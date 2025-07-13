13 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından Marmaris geçtiğimiz günlerde bazı mekanlarda yapılan ilginç danslarla gündeme gelmişti. Marmaris bu sefer ise turist olduğu iddia edilen kadınlara uygulanan şiddetle gündemde.

Marmaris’in Armutlan mevkiinde bulunan bir işetletmede turist olduğu iddia edilen kadınların bir işletme çalışanları tarafından feci şekilde dövülmesi sosyal medyada tepki çekti.