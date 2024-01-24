13 Milyon TL'nin Üstüne Yattıkları İddia Edilen Edis ve Zeynep Bastık İlk Kez Konuştu!

Edis ve Zeynep Bastık, Streetlife şirketinin yöneticileri tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Şirketin yetkilileri, iki sanatçıya 'Üç konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler' şeklinde bir iddia ortaya attı. Ünlü ikili ilk kez konu hakkında açıklama yaptı.