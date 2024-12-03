13 Aralık'ta Vizyona Girecek Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı'nın İlk Sekiz Dakikası Yayınlandı!
13 Aralık'ta Vizyona Girecek Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı'nın İlk Sekiz Dakikası Yayınlandı!
Orta Dünya sevdalıları, sizi derhal böyle alalım! Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesine gideceğimiz Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 Aralık'ta vizyona girecek filmin ilk sekiz dakikası yayınlandı. Orta Dünya'nın şekillenmesinde büyük bir etkisi olan savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatı ele alınıyor. Bakalım bizi neler bekliyormuş?
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Sevgili Orta Dünyalılar... Hepimizi fazlasıyla sevindirecek bir gelişmeyle karşınızdayız!
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Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü filmlerinden sonra Yüzüklerin Efendisi serisine bu kez animasyon bir film geleceği bilgisini daha önce paylaşmıştık.
Vizyon tarihi birkaç kez ertelenen Rohirrim'in Savaşı, 13 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Bu harika haberin ardından dizinin ilk sekiz dakikası yayınlanarak izleyicide büyük bir heyecan yaratıldı. 10 gün nasıl geçer şimdi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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