12–18 Ekim 2026: 12 Yükselen Burç İçin Kaderi Sorgulatan Hafta!
ESKİ AŞKLAR, BEKLEYEN PARALAR, KARİYERDE GÜÇ MÜCADELELERİ VE AİLE İÇİNDE SÖYLENMEMİŞ SÖZLER! GÖKYÜZÜ BU HAFTA HANGİ EVİNİZİ HAREKETE GEÇİRİYOR?
GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HAYATINIZIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORSANIZ ÖNCE KENDİNİZE KOYDUĞUNUZ SINIRLARI SORGULAYIN! BAZEN YENİ BİR YOL, YENİ BİR ÜLKEYE DEĞİL, YENİ BİR BAKIŞ AÇISINA AÇILIR!
12–18 Ekim haftasında gökyüzünün en önemli mesajı şu: Geçmişte görmezden geldiğiniz meseleler, bugün verdiğiniz kararların önüne yeniden gelebilir!
Venüs Akrep burcunda geri hareket ederken Merkür aynı burçta ilerliyor. Güneş Terazi burcunda ilişkileri ve adaleti sorgulatıyor. Mars ve Jüpiter Aslan burcunda cesareti ve görünürlüğü temsil ediyor. Satürn ve Neptün Koç burcunda, Uranüs İkizler burcunda geri hareket ederken 16 Ekim'de Plüton Kova burcunda direkt harekete dönüyor.
15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili fırsatları değerlendirme isteğini, 16 Ekim'deki Mars–Satürn üçgeni disiplinli hareket etmeyi, 18 Ekim'deki Oğlak İlk Dördünü ise sorumluluk almayı sembolize ediyor.
Peki bütün bunlar sizin hayatınızda nerede yaşanabilir?
YALNIZCA GÜNEŞ BURCUNUZU DEĞİL, MUTLAKA YÜKSELEN BURCUNUZU OKUYUN!
YÜKSELEN KOÇ: AŞKTA HESAPLAŞMA, PARADA GERÇEKLER! KİME GÜVENDİĞİNİZİ YENİDEN DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ!
YÜKSELEN BOĞA: ESKİ BİR AŞK, EVLİLİKTE BİR KARAR, AİLEDE BÜYÜK BİR SORU!
YÜKSELEN İKİZLER: İŞ HAYATINIZDA ESKİ BİR DEFTER AÇILIYOR! AŞKTA İSE KALBİNİZİN SESİ YÜKSELEBİLİR!
YÜKSELEN YENGEÇ: AŞKTA GEÇMİŞ GERİ DÖNEBİLİR! PARADA İSE YENİ BİR DÜZEN KURMA ZAMANI!
YÜKSELEN ASLAN: HAYATINIZIN MERKEZİNDE SİZ VARSINIZ! AMA AİLEDE KONUŞULMAMIŞ MESELELER GÜNDEME GELEBİLİR!
YÜKSELEN BAŞAK: ESKİ BİR HABER, BEKLENEN BİR GÖRÜŞME, YARIM KALMIŞ BİR KONU!
YÜKSELEN TERAZİ: PARA, AŞK VE ÖZ DEĞER SINAVI! ARTIK KENDİNİZİ NE KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ?
YÜKSELEN AKREP: GEÇMİŞ KAPINIZI ÇALABİLİR! AŞKTA, KARİYERDE VE KİŞİSEL HAYATINIZDA BÜYÜK SORGULAMA!
YÜKSELEN YAY: GİZLİ KALAN DUYGULAR, DEĞİŞEN İLİŞKİLER VE YENİ UFUKLAR!
YÜKSELEN OĞLAK: KARİYERDE YENİ BİR SAYFA, ARKADAŞLIKLARDA GERÇEK YÜZLER!
YÜKSELEN KOVA: PLÜTON BURCUNUZDA DİREKT! HAYATINIZIN KONTROLÜNÜ YENİDEN ELE ALMA ZAMANI!
YÜKSELEN BALIK: YURT DIŞI, EĞİTİM, HUKUK VE GEÇMİŞTEN GELEN KARARLAR! HAYATINIZA YENİ BİR YÖN VEREBİLİRSİNİZ!
12–18 EKİM HAFTASININ 12 YÜKSELEN BURCA ORTAK MESAJI
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