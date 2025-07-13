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Acil Doktorlarının Nöbetten Önce ve Sonra Çektikleri Videolar Mesleklerinin Zorluğunu Ortaya Koydu

Acil Doktorlarının Nöbetten Önce ve Sonra Çektikleri Videolar Mesleklerinin Zorluğunu Ortaya Koydu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 10:11

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Acil serviste çalışmak, hem fiziksel hem de duygusal açıdan son derece yıpratıcıdır. Sürekli değişen hasta profili, zamanla yarışılan anlar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgide verilen kararlar, çalışanların üzerindeki baskıyı artırır. Gece gündüz demeden süren nöbetler, uykusuzluk ve yorgunlukla birleştiğinde, tükenmişlik hissi kaçınılmaz hale gelir. Üstelik hasta yakınlarının öfkesiyle baş etmek, iletişim krizlerini yönetmek ve her an tetikte olmak da bu zorluğun bir parçasıdır. Buna rağmen acil serviste çalışanlar, hayat kurtarmanın verdiği güçle mesleklerini sürdürür.

Ankara'da acilde görev yapan bir grup doktor, nöbete başlamadan önce ve nöbetten sonraki görüntülerini kaşılaştırdı. Ortaya çıkan fark mesleğin zorluğunu bir kere daha ortaya koydu.

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Acil servislerin gereksiz kullanımı, hem sağlık sistemini hem de gerçekten acil müdahale bekleyen hastaları olumsuz etkiler.

Acil servislerin gereksiz kullanımı, hem sağlık sistemini hem de gerçekten acil müdahale bekleyen hastaları olumsuz etkiler.

Basit soğuk algınlığı ya da hafif ağrılar gibi durumlar için acile başvurulması, kaynakların yanlış kullanımına yol açar. Bu durum, yoğunluk nedeniyle bekleme sürelerini uzatır, sağlık çalışanlarının iş yükünü artırır ve kritik hastaların zamanında müdahale almasını zorlaştırır. Toplumda sağlık okuryazarlığının artması ve acil hizmetlerin bilinçli kullanılması, bu sorunun önüne geçilmesinde önemli bir adımdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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