorum. Bilgeliğim, sezgilerim ve emeğim beni başarıya taşıyor. Bolluk, huzur, sağlık ve mutluluk bana kolaylıkla akıyor. Doğru zamanda doğru yerdeyim ve kaderimin en yüksek potansiyelini yaşamaya hazırım.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, yurtdışı bağlantıları, akademik konular, hukuk, yayıncılık, inanç sistemleri ve yaşam felsefeniz önümüzdeki yılların en önemli şifa alanlarından biri haline geliyor. Uzun zamandır cevap aradığınız bazı soruların artık değişmeye başladığını fark edebilirsiniz.

Bazı Başak burçları için bu süreç yeni bir eğitim kararı, uzmanlık alanı seçimi veya yabancı ülkelerle ilgili gelişmeleri gündeme getirebilir. Bazıları yıllardır savunduğu fikirleri yeniden değerlendirebilir. Bazıları ise hayatın anlamını çok daha derin sorgulamaya başlayabilir. Chiron burada size yalnızca bilgi değil, bilgelik kazandırmak istiyor.

Bu hafta bir kitap, bir eğitim, bir konuşma ya da karşınıza çıkan bir insan hayatınızı değiştirecek farkındalıklar yaratabilir. Evren size yeni bir bakış açısı sunmaya hazırlanıyor.

Plüton retrosu altıncı evinizde ilerlemeye devam ediyor. Çalışma düzeniniz, günlük alışkanlıklarınız, sağlık konuları ve iş ortamınızda derin dönüşümler yaşanıyor. Artık sürdürülebilir olmayan sistemler yavaş yavaş çöküyor. Eğer uzun süredir sizi yoran bir iş düzeni içindeyseniz bunu daha net fark edebilirsiniz. Bazı Başaklar iş ortamında güç mücadeleleri yaşayabilir. Bazıları ise çalışma şartlarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu hafta özellikle iş yükünüzü doğru yönetmeniz gerekiyor. Her sorumluluğu tek başınıza üstlenmeye çalışmak enerjinizi tüketebilir. Verimli olmak ile her şeyi yapmak aynı şey değildir.

Kariyer açısından oldukça önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle eğitim, sağlık, danışmanlık, analiz, muhasebe, teknoloji, hukuk, medya ve akademik alanlarda çalışan Başaklar için yeni fırsatlar oluşabilir. Uzun süredir beklenen bir proje yeniden hareket kazanabilir. Üst düzey kişilerden destek alabilirsiniz. Ancak mükemmeliyetçilik nedeniyle fırsatları ertelememeye dikkat edin.

Maddi konularda güçlü etkiler bulunuyor. Yengeç burcundaki gezegen yoğunluğu on birinci evinizi çalıştırırken sosyal çevreniz ve bağlantılarınız aracılığıyla kazanç fırsatları oluşabilir. Özellikle ekip çalışmaları, organizasyonlar ve grup projeleri maddi anlamda fayda sağlayabilir. Bu hafta tanışacağınız bir kişi ilerleyen dönemde finansal fırsat kapısı açabilir.

Venüs Aslan burcunda ilerlerken on ikinci evinizi hareketlendiriyor. Bu durum geçmiş duyguları, bilinçaltındaki özlemleri ve gizli kalan hisleri ortaya çıkarabilir. Bekar Başaklar geçmişten gelen bir kişiyi düşünebilir. Bazıları eski bir ilişkinin izlerini tamamen temizlemeye karar verebilir. İlişkisi olan Başaklar ise partnerlerine karşı daha hassas ve duygusal yaklaşabilir.

Bu hafta kalbiniz ile mantığınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Her şeyi analiz etmek bazen duyguların sesini duymanızı zorlaştırabilir.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte on birinci eviniz güçleniyor. Sosyal çevre, dostluklar, projeler ve gelecek hedefleri ön plana çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda yeni insanlarla tanışabilir, önemli çevrelere girebilir veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir projeyi başlatabilirsiniz.

Bu süreç aynı zamanda hayallerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamanızı sağlayacak. Artık gerçekten istediğiniz şeylere odaklanma zamanı geliyor.

Aile hayatında daha sakin ancak önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle kardeşler, kuzenler veya yakın akrabalarla ilgili konular gündeme gelebilir. Uzun süredir görüşülmeyen kişilerle iletişim kurulabilir. Aile içinde çözülemeyen bazı meselelerin konuşulması rahatlama sağlayabilir.

Eğitim hayatı bu haftanın en güçlü alanlarından biri. Sınavlar, akademik çalışmalar, yüksek öğrenim, yabancı dil eğitimleri ve kişisel gelişim programları açısından son derece destekleyici etkiler bulunuyor. Özellikle yeni bir alanda uzmanlaşmak isteyen Başaklar için önemli fırsatlar oluşabilir.

Ortaklıklar ve hukuksal konularda ise detaylara dikkat etmek gerekiyor. Her evrakı inceleyin, her maddeyi okuyun ve acele karar vermeyin. Bu hafta küçük görünen bir ayrıntı ileride büyük önem kazanabilir.

Sağlık açısından bağırsak sistemi, sindirim, sinir sistemi, uyku düzeni ve stres kaynaklı sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Plüton retrosu altıncı evinizde ilerlerken bedeniniz size hangi alışkanlıkların artık değişmesi gerektiğini gösterebilir. Beslenme düzeni, uyku kalitesi ve günlük rutinleriniz üzerinde çalışmak önemli faydalar sağlayacaktır.

Ruhsal açıdan ise bu hafta büyük bir farkındalık taşıyor. Chiron dokuzuncu evinizde ilerlerken size şunu öğretiyor: Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Bazen en büyük gelişim, bilmediğinizi kabul ettiğiniz anda başlar. Yeni düşüncelere, yeni insanlara ve yeni deneyimlere açık olun. Çünkü kaderiniz sizi şimdiye kadar hiç gitmediğiniz bir yöne çağırıyor olabilir.

Bu hafta yaşanan olaylar size küçük görünebilir ancak ilerleyen aylarda dönüp baktığınızda birçok şeyin başlangıcının bu günlerde atıldığını fark edebilirsiniz.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Hayatınızın sınırlarını şartlarınız değil, inançlarınız belirliyor. İnandığınız şey değiştiğinde kaderiniz de değişmeye başlayacak.

Terazi burcu

Terazi burcu

Bu hafta gökyüzü size çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Hayatınızda değişmesi gereken şeyler değişmeden kaderinizdeki yeni kapılar açılmaz. Uzun zamandır bazı konuları ertelediniz, bazı gerçekleri görmezden geldiniz ve bazı yükleri taşımaya devam ettiniz. Ancak artık evren sizi bir sonraki seviyeye hazırlıyor. Bunun için de önce fazlalıkları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bu hafta yaşanacak gelişmeler görünürde maddi, duygusal veya profesyonel alanlarla ilgili olsa da aslında çok daha derin bir dönüşümün başlangıcını temsil ediyor. Chiron ortak kaynaklar ve ruhsal dönüşüm alanınızı aydınlatırken, Plüton aşk ve yaratıcılık evinizde gizli gerçekleri ortaya çıkarıyor. Venüs ise sosyal çevrenizde yeni fırsatlar yaratıyor. Önünüzdeki süreçte hayat size neyi kaybetmeniz gerektiğini değil, neyi gerçekten hak ettiğinizi gösterecek.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben değişimden korkmuyorum. Hayatın bana sunduğu dönüşümü sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk, başarı, huzur ve sevgi hayatımda kolaylıkla büyüyor. Geçmişin yüklerini bırakıyor ve kaderimin bana hazırladığı en yüksek potansiyele güvenle ilerliyorum.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin sekizinci evinizde gerçekleşiyor. Ortak gelirler, miraslar, krediler, borçlar, nafaka, yatırımlar, eşin kazançları ve ruhsal dönüşüm alanınız önümüzdeki yılların en önemli şifa noktalarından biri haline geliyor. Bu hafta bunun ilk etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz.

Bazı Teraziler maddi anlamda başkalarına bağımlı kaldıkları alanları fark edebilir. Bazıları uzun süredir çözülemeyen finansal meseleleri yeniden ele alabilir. Bazıları ise hayatlarında ilk kez gerçek güvenliğin yalnızca para ile ilgili olmadığını anlayabilir. Chiron burada size hem maddi hem ruhsal anlamda güçlenmeyi öğretecek.

Bu hafta kredi, borç, vergi, miras, sigorta veya ortak kazançlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Dikkatli ve planlı hareket eden Teraziler uzun vadede önemli avantajlar elde edebilir.

Plüton retrosu beşinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Aşk hayatı, çocuklar, yaratıcılık, tutkular ve kişisel mutluluk alanında derin dönüşümler yaşanıyor. Bazı Teraziler bir ilişkinin gerçek yüzünü görebilir. Bazıları aşk hayatında önemli kararlar verebilir. Bazıları ise uzun zamandır bastırdığı bir yeteneği ortaya çıkarmaya başlayabilir.

Bu süreçte duygularınız çok yoğun çalışabilir. Kalbinizden gelen sesi duymaya çalışın ancak duyguların sizi yönetmesine izin vermeyin. Özellikle yeni başlayan ilişkilerde acele kararlar vermemek gerekiyor.

Kariyer hayatında oldukça güçlü etkiler bulunuyor. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte onuncu eviniz aktif hale geliyor. Önümüzdeki haftalarda iş hayatı, kariyer hedefleri, yöneticiler ve toplum önündeki duruşunuz daha fazla önem kazanacak. Bu hafta bazı Teraziler terfi haberi alabilir, yeni bir görev üstlenebilir veya kariyerlerini ilgilendiren önemli görüşmeler gerçekleştirebilir.

Uzun süredir emek verdiğiniz konuların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Ancak başarıyla birlikte sorumlulukların da artacağını unutmayın.

Venüs Aslan burcunda ilerlerken on birinci evinizi hareketlendiriyor. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Önemli organizasyonlara katılabilir veya sizi destekleyecek güçlü bağlantılar kurabilirsiniz. Özellikle sosyal medya, ekip çalışmaları, dernekler, organizasyonlar ve topluluklar aracılığıyla fırsatlar oluşabilir.

Bekar Teraziler için arkadaş çevresinden doğabilecek romantik gelişmeler dikkat çekiyor. Bir dostluk zamanla farklı bir boyuta taşınabilir. İlişkisi olan Teraziler ise partnerleriyle ortak hedefler belirleyebilir.

Maddi konularda kontrollü hareket etmek gerekiyor. Sekizinci evde başlayan Chiron etkisi özellikle ortak paralar konusunda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Büyük riskler almak yerine sağlam planlar yapmak daha doğru olacaktır. Bu hafta alınacak mali kararlar uzun süre etkisini sürdürebilir.

Aile hayatında ise özellikle ebeveynlerle veya aile büyükleriyle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun süredir ertelenen bazı konuşmalar yapılabilir. Aile içinde çözülmemiş meselelerin konuşulması rahatlama sağlayabilir. Ancak her sorumluluğu üstlenmek zorunda olmadığınızı unutmayın.

Eğitim hayatında güçlü destekler bulunuyor. Kariyerinizi geliştirecek eğitimler, uzmanlık programları ve profesyonel sertifikalar açısından verimli bir dönem. Özellikle yönetim, hukuk, sanat, tasarım, psikoloji ve iletişim alanlarında eğitim alan Teraziler için önemli fırsatlar oluşabilir.

Ortaklıklar açısından dikkatli olunması gereken bir hafta. Her anlaşmanın detaylarını inceleyin. Karşı tarafın beklentilerini net şekilde öğrenin. Gizli kalmış konular ileride sorun yaratabilir. Açık iletişim kurmak her zamankinden daha önemli.

Sağlık açısından böbrekler, hormon dengesi, üreme sistemi, bel bölgesi ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle duygusal yükler bedensel enerjinizi düşürebilir. Su tüketimi, uyku düzeni ve dinlenme büyük önem taşıyor.

Ruhsal açıdan ise haftanın en büyük dersi bırakmayı öğrenmek olabilir. Bazı insanlar, bazı alışkanlıklar, bazı korkular ve bazı bağımlılıklar artık sizinle aynı yolda yürümek istemiyor olabilir. Hayat sizden tutunmayı değil, özgürleşmeyi öğrenmenizi istiyor. Çünkü boşalmayan alanlara yeni bereket giremez.

Bu hafta yaşayacağınız gelişmeler ilk bakışta sıradan görünebilir ancak ilerleyen aylarda dönüp baktığınızda birçok değişimin başlangıcının bu günlerde atıldığını fark edeceksiniz.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Kaderinizin önündeki en büyük engel dışarıdaki şartlar değil, bırakmaya cesaret edemediğiniz eski yüklerdir. Onları bıraktığınız anda hayat sizin için yeni kapılar açmaya başlayacak.

Akrep burcu

Akrep burcu

Bu hafta gökyüzü size çok net bir gerçekle geliyor: Hayatınızda hiçbir ilişki tesadüf değil ve hiçbir karşılaşma sebepsiz gerçekleşmiyor. Bazı insanlar kaderinizi hızlandırmak için gelir, bazıları ise size kendinizi öğretmek için. Şimdi önünüzde duran süreçte ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliliğiniz ve hayatınızda önemli yer tutan kişilerle ilgili çok güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır görmezden geldiğiniz gerçekler görünür olmaya başlıyor. Artık kimlerin sizinle aynı yolda yürüdüğünü, kimlerin yalnızca yolunuzdan geçtiğini daha net göreceksiniz. Chiron ilişkiler evinizde uzun yıllar sürecek bir şifa kapısı açarken, Plüton aile alanınızda köklü dönüşümler yaratıyor. Venüs kariyer alanınızda parlamanızı sağlıyor. Hayat sizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bir geleceğe hazırlıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben hayatımdaki doğru insanları sevgiyle kabul ediyorum. Sağlıklı, güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kuruyorum. Bolluk, başarı, huzur ve sevgi benimle birlikte büyüyor. Hayat bana en yüksek hayrıma olan fırsatları getiriyor ve ben bunları kolaylıkla kabul ediyorum.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin yedinci evinizde gerçekleşiyor. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler, hukuksal süreçler ve birebir bağlantılar önümüzdeki yılların en önemli gelişim ve şifa alanlarından biri haline geliyor. Bu hafta bunun ilk işaretlerini almaya başlayabilirsiniz.

Bazı Akrepler uzun zamandır devam eden bir ilişkide çözülmesi gereken konuları fark edebilir. Bazıları bir ortaklıkta karşılıklı beklentilerin değiştiğini görebilir. Bazıları ise hayatlarına girecek önemli bir kişinin etkisini hissetmeye başlayabilir. Chiron burada size ilişki kurmanın yalnızca karşı tarafı anlamak değil, önce kendinizi tanımak olduğunu öğretecek.

Önümüzdeki yıllarda ilişkileriniz aracılığıyla büyüyecek, gelişecek ve şifalanacaksınız. Bu hafta yaşanan bazı karşılaşmalar ileride çok daha büyük anlamlar taşıyabilir.

Plüton retrosu dördüncü evinizde ilerlemeye devam ediyor. Aile, kökler, geçmiş, ev yaşamı ve duygusal güvenlik alanında köklü dönüşümler yaşanıyor. Bazı Akrepler aile içinde yıllardır konuşulmayan konularla yüzleşebilir. Bazıları taşınma, ev değişikliği veya yaşam düzenini değiştirme kararı alabilir. Bazıları ise geçmişten gelen duygusal yüklerini bırakmaya başlayabilir.

Bu süreçte aile içindeki güç dengeleri değişebilir. Eski kırgınlıklar gündeme gelebilir. Ancak bütün bunlar sizi özgürleştirmek için yaşanıyor. Geçmişle barışmadan geleceğe tam anlamıyla ilerlemek mümkün olmayabilir.

Venüs Aslan burcunda ilerlerken kariyer alanınızı aydınlatıyor. Onuncu evinizde ilerleyen Venüs iş hayatında görünürlüğünüzü artırıyor. Üst düzey kişilerden destek alabilirsiniz. İş görüşmeleri, terfi fırsatları, yeni projeler veya kariyerinizle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Bu hafta insanların sizi fark etmesi kolaylaşıyor. Özellikle yönetim, finans, psikoloji, araştırma, sağlık, eğitim, medya ve danışmanlık alanlarında çalışan Akrepler için güçlü fırsatlar bulunuyor. Ancak başarıyla birlikte kıskançlıkların da artabileceğini unutmayın. Her planınızı herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz.

Maddi konularda oldukça önemli etkiler bulunuyor. Ortak gelirler ve finansal anlaşmalar açısından dikkatli olmanız gereken bir dönem. Büyük yatırımlar veya uzun vadeli mali kararlar alırken detayları incelemek gerekiyor. Özellikle ortak hesaplar, borçlar ve finansal yükümlülüklerle ilgili konularda netlik kazanmak önemli olacak.

Aşk hayatında ise kaderin dokunuşlarını hissedebilirsiniz. Bekar Akrepler için önemli karşılaşmalar gündeme gelebilir. Hayatınıza girecek bir kişi uzun vadeli etki bırakabilir. İlişkisi olan Akrepler ise partnerleriyle ilişkilerini daha ciddi bir noktaya taşıyabilir. Evlilik, nişan veya ortak gelecek planları konuşulabilir.

Ancak Chiron'un yedinci ev etkisi bazı ilişkilerde gizlenen yaraları da ortaya çıkarabilir. Eğer ilişkinizde çözülmemiş konular varsa bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Gerçek sevgi sorunları gizlemez, birlikte çözmeye çalışır.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte dokuzuncu eviniz aktive oluyor. Eğitim, yurtdışı bağlantıları, hukuksal konular, akademik çalışmalar ve yaşam felsefeniz ön plana çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki haftalarda yeni eğitim fırsatları, seyahat planları veya ufkunuzu genişletecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bu süreç aynı zamanda hayatı farklı bir gözle görmenizi sağlayabilir. İnançlarınız, hedefleriniz ve gelecek planlarınız değişmeye başlayabilir.

Aile hayatında önemli yüzleşmeler ve iyileşmeler yaşanabilir. Özellikle ebeveynlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Uzun süredir çözülemeyen meselelerin konuşulması duygusal rahatlama sağlayabilir.

Eğitim hayatında oldukça güçlü destekler bulunuyor. Yüksek öğrenim, uzmanlık programları, yabancı dil çalışmaları ve akademik hedefler açısından verimli etkiler altında olabilirsiniz. Özellikle yurtdışı bağlantılı eğitimler dikkat çekebilir.

Ortaklıklar açısından haftanın en önemli teması güven olacak. Karşınızdaki kişinin sözleri ile davranışlarının uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Sağlam temeller üzerine kurulmayan hiçbir yapı uzun süre ayakta kalamaz.

Sağlık açısından üreme sistemi, hormonal denge, sindirim sistemi ve stres kaynaklı gerginliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle duygusal baskılar bedensel yorgunluk yaratabilir. Dinlenmek, uyku düzenini korumak ve duygularınızı bastırmamak önemli olacak.

Ruhsal açıdan ise bu hafta size çok önemli bir şey öğretiyor. Güçlü olmak her şeyi tek başına yapmak değildir. Bazen gerçek güç, doğru insanlara güvenebilmek ve destek alabilmektir. Hayatınıza giren herkes bir şey öğretmek için geliyor. Şimdi kimin öğretmen, kimin yol arkadaşı olduğunu ayırt etme zamanı.

Bu hafta yaşayacağınız bazı konuşmalar, karşılaşmalar ve kararlar önümüzdeki yılların temelini oluşturabilir. Bu yüzden sezgilerinize güvenin ve kalbinizin sesini küçümsemeyin.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Kaderinizdeki en büyük dönüşüm yalnız başınıza değil, doğru insanlarla birlikte yürüdüğünüz yolda gerçekleşecek. Hayatınıza kimleri aldığınıza dikkat edin; çünkü geleceğiniz onların enerjisiyle şekillenebilir.

Yay burcu

Yay burcu

Bazı dönemler insanın önüne yeni yollar çıkarır, bazı dönemler ise yürüdüğü yolun ne kadar doğru olduğunu sorgulatır. İşte bu hafta sizin için ikinci süreç başlıyor. Uzun zamandır hızla ilerlediğiniz, sürekli yeni hedefler peşinde koştuğunuz ve geleceğe odaklandığınız bir dönemin ardından gökyüzü sizi daha derin bir gerçekle yüzleştiriyor. Başarıya ulaşmak kadar o başarıyı sürdürebilecek bir yaşam düzeni kurmak da önemlidir. Eğer temel sağlam değilse en büyük fırsatlar bile kalıcı olmaz. Bu hafta kader size sadece nereye gittiğinizi değil, o yola hangi enerjiyle yürüdüğünüzü de gösterecek. Chiron çalışma ve sağlık alanınızda önemli bir şifa kapısı açarken, Plüton iletişim alanınızda düşünce yapınızı dönüştürüyor. Venüs ise ufkunuzu genişletiyor ve sizi yeni fırsatlarla buluşturuyor. Hayat şimdi sizi daha bilinçli, daha güçlü ve daha dengeli bir geleceğe hazırlıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben hayatın bana sunduğu tüm fırsatları sevgiyle kabul ediyorum. Sağlıklı, güçlü ve dengeli bir yaşam kuruyorum. Bolluk, başarı, huzur ve mutluluk benim doğal hakkımdır. Attığım her adım beni ruhumun ve kaderimin en yüksek potansiyeline taşıyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin altıncı evinizde gerçekleşiyor. Çalışma hayatınız, günlük düzeniniz, sağlık konuları, çalışma arkadaşlarınız, sorumluluklarınız ve yaşam alışkanlıklarınız önümüzdeki yılların en önemli gelişim alanlarından biri haline geliyor. Bu hafta bunun ilk işaretlerini almaya başlayabilirsiniz.

Bazı Yay burçları uzun süredir devam eden bir iş düzeninin artık kendilerine hizmet etmediğini fark edebilir. Bazıları bedenlerinin verdikleri sinyalleri daha net duymaya başlayabilir. Bazıları ise yıllardır ihmal ettikleri sağlık veya yaşam kalitesi konularıyla ilgilenmeye karar verebilir. Chiron burada size çalışmanın ve üretmenin yalnızca mücadele etmek değil, aynı zamanda kendinize iyi bakmak olduğunu öğretecek.

Önümüzdeki yıllarda yaşam kalitenizi artıracak büyük değişimler yapabilirsiniz. Bu hafta küçük gibi görünen kararlar ileride çok önemli sonuçlar doğurabilir.

Plüton retrosu üçüncü evinizde ilerlemeye devam ediyor. Düşünce yapınız, iletişim şekliniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz ve eğitim alanında güçlü dönüşümler yaşanıyor. Artık olaylara eski gözle bakmıyorsunuz. Bazı Yay burçları hayatlarında ilk kez farklı bir düşünce sistemine geçebilir. Bazıları uzun zamandır sürdürdükleri iletişim biçimlerini değiştirebilir. Bazıları ise çevrelerindeki insanların gerçek niyetlerini daha net görmeye başlayabilir.

Bu hafta söylenen sözlerin büyük etkisi olabilir. Hem sizin söyledikleriniz hem de duyduklarınız hayatınızda önemli farkındalıklar yaratabilir. Acele kararlar vermeden önce tüm resmi görmeye çalışın.

Venüs Aslan burcunda ilerlerken dokuzuncu evinizi aydınlatıyor. Bu haftanın en şanslı etkilerinden biri burada çalışıyor. Eğitim, yurtdışı bağlantıları, seyahatler, akademik çalışmalar, hukuk, medya ve yayıncılık alanlarında önemli fırsatlar oluşabilir. Bazı Yay burçları bir eğitim kararı alabilir. Bazıları yurtdışı bağlantılı projelerden olumlu haberler alabilir. Bazıları ise uzun süredir hayalini kurduğu bir yolculuk için hazırlıklara başlayabilir.

Bekar Yay burçları için uzak bağlantılı ilişkiler, farklı kültürlerden kişiler veya eğitim ortamlarında oluşabilecek tanışmalar dikkat çekiyor. İlişkisi olan Yaylar ise partnerleriyle yeni planlar yapabilir, birlikte seyahat edebilir veya gelecek hedeflerini yeniden şekillendirebilir.

Maddi konularda dikkatli ve stratejik hareket edilmesi gereken bir hafta. Özellikle ortak gelirler, krediler, borçlar ve finansal yükümlülüklerle ilgili konular gündeme gelebilir. Büyük riskler almak yerine mevcut kaynakları daha verimli kullanmak önemli olacak. Bu hafta yapılan mali düzenlemeler ilerleyen aylarda önemli rahatlama sağlayabilir.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte sekizinci eviniz aktive oluyor. Ortak kazançlar, finansal paylaşımlar, yatırımlar, miraslar ve ruhsal dönüşüm alanınız ön plana çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatınızda bazı maddi ve duygusal dönüşümler yaşanabilir. Bu süreç aynı zamanda sizi korkularınızla yüzleştirebilir ancak aynı zamanda onları aşma gücü de verecektir.

Aile hayatında özellikle maddi sorumluluklar veya ortak kararlar ön plana çıkabilir. Aile bireyleriyle yapılacak açık ve dürüst konuşmalar birçok sorunun çözülmesine yardımcı olabilir. Özellikle uzun süredir ertelenen konular gündeme gelebilir.

Eğitim hayatında son derece güçlü etkiler bulunuyor. Üniversite, yüksek lisans, uzmanlık programları, yabancı dil çalışmaları ve akademik hedefler açısından destekleyici enerjiler çalışıyor. Öğrenmek ve öğretmek bu hafta size büyük kapılar açabilir.

Ortaklıklar açısından detaylara dikkat etmek gerekiyor. Her anlaşmayı dikkatle inceleyin. Karşınızdaki kişinin niyetlerinden emin olmadan büyük sorumluluklar üstlenmeyin. Özellikle finansal ortaklıklarda temkinli davranmak faydalı olacaktır.

Sağlık açısından sindirim sistemi, karaciğer, kalça bölgesi, dolaşım sistemi ve stres kaynaklı enerji düşüklüklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Chiron'un altıncı ev geçişi bedeninizin size verdiği mesajları görmezden gelmemeniz gerektiğini gösteriyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önümüzdeki dönemde büyük önem kazanacak.

Ruhsal açıdan ise haftanın en önemli mesajı denge kurmakla ilgili. Sürekli geleceği düşünmek bazen bugünü kaçırmanıza neden olabilir. Sürekli koşmak ise nereye gittiğinizi unutmanıza yol açabilir. Hayat sizden biraz yavaşlamanızı, nefes almanızı ve kendinizi dinlemenizi istiyor.

Bu hafta yaşayacağınız bazı gelişmeler ilk bakışta sıradan görünebilir ancak ilerleyen aylarda dönüp baktığınızda büyük değişimlerin başlangıcının bu günlerde atıldığını fark edebilirsiniz.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Gerçek başarı yalnızca hedefe ulaşmak değildir. Gerçek başarı, o hedefe giderken kendinizi kaybetmeden ilerleyebilmektir. Şimdi hayat size bunu öğretmeye hazırlanıyor.

Oğlak burcu

Oğlak burcu

Bazı dönemler insanın hayatında yeni hedefler belirlenir, bazı dönemlerde ise kader insanı kalbinin gerçekten ne istediğiyle yüzleştirir. İşte bu hafta sizin için tam olarak böyle bir eşik oluşuyor. Uzun zamandır sorumluluklarınız, görevleriniz, planlarınız ve ulaşmanız gereken hedefler ön plandaydı. Ancak gökyüzü şimdi size yalnızca neyi başardığınızı değil, bütün bunları yaparken ne kadar mutlu olduğunuzu da soruyor. Çünkü insan sadece çalışarak büyümez, yaşadığı hayatın içinde sevinç bulabildiği ölçüde güçlenir. Bu hafta yaşanacak gelişmeler size hem kariyeriniz hem ilişkileriniz hem de geleceğiniz hakkında önemli farkındalıklar getirebilir. Chiron aşk ve yaratıcılık alanınızda yeni bir şifa döngüsü başlatırken, Plüton maddi değerlerinizi dönüştürüyor. Yengeç mevsimi ise kaderinizi etkileyecek ilişkileri görünür hale getiriyor. Artık hayat sizi yalnızca güçlü olmaya değil, mutlu olmaya da davet ediyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben hayatın bana sunduğu sevgiye, başarıya ve berekete açığım. Kalbim, zihnim ve ruhum uyum içinde çalışıyor. Hak ettiğim fırsatları kolaylıkla kabul ediyor, hayatıma güvenle ilerliyorum. Ben değerliyim, güçlüyüm ve kaderimin en güzel olasılıklarını yaşamaya hazırım.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin beşinci evinizde gerçekleşiyor. Aşk, romantizm, çocuklar, yaratıcılık, yetenekleriniz, hobileriniz ve yaşamdan aldığınız keyif önümüzdeki yılların en önemli şifa alanlarından biri haline geliyor. Bu hafta bunun ilk etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz.

Belki uzun zamandır kalbinizi korumak için duygularınızı geri planda tuttunuz. Belki hayal kırıklıkları yaşamamak için risk almaktan kaçındınız. Belki de sorumluluklar nedeniyle kendi mutluluğunuzu ertelediniz. Chiron şimdi size şunu gösterecek: Mutluluk lüks değildir, ruhun temel ihtiyaçlarından biridir.

Bazı Oğlak burçları yeni bir aşk hikâyesinin başlangıcını yaşayabilir. Bazıları çocuklarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir. Bazıları ise yıllardır unuttukları bir yeteneği yeniden keşfedebilir. Önümüzdeki yıllarda kalbinizden gelen ses çok daha güçlü konuşmaya başlayacak.

Plüton retrosu burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Bu süreç sizi dışarıdan değil içeriden dönüştürüyor. Hayata bakış açınız değişiyor. İnsanlara yaklaşımınız değişiyor. Hedefleriniz değişiyor. Bazı Oğlaklar artık eskisi gibi olmak istemediklerini fark edebilir. Bu dönüşüm bazen yorucu görünse de aslında sizi gerçek gücünüzle buluşturan bir süreç.

Bu hafta özellikle kimliğiniz, görünüşünüz, yaşam tarzınız ve kişisel hedeflerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Eski bir versiyonunuz yavaş yavaş kapanırken yeni bir siz ortaya çıkıyor.

Kariyer hayatında dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Yengeç burcundaki gezegen yoğunluğu yedinci evinizi çalıştırırken iş ortaklıkları, müşteri ilişkileri ve profesyonel bağlantılar önem kazanıyor. Bu hafta yapılacak görüşmeler uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Özellikle danışmanlık, yönetim, finans, emlak, hukuk ve kurumsal alanlarda çalışan Oğlaklar için yeni fırsatlar oluşabilir.

Bazı Oğlaklar önemli bir sözleşme imzalayabilir. Bazıları yeni bir ortaklık teklifi alabilir. Bazıları ise kariyerlerini etkileyecek güçlü kişilerle tanışabilir. Ancak her fırsatı hemen kabul etmek yerine detayları incelemek gerekiyor.

Maddi konularda Plüton'un ikinci ev etkileri nedeniyle önemli dönüşümler devam ediyor. Para kazanma şekliniz değişebilir. Bazı gelir kaynakları kapanırken yenileri açılabilir. Bu hafta özellikle yatırımlar, birikimler ve uzun vadeli mali planlar açısından önemli kararlar alınabilir. Gereksiz harcamaları azaltmak ve kaynakları doğru kullanmak avantaj sağlayacaktır.

Venüs Aslan burcunda ilerlerken sekizinci evinizi hareketlendiriyor. Ortak gelirler, yatırımlar, finansal destekler ve duygusal bağlar ön plana çıkıyor. Beklenmedik bir maddi fırsat oluşabilir. Eşin veya ortağın gelirlerinde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak aynı zamanda kıskançlık, kontrol etme isteği veya duygusal güç mücadelelerine karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Aşk hayatında oldukça yoğun etkiler bulunuyor. Chiron'un beşinci ev geçişi geçmişte yaşanan kalp kırıklıklarını görünür hale getirebilir. Ancak aynı zamanda gerçek sevgiye alan açabilir. Bekar Oğlaklar için dikkat çekici karşılaşmalar yaşanabilir. İlişkisi olan Oğlaklar ise partnerleriyle duygusal bağlarını güçlendirebilir. Bu hafta kalbinizi tamamen kapatmak yerine biraz daha açık bırakmanız gerekebilir.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte yedinci eviniz aktive oluyor. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar ve hukuksal konular önümüzdeki haftaların en önemli gündemi haline geliyor. Hayatınıza girecek bazı insanlar geleceğiniz üzerinde büyük etki bırakabilir. Bu nedenle yeni tanışmalar ve yeni bağlantılar önem taşıyor.

Aile hayatında ilişkiler ön plana çıkıyor. Özellikle eş, partner veya aile bireyleriyle yapılacak konuşmalar önemli sonuçlar doğurabilir. Uzun süredir ertelenen meselelerin çözülmesi mümkün olabilir. Ancak karşı tarafı anlamaya çalışmak en az kendinizi ifade etmek kadar önemli olacak.

Eğitim alanında güçlü destekler bulunuyor. Özellikle uzmanlık eğitimleri, mesleki gelişim programları ve kariyer odaklı çalışmalar açısından verimli etkiler altında olabilirsiniz. Bu hafta öğrenilen bilgiler ilerleyen dönemde kazanca dönüşebilir.

Sağlık açısından kemikler, dizler, dişler, cilt, omurga ve stres kaynaklı gerginliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yoğun çalışma temposu nedeniyle bedeninizi ihmal etmemelisiniz. Dinlenmek de üretkenliğin bir parçasıdır.

Ruhsal açıdan ise bu hafta çok önemli bir farkındalık taşıyor. Hayat sizi yalnızca başarılı olmaya değil, aynı zamanda mutlu olmaya çağırıyor. Uzun zamandır sürekli sorumluluk taşıyan taraf oldunuz. Şimdi biraz da kalbinizin ihtiyaçlarını dinleme zamanı geliyor.

Bu hafta yaşayacağınız bazı karşılaşmalar, konuşmalar ve kararlar önümüzdeki yıllarda dönüp baktığınızda kaderinizin dönüm noktaları olarak hatırlanabilir. Bu nedenle hiçbir işareti küçümsemeyin.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Başarı sizi zirveye çıkarabilir ama mutluluk orada kalmanızı sağlar. Şimdi hayat, ikisini bir arada kurmayı öğrenmeniz için size yeni bir kapı açıyor.

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Kova burcu

Kova burcu

Bu hafta gökyüzü size önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Geleceği değiştirmek isteyen herkes önce kökleriyle yüzleşmek zorundadır. Uzun zamandır geleceğe odaklandınız, yeni planlar yaptınız, yeni hedefler belirlediniz ve hayatınızı bir sonraki aşamaya taşımaya çalıştınız. Ancak şimdi evren sizden ilerlemekten önce sağlamlaşmanızı istiyor. Çünkü en güçlü yapılar bile sağlam bir temel olmadan ayakta kalamaz. Önünüzdeki günlerde yaşayacağınız gelişmeler yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyecek güçlü farkındalıklar taşıyor. Chiron aile ve yaşam temelleriniz alanında yeni bir şifa süreci başlatırken, Plüton burcunuzdaki retrosuyla sizi içeriden dönüştürmeye devam ediyor. Venüs ilişkiler alanınızı hareketlendiriyor, Yengeç mevsimi ise yaşam düzeninizi yeniden yapılandırıyor. Artık hayat sizden yalnızca değişim yaratmanızı değil, o değişimi sürdürebilecek güçlü temeller kurmanızı istiyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben geçmişimi sevgiyle kabul ediyor ve geleceğimi güvenle inşa ediyorum. Hayatın bana sunduğu tüm fırsatlara açığım. Güçlü, huzurlu ve dengeli bir yaşam kuruyorum. Bolluk, başarı, sağlık ve sevgi benim doğal hakkımdır. Kaderim beni en yüksek hayrıma doğru yönlendiriyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Ev, aile, kökler, geçmiş, ebeveynler, yaşam alanınız ve duygusal güvenlik duygunuz önümüzdeki yılların en önemli şifa alanlarından biri haline geliyor. Bu hafta bunun ilk sinyallerini almaya başlayabilirsiniz.

Bazı Kova burçları aile içinde uzun süredir konuşulmayan meselelerle yüzleşebilir. Bazıları taşınma, ev değişikliği veya gayrimenkul konularıyla ilgilenebilir. Bazıları ise çocukluk dönemlerinden gelen bazı duygusal yaraların bugünlerini nasıl etkilediğini fark edebilir. Chiron burada size gerçek güvenliğin dış dünyada değil, insanın kendi içinde inşa ettiği sağlam temellerde olduğunu öğretecek.

Önümüzdeki yıllarda aile ilişkileriniz, yaşam alanınız ve iç dünyanızla ilgili önemli şifalanmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta yaşanan olaylar bunun başlangıcı olabilir.

Plüton retrosu burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Bu, tüm burçlar içinde en güçlü dönüşümlerden birini yaşadığınız anlamına geliyor. Kimliğiniz, hayat amacınız, hedefleriniz ve kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Bazı Kovalar artık eski hayatlarına sığmadıklarını fark edebilir. Bazıları dış görünüşlerinde veya yaşam tarzlarında önemli değişiklikler yapmak isteyebilir. Bazıları ise tamamen yeni bir yön belirleyebilir.

Bu süreç kolay olmayabilir ancak son derece dönüştürücü. Çünkü Plüton sizi hayatınızın daha güçlü ve daha özgün bir versiyonuna hazırlıyor.

Kariyer hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Venüs Aslan burcunda ilerlerken yedinci evinizi aydınlatıyor. İş ortaklıkları, müşteri ilişkileri, anlaşmalar ve profesyonel bağlantılar açısından oldukça güçlü etkiler altında bulunuyorsunuz. Bu hafta yeni iş birlikleri gündeme gelebilir. Önemli görüşmeler yapılabilir. Destek alabileceğiniz kişilerle yollarınız kesişebilir.

Özellikle danışmanlık, teknoloji, eğitim, medya, hukuk, sosyal projeler ve organizasyon alanlarında çalışan Kova burçları için dikkat çekici fırsatlar oluşabilir. Ancak her anlaşmanın detaylarını dikkatle incelemek gerekiyor.

Maddi konularda kontrollü ilerlemek önemli olacak. Yengeç burcundaki gezegen yoğunluğu altıncı evinizi çalıştırırken gelirlerinizi günlük işleriniz ve çalışma performansınız belirleyebilir. Bu hafta emek verdiğiniz konuların karşılığını alma şansınız yüksek. Ancak harcamalarda dengeyi korumak gerekiyor.

Venüs'ün yedinci evdeki etkisi ortak kazançlar ve iş birliklerinden fayda sağlayabileceğinizi gösteriyor. Doğru insanlarla yapılan çalışmalar maddi olarak da kazanç getirebilir.

Aşk hayatında haftanın en güçlü etkileri bulunuyor. Venüs karşıt burcunuzda ilerlerken ilişkiler alanınızı canlandırıyor. Bekar Kovalar için kader niteliğinde karşılaşmalar yaşanabilir. Hayatınıza girecek bir kişi uzun süreli etki bırakabilir. İlişkisi olan Kovalar ise partnerleriyle bağlarını güçlendirebilir, gelecek planları yapabilir veya ilişkilerini daha ciddi bir noktaya taşıyabilir.

Ancak ilişkilerde denge çok önemli olacak. Kendi ihtiyaçlarınız kadar karşı tarafın beklentilerini de dikkate almanız gerekiyor. Güçlü ilişkiler karşılıklı anlayışla büyür.

21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte altıncı eviniz aktive oluyor. Günlük yaşam düzeniniz, iş ortamınız, sağlık konularınız ve sorumluluklarınız ön plana çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki haftalarda yaşamınızı daha organize hale getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma şartlarınızda değişiklikler olabilir. Yeni projeler ve yeni görevler gündeme gelebilir.

Aile hayatında ise özellikle ebeveynler veya aile büyükleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bazı Kova burçları geçmişten gelen meseleleri çözme fırsatı bulabilir. Duygusal yükleri hafifletmek için uygun enerjiler bulunuyor.

Eğitim hayatında güçlü destekler devam ediyor. Özellikle teknik alanlar, teknoloji, dijital projeler, yabancı dil çalışmaları ve uzmanlık eğitimleri açısından verimli etkiler bulunuyor. Yeni bir beceri öğrenmek ileride önemli fırsatlar yaratabilir.

Ortaklıklar açısından haftanın en şanslı burçlarından biri olabilirsiniz. Doğru kişilerle bir araya gelmek, yeni anlaşmalar yapmak veya destek almak açısından güçlü etkiler çalışıyor. Ancak ilişkilerde acele karar vermemek ve karşı tarafı iyi tanımak gerekiyor.

Sağlık açısından dolaşım sistemi, sinir sistemi, bacaklar, ayak bilekleri ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yoğun düşünce trafiği zihinsel yorgunluk yaratabilir. Dinlenmeye ve uyku düzenine önem vermek faydalı olacaktır.

Ruhsal açıdan ise bu hafta size çok önemli bir ders veriyor. Geçmişten kaçmak özgürlük değildir. Gerçek özgürlük geçmişi kabul edip onun sizi yönetmesine izin vermemektir. Chiron dördüncü evinizde ilerlerken sizi köklerinizle barıştırmaya hazırlanıyor. Çünkü insan nereden geldiğini kabul ettiğinde nereye gideceğini çok daha net görebilir.

Bu hafta yaşayacağınız bazı konuşmalar, bazı kararlar ve bazı karşılaşmalar ilk bakışta sıradan görünebilir. Ancak ilerleyen aylarda dönüp baktığınızda hayatınızın yönünü değiştiren işaretlerin bu günlerde ortaya çıktığını fark edebilirsiniz.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Geleceğinizi değiştirmek istiyorsanız önce iç dünyanızda sağlam temeller kurun. Kökleri güçlü olan hiçbir ağaç fırtınadan korkmaz.

Balık burcu

Balık burcu

Bu hafta gökyüzü size bir kapıyı kapatmanız için değil, çok daha büyük bir kapıyı açmanız için geliyor. Uzun zamandır bazı konularda beklediniz, anlamaya çalıştınız, sabrettiniz ve sezgilerinize güvenerek ilerlediniz. Şimdi ise evren size düşüncelerinizin, sözlerinizin ve seçimlerinizin kaderinizi ne kadar güçlü şekillendirdiğini göstermeye hazırlanıyor. Çünkü önünüzde başlayan yeni döngü yalnızca yaşam koşullarınızı değil, olaylara bakış açınızı da değiştirecek. Bu hafta duyduğunuz bir haber, yaptığınız bir konuşma, aldığınız bir karar veya kurduğunuz bir bağlantı ilerleyen yıllarda hayatınızın dönüm noktalarından biri olabilir. Chiron iletişim ve zihinsel dünya alanınızda yeni bir şifa süreci başlatırken, Plüton bilinçaltınızın derinliklerinde dönüşüm yaratıyor. Venüs günlük yaşamınızı güzelleştiriyor, Yengeç mevsimi ise kalbinizi yeniden canlandırıyor. Artık hayat sizden korkularınıza değil, potansiyelinize odaklanmanızı istiyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Ben sezgilerime güveniyorum. Düşüncelerim, sözlerim ve seçimlerim hayatımda güzellikler yaratıyor. Bolluk, sağlık, sevgi ve başarı bana kolaylıkla akıyor. Ruhumun rehberliğinde ilerliyor ve kaderimin bana sunduğu en yüksek potansiyeli sevgiyle kabul ediyorum.

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri Chiron'un Boğa burcuna geçişi oluyor. Bu geçiş sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor. İletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre, ticaret, anlaşmalar, zihinsel kalıplar ve düşünce sisteminiz önümüzdeki yılların en önemli şifa alanlarından biri haline geliyor. Bu hafta bunun ilk etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz.

Belki uzun zamandır kendinizi tam ifade edemediğinizi düşündünüz. Belki söylediklerinizin yanlış anlaşıldığını hissettiniz. Belki de fikirlerinizi paylaşmaktan çekindiniz. Chiron şimdi bu alanı aydınlatıyor ve size sesinizin gücünü yeniden hatırlatıyor. Önümüzdeki yıllarda yazmak, konuşmak, öğretmek, öğrenmek ve bilgi paylaşmak sizin için çok daha önemli hale gelebilir.

Bu hafta yapılan bir konuşma veya alınan bir haber hayatınızda yeni bir sayfa açabilir. Özellikle eğitim, medya, sosyal medya, ticaret ve iletişim alanlarında çalışan Balıklar için önemli fırsatlar oluşabilir.

Plüton retrosu on ikinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Bu süreç görünmeyen tarafta büyük dönüşümler yaratan güçlü bir enerji taşıyor. Bilinçaltınız temizleniyor. Geçmiş korkularınız görünür oluyor. Uzun süredir taşıdığınız bazı duygusal yükleri bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Bazı Balıklar için bu hafta güçlü rüyalar, sezgisel farkındalıklar ve ruhsal mesajlar getirebilir.

Artık geçmişte yaşanan olayların sizi yönetmesine izin vermek istemiyorsunuz. İçsel gücünüzü yeniden keşfetmeye başlıyorsunuz.

Kariyer hayatında oldukça olumlu etkiler bulunuyor. Yengeç burcundaki gezegen yoğunluğu beşinci evinizi çalıştırıyor. Yaratıcılık, üretkenlik ve kendinizi ifade etme beceriniz yükseliyor. Özellikle sanat, eğitim, danışmanlık, tasarım, medya, sosyal medya, sahne çalışmaları ve yaratıcı projelerle ilgilenen Balık burçları için dikkat çekici fırsatlar oluşabilir.

Bu hafta yaptığınız bir çalışma daha fazla görünür olabilir. İnsanlar yeteneklerinizi fark etmeye başlayabilir. Kendinizi geri planda tutmak yerine ortaya koymanız gereken bir dönemdesiniz.

Maddi konularda kontrollü ancak destekleyici etkiler bulunuyor. Venüs Aslan burcunda ilerlerken altıncı evinizi hareketlendiriyor. İş ortamında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Günlük işlerden elde edilen gelirlerde artış olabilir. Bazı Balıklar yeni bir çalışma düzenine geçebilir veya ek gelir fırsatları yakalayabilir.

Ancak detayları gözden kaçırmamak gerekiyor. Özellikle resmi evraklar, ödemeler ve iş anlaşmalarında dikkatli olmak önemli olacak.

Aşk hayatında haftanın en güzel etkileri sizi bekliyor. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte beşinci eviniz güçleniyor. Aşk, romantizm, çocuklar, mutluluk ve yaşamdan keyif alma alanınız ön plana çıkıyor. Bekar Balıklar için uzun zamandır kalbiniz de taşıdığınız kişi ile  kalıcıi bir aşk hikâyesi başlayabilir. 

İlişkisi olan Balıklar ise partnerleriyle daha romantik, daha sıcak ve daha duygusal bir süreç yaşayabilir. Birlikte geleceğe dair planlar yapmak için uygun etkiler bulunuyor. Ancak geçmiş kırgınlıkları sürekli gündeme getirmek yerine yeni bir sayfa açmaya çalışmak gerekiyor.

Aile hayatında ise kardeşler, yakın akrabalar veya yakın çevreyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir görüşülmeyen kişilerle iletişim kurulabilir. Bazı aile içi konular konuşularak çözüme ulaşabilir.

Eğitim hayatında son derece güçlü etkiler bulunuyor. Chiron'un üçüncü ev geçişi yeni bilgiler öğrenmek, uzmanlaşmak, eğitim almak ve bilgi paylaşmak açısından önemli fırsatlar getirebilir. Öğrenci olan Balık burçları için dikkat ve öğrenme kapasitesi artabilir. Bu hafta öğrenilen bilgiler uzun vadeli başarıların temelini oluşturabilir.

Ortaklıklar açısından ise iletişim çok önemli olacak. Karşı tarafın ne söylediği kadar sizin ne anladığınız da önem taşıyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açık ve net konuşmak gerekiyor. Özellikle ticari ortaklıklarda detaylara dikkat etmek faydalı olacaktır.

Sağlık açısından bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, ayaklar, lenf dolaşımı ve stres kaynaklı enerji düşüklüklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yoğun duygusal yükler fiziksel enerjinizi etkileyebilir. Dinlenmeye ve bedeninizi desteklemeye özen göstermelisiniz.

Ruhsal açıdan ise haftanın en büyük mesajı düşüncelerinizin gücüyle ilgili. Chiron üçüncü evinizde ilerlerken size şunu öğretiyor: Hayatınızı yalnızca yaşadıklarınız değil, yaşadıklarınızı nasıl yorumladığınız da şekillendirir. Kendinizle konuşma biçiminiz değiştiğinde kaderiniz de değişmeye başlar.

Bu hafta yaşayacağınız bazı karşılaşmalar, bazı haberler ve bazı konuşmalar ilerleyen aylarda çok daha büyük anlamlar kazanabilir. Bu nedenle evrenin gönderdiği işaretlere dikkat edin.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Kaderiniz önce zihninizde yazılır, sonra hayatınızda görünür olur. Düşüncelerinizi değiştirdiğiniz anda hayatınızın yönü de değişmeye başlayacak.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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