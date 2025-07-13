13 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı
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Yine Marmaris Yine Olay: Turist Kadınlara Feci Saldırı
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Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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