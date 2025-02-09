14 Şubat: Gerçek Aşk mı Kapitalizmin En Büyük Yalanı mı?
Bir gün geliyor ve dünya kırmızıya boyanıyor. Çiçekçiler stoklarını artırıyor, restoranlar özel menülerini hazırlıyor, takı markaları “gerçek aşk pırlantayla kanıtlanır” diye bağırıyor. Sosyal medya çiftlerin birbirine hediye aldığı, aşklarını ilan ettiği, yalnızların ise “bugün benim için sıradan bir gün” yalanını söylediği paylaşımlarla dolup taşıyor.
Ama durun bir dakika. Bu gerçekten aşkın kutlandığı bir gün mü, yoksa bir illüzyon mu? İnsan sevdiğini göstermek için neden belirli bir güne ihtiyacı duysun? Eğer aşk yılın 364 günü orada değilse, 14 Şubat’ta gerçekten var olabilir mi? Ve asıl soru: Bugün ne zaman bu hale geldi?
Bir Pagan ritüelinden kapitalist tüketim çılgınlığına
Aziz Valentine ve “gerçek aşk” miti
Rivayete göre, İmparator Claudius II, genç askerlerin savaşa odaklanabilmesi için evlenmelerini yasakladı. Ancak Aziz Valentine gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti ve bu yüzden idam edildi. Hapis yatarken, gardiyanın kör kızına âşık oldu ve ona “Senin Valentine’in” imzalı bir mektup yazdı. İşte bu hikâye, Sevgililer Günü kartlarının kökeni olarak kabul edildi.
Ne kadar gerçek olduğu tartışmalı ama kesin olan bir şey var: Bu efsane, insanların aşkı romantik bir eylem olarak görmesini sağladı. Yani Sevgililer Günü, Pagan geleneklerinden temizlenerek Hristiyan bir “aşk günü” olarak şekillendirildi. Ama hâlâ bugünkü gibi bir tüketim çılgınlığına dönüşmemişti.
Kapitalizm devreye girer…
Gerçekten kutlama yapması gerekenler yalnızlar mı yanlış ilişkide olanlar mı?
Asıl trajedi şu: 14 Şubat’ın en büyük mağdurları yalnızlar değil, yanlış insanlarla birlikte olanlar. Çünkü yalnız bir insan, en azından özgürdür. Ama yanlış bir ilişkide olan kişi, o gün sahte bir romantizm yaşamak zorundadır.
Kaç çift, aslında birbirine karşı hiçbir şey hissetmediği halde, 14 Şubat’ta mutlu çift rolü oynuyor? Kaç kişi, sırf bu toplumsal baskı yüzünden sevgilisine hediye almak zorunda hissediyor? Ve kaç kişi, sosyal medyada paylaşacak bir “aşk hikâyesi” yaratmak için gerçekten hissetmediği şeyleri yapıyor?
Oysa aşk, takvimle kutlanmaz. Gerçek sevgi, birine sırf bugüne özel bir şeyler yapmak değil, yılın herhangi bir gününde onun için bir anlam taşımaktır. Eğer birini seviyorsanız, onu 14 Şubat’ta değil, 27 Ekim’de, 10 Ocak’ta, 5 Şubat’ta da seviyor olmanız gerekir.
Bu yüzden, belki de en büyük aşk, bugün yalnızlığı kutlayanların yaşadığı aşktır. Çünkü onlar, kendilerini bir başkasında değil, kendi içlerinde bulabilmişlerdir.
Peki 14 Şubat gerçekten kutlanmalı mı?
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