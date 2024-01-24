13 Milyon TL'nin Üstüne Yattıkları İddia Edilen Edis ve Zeynep Bastık İlk Kez Konuştu!
13 Milyon TL'nin Üstüne Yattıkları İddia Edilen Edis ve Zeynep Bastık İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.odatv4.com/magazin/edis-v...
Edis ve Zeynep Bastık, Streetlife şirketinin yöneticileri tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Şirketin yetkilileri, iki sanatçıya 'Üç konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler' şeklinde bir iddia ortaya attı. Ünlü ikili ilk kez konu hakkında açıklama yaptı.
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Hakan Uç'un Sabah gazetesindeki habere göre, Avrupa'nın önde gelen organizasyon şirketlerinden Streetlife, ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis ile 2022 yılında Almanya'nın Stuttgart, Berlin ve Düsseldorf şehirlerinde üç konser vermek üzere anlaşma imzaladı.
Şirket yetkilileri, her iki sanatçıya da bu iş karşılığında 200 bin Euro ödeme yapmayı taahhüt etti.
Ancak, Streetlife yetkilileri, bu konserlerin teknik nedenlerle iptal edildiğini ve sanatçıların yeni bir tarih belirtmeden konserleri iptal ettiklerini iddia etti.
Şirket yetkilileri, Bastık ve Edis'e ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, Streetlife şirketinin avukatları İstanbul'a geldi, ancak yine de sanatçılara ulaşamadı.
Bu durum karşısında, Streetlife şirketi, Bastık ve Edis'e ihtarname gönderdi ancak ihtarname de kabul edilmedi.
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Bu durum, şirketin Almanya'daki konser alanlarını kiralama ve sanatçıların seyahat masraflarını karşılama gibi maliyetler nedeniyle büyük bir maddi zarara uğramasına neden oldu.
Şok eden haberin ardından Edis ve Zeynep Bastık, Streetlife şirketi tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Sanatçılar ilk açıklamalarında "Konserler, şirket tarafından çeşitli bahanelerle üç kez iptal edildi. Bu durum, itibarımızı ve imajımızı olumsuz etkiledi. İddia edilen miktar, sadece ön ödemeler ve konser öncesi avans ödemeleri şeklinde bize yatırıldı. Bu ödemeler, sözleşmeye uygun olarak geri ödenmedi" şeklinde konuştu.
Streetlife şirketi ise, Zeynep Bastık ve Edis'i haksız kazanç elde etmekle suçladı. Şirketin yaptığı açıklamada, "Edis ve Zeynep Bastık, konserlerini sosyal medya hesaplarından duyurarak profesyonellikten uzak ve hukuka aykırı bir şekilde iptal etmiştir. Bu durum, konser mekanlarına tazminat ödememize ve bilet paralarını iade etmemize neden oldu. İki sanatçı, hem bizi mağdur etti hem de aldıkları ücretleri iade etmeyerek haksız kazanç elde etti" ifadeleri kullanıldı.
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