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13 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

13 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 20:55

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

Ankara’da dün akşam saatlerinde yangın faciası yaşandı. Çankaya ilçesinde bulunan 26 katlı binanın 4’üncü katında başlayan yangın sonrasında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yine Marmaris Yine Olay: Turist Kadınlara Feci Saldırı

Yine Marmaris Yine Olay: Turist Kadınlara Feci Saldırı

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından Marmaris geçtiğimiz günlerde bazı mekanlarda yapılan ilginç danslarla gündeme gelmişti. Marmaris bu sefer ise turist olduğu iddia edilen kadınlara uygulanan şiddetle gündemde.

Marmaris’in Armutlan mevkiinde bulunan bir işetletmede turist olduğu iddia edilen kadınların bir işletme çalışanları tarafından feci şekilde dövülmesi sosyal medyada tepki çekti.

Yeni Şafak Yine Faizleri Hedef Aldı: "Terör Bitti Sıra Faiz Belasında"

Yeni Şafak Yine Faizleri Hedef Aldı: "Terör Bitti Sıra Faiz Belasında"

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi bir kez daha Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikasını hedef aldı. 

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını hatırlatan gazetenin “Terör bitti sıra faiz belasında” başlıklı haberinde, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bahane edilerek faiz lobilerine teslimiyet sona erdirilmeli.” ifadeleri yer aldı.

Alkollü Sürücü İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olmuştu: 5 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

Alkollü Sürücü İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olmuştu: 5 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

Eski milli basketbolcu İlkan KaramanMuğla’nın Datça ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Emre Ali Önder’in alkollü şekilde kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.

Karaman’ın ölümüne neden olan Emre Ali Önder, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

iShowSpeed’in Olaylı İstanbul Ziyareti: "Biraz Daha Kalırsa Bir Gözaltı Olur Gibi"

iShowSpeed’in Olaylı İstanbul Ziyareti: "Biraz Daha Kalırsa Bir Gözaltı Olur Gibi"

Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından iShowSpeed İstanbul’da yayın açtı ve sosyal medya yıkıldı. Galata Kulesi’nde yaşanan “İngilizce krizi”, bol yeşillikli dönerTaksim’den motorla kaçma derken iShowSpeed’in İstanbul ziyareti oldukça hareketli geçti.

iShowSpeed’in İstanbul ziyaretinde yaşananlara sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalmadı.

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ODTÜ Mezuniyetinde LGBTİ+ Bayraklı Yürüyüşe Tribünlerden Destek: “Buradayım Aşkım!”

ODTÜ Mezuniyetinde LGBTİ+ Bayraklı Yürüyüşe Tribünlerden Destek: “Buradayım Aşkım!”

Üniversitelerde mezuniyet törenleri devam ederken, bazı kampüslerde protestolar dikkat çekiyor. ODTÜ'deki tören sırasında ise öğrenciler LGBTİ+ bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcıların da büyük destek verdiği yürüyüşte coşkulu anlar yaşandı.

Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu

Jhon Duran ve Archie Brown transferlerini duyuran Fenerbahçe üçüncü imzasıyla da ses getirmek istiyor. Asensio için şartları zorlayan sarı lacivertlilerin girecekleri mali yükün de boyutu yavaş yavaş şekilleniyor. 

Asensio için bonservis de ödeyecek olan Fenerbahçe, yıldız oyuncuya da yüklü bir maaş ödeyecek.

https://renovate.onedio.com/haber/fenerbahce-nin-transfer-etmek-istedigi-asensio-nun-maliyeti-belli-oldu-1303258

https://renovate.onedio.com/haber/fenerbahce-nin-transfer-etmek-istedigi-asensio-nun-maliyeti-belli-oldu-1303258

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic’ten şaşırtan itiraf geldi! Bugüne kadar enerjik halleriyle tanıdığımız Bilic, paylaştığı videoda yaz depresyonuna girdiğini açıkladı. Sıcaklardan, halsizlikten ve geçirdiği enfeksiyondan dert yanan ünlü fenomen, “Hiçbir şey yapmak istemiyorum, nefret ediyorum” diyerek içini döktü.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 6 Aylık Oğulları Mylan'ın Tatlılığına Fena Düşeceksiniz

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 6 Aylık Oğulları Mylan'ın Tatlılığına Fena Düşeceksiniz

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve ünlü model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılında dünyaevine girmişlerdi. Spor ve sanat camiasında uzun bir süre gündem olan bu evliliğin ardından ikilinin dünya güzeli bir bebekleri olmuştu. Mylan adını verdikleri oğullarını daha önce görsek de şimdilerde 6,5 aylık olan bebişin yüzünü bir kez daha gösteren çift, tatlılığını yeniden gündeme getirmiş oldu. 

Gelin annesinin kopyası diyebileceğimiz minik Mylan'a bir kez daha birlikte maşallah diyerek bakalım.

Acil Doktorlarının Nöbetten Önce ve Sonra Çektikleri Videolar Mesleklerinin Zorluğunu Ortaya Koydu

Acil Doktorlarının Nöbetten Önce ve Sonra Çektikleri Videolar Mesleklerinin Zorluğunu Ortaya Koydu

Acil serviste çalışmak, hem fiziksel hem de duygusal açıdan son derece yıpratıcıdır. Sürekli değişen hasta profili, zamanla yarışılan anlar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgide verilen kararlar, çalışanların üzerindeki baskıyı artırır. Gece gündüz demeden süren nöbetler, uykusuzluk ve yorgunlukla birleştiğinde, tükenmişlik hissi kaçınılmaz hale gelir. Üstelik hasta yakınlarının öfkesiyle baş etmek, iletişim krizlerini yönetmek ve her an tetikte olmak da bu zorluğun bir parçasıdır. Buna rağmen acil serviste çalışanlar, hayat kurtarmanın verdiği güçle mesleklerini sürdürür.

Ankara'da acilde görev yapan bir grup doktor, nöbete başlamadan önce ve nöbetten sonraki görüntülerini kaşılaştırdı. Ortaya çıkan fark mesleğin zorluğunu bir kere daha ortaya koydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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