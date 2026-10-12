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12–18 Ekim 2026: 12 Yükselen Burç İçin Kaderi Sorgulatan Hafta!

etiket 12–18 Ekim 2026: 12 Yükselen Burç İçin Kaderi Sorgulatan Hafta!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 16:25
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ESKİ AŞKLAR, BEKLEYEN PARALAR, KARİYERDE GÜÇ MÜCADELELERİ VE AİLE İÇİNDE SÖYLENMEMİŞ SÖZLER! GÖKYÜZÜ BU HAFTA HANGİ EVİNİZİ HAREKETE GEÇİRİYOR?

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HAYATINIZIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORSANIZ ÖNCE KENDİNİZE KOYDUĞUNUZ SINIRLARI SORGULAYIN! BAZEN YENİ BİR YOL, YENİ BİR ÜLKEYE DEĞİL, YENİ BİR BAKIŞ AÇISINA AÇILIR!

12–18 Ekim haftasında gökyüzünün en önemli mesajı şu: Geçmişte görmezden geldiğiniz meseleler, bugün verdiğiniz kararların önüne yeniden gelebilir!

Venüs Akrep burcunda geri hareket ederken Merkür aynı burçta ilerliyor. Güneş Terazi burcunda ilişkileri ve adaleti sorgulatıyor. Mars ve Jüpiter Aslan burcunda cesareti ve görünürlüğü temsil ediyor. Satürn ve Neptün Koç burcunda, Uranüs İkizler burcunda geri hareket ederken 16 Ekim'de Plüton Kova burcunda direkt harekete dönüyor.

15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili fırsatları değerlendirme isteğini, 16 Ekim'deki Mars–Satürn üçgeni disiplinli hareket etmeyi, 18 Ekim'deki Oğlak İlk Dördünü ise sorumluluk almayı sembolize ediyor.

Peki bütün bunlar sizin hayatınızda nerede yaşanabilir?

YALNIZCA GÜNEŞ BURCUNUZU DEĞİL, MUTLAKA YÜKSELEN BURCUNUZU OKUYUN!

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YÜKSELEN KOÇ: AŞKTA HESAPLAŞMA, PARADA GERÇEKLER! KİME GÜVENDİĞİNİZİ YENİDEN DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ!

YÜKSELEN KOÇ: AŞKTA HESAPLAŞMA, PARADA GERÇEKLER! KİME GÜVENDİĞİNİZİ YENİDEN DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ!

Sevgili yükselen Koçlar, bu hafta hayatınızın en hassas konularından biri güven olabilir. Güneş yedinci evinizde evlilik, ilişkiler ve ortaklıkları aydınlatırken Merkür ve retro Venüs sekizinci evinizde ortak paralar, borçlar, krediler, miras ve duygusal bağlılıkları gündeme taşıyor.

Aşk hayatınızda geçmişte yaşanan bir kırgınlık yeniden konuşulabilir. Eşinizin veya partnerinizin sizden beklentileriyle kendi ihtiyaçlarınız arasında denge kurmak isteyebilirsiniz. Eski bir ilişkinin hatırlanması, yeniden başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu kez önemli olan aynı sorunları tekrar yaşayıp yaşamayacağınız.

İş ve kariyerde Mars ile Jüpiter beşinci evinizde yaratıcılığınızı, girişimci yönünüzü ve kendinizi gösterme isteğinizi güçlendiriyor. Özellikle sanat, sahne, eğitim, çocuklarla ilgili işler ve yaratıcı projeler açısından fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. 15 Ekim çevresinde bir görüşme veya iş birliği için destek aramak verimli olabilir.

Para konusunda sekizinci evdeki Venüs retrosu nedeniyle ortak hesapları, kredi koşullarını, alacakları ve ödemeleri yeniden kontrol etmek önemli. Riskli yatırımlarda yalnızca heyecanla karar vermeyin.

Satürn ve Neptün birinci evinizde. Kendinizi yeniden tanımladığınız, sınırlarınızı fark ettiğiniz bir dönemdesiniz. Sağlık açısından yorgunluğu ihmal etmeyin, uyku ve dinlenme düzeninize özen gösterin. Bu transitler belirli bir hastalık göstergesi değildir.

Uranüs üçüncü evinizde eğitim, iletişim, kardeşler ve yakın çevre konularında değişim isteğini artırıyor. Plüton'un on birinci evinizde direkt harekete dönmesi ise arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek hedefleri konusunda güç dengelerini sorgulatabilir.

18 Ekim'deki İlk Dördün onuncu evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizde sorumluluk almak ve aile hayatınızla iş yaşamınız arasında denge kurmak önem kazanıyor.

Bu haftanın şans alanı aşk, yaratıcılık ve doğru iş birlikleri. Risk alanı ortak paralar, kıskançlık ve kontrol etme isteği.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER ŞEYİ KONTROL ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! GERÇEK GÜÇ, KİME GÜVENECEĞİNİZİ VE NEREDE SINIR KOYACAĞINIZI BİLMEKTİR!

YÜKSELEN BOĞA: ESKİ BİR AŞK, EVLİLİKTE BİR KARAR, AİLEDE BÜYÜK BİR SORU!

YÜKSELEN BOĞA: ESKİ BİR AŞK, EVLİLİKTE BİR KARAR, AİLEDE BÜYÜK BİR SORU!

Sevgili yükselen Boğalar, bu haftanın en önemli konusu ilişkileriniz!

Merkür ve retro Venüs yedinci evinizde ilerliyor. Evlilik, uzun süreli ilişkiler, eski sevgililer, iş ortaklıkları ve geçmiş anlaşmalar yeniden değerlendirilebilir.

Bir zamanlar kapandığını düşündüğünüz bir konu tekrar gündeme gelebilir. Partnerinizle konuşmaktan kaçındığınız meseleler varsa bunları sakinlikle ele almak ilişkinizi daha sağlıklı bir noktaya taşıyabilir.

Güneş altıncı evinizde çalışma koşullarınızı, iş arkadaşlarınızı ve günlük sorumluluklarınızı öne çıkarıyor. İş ortamında adil görev dağılımı, çalışma saatleri ve üzerinize aldığınız yükler hakkında düşünmeniz gerekebilir.

Mars ve Jüpiter dördüncü evinizde. Ev, aile, gayrimenkul ve yaşam alanınızı geliştirme isteği artabilir. Taşınma, tadilat veya aileyle ilgili uzun vadeli planlar gündeme gelebilir. 16 Ekim'deki Mars–Satürn üçgeni, hazırlığını yaptığınız bir aile meselesini daha disiplinli ele almanızı destekleyen sembolik bir açı.

Para konusunda Uranüs ikinci evinizde gelir kaynaklarınızı çeşitlendirme ve kazanç modelinizi değiştirme arzusunu artırıyor. Ancak beklenmedik harcamalara karşı bütçe oluşturmanız önemli.

Satürn ve Neptün on ikinci evinizde. İç dünyanızda biriken yorgunluğu fark etmek, geçmiş kaygılarınızı anlamak ve dinlenmeye zaman ayırmak faydalı olabilir. Sağlık konusunda stres yönetimi ve düzenli uykuya öncelik verin.

Plüton'un onuncu evinizde direkt harekete dönmesi kariyerinizde otorite, statü ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden sorgulatabilir.

Eğitim açısından işinizde kullanabileceğiniz yeni beceriler edinmek değerli olabilir. 18 Ekim'deki İlk Dördün dokuzuncu evinizde gerçekleşirken akademik konular, yurt dışı, hukuk ve uzun yolculuk planları dikkat çekiyor.

Bu haftanın şans alanı aile desteği, ev düzeni ve mesleki gelişim. Risk alanı ilişkilerde inatlaşma, eski tartışmaları büyütme ve plansız harcamalar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: SİZİ SEVEN İNSANIN YANINDA KENDİNİZİ SÜREKLİ İSPATLAMAK ZORUNDA KALMAMALISINIZ! SEVGİ, GÜVEN VE KARŞILIKLILIK İSTER!

YÜKSELEN İKİZLER: İŞ HAYATINIZDA ESKİ BİR DEFTER AÇILIYOR! AŞKTA İSE KALBİNİZİN SESİ YÜKSELEBİLİR!

YÜKSELEN İKİZLER: İŞ HAYATINIZDA ESKİ BİR DEFTER AÇILIYOR! AŞKTA İSE KALBİNİZİN SESİ YÜKSELEBİLİR!

Sevgili yükselen İkizler, bu hafta iş hayatınızla özel yaşamınız arasındaki dengeyi yeniden kurmanız gerekebilir.

Güneş beşinci evinizde aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşamdan keyif alma ihtiyacınızı öne çıkarıyor. Merkür ve retro Venüs altıncı evinizde çalıştığınız ortamı, iş arkadaşlarınızı, günlük düzeninizi ve sağlık alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirmeye yöneltiyor.

İş hayatınızda daha önce birlikte çalıştığınız biriyle yeniden görüşebilirsiniz. Yarım kalmış bir proje veya eski bir müşteri gündeme gelebilir. Ancak iş ortamındaki geçmiş kırgınlıkları yeni anlaşmalara taşımamaya dikkat edin.

Mars ve Jüpiter üçüncü evinizde iletişim, ticaret, eğitim, yazarlık, sosyal medya ve yakın çevre bağlantılarını hareketlendiriyor. Özellikle içerik üretimi, satış, pazarlama ve eğitim alanında çalışanlar için fikirlerini duyurmak açısından destekleyici bir dönem.

Aşk hayatınızda Güneş'in beşinci evinizde olması romantizme daha fazla yer açmanızı sağlayabilir. Fakat yoğun çalışma temposu nedeniyle sevdiğiniz insanlara yeterince zaman ayırıp ayırmadığınızı sorgulayabilirsiniz.

Uranüs birinci evinizde geri hareket ediyor. Hayatınızda köklü değişiklikler yapma isteğiniz artarken kimliğinizi ve geleceğinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.

Satürn ve Neptün on birinci evinizde arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve gelecek hayalleriniz konusunda gerçekçi seçimler yapmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Plüton dokuzuncu evinizde direkt harekete dönüyor. Akademik eğitim, yabancı ülkeler, yayıncılık, hukuk ve dünya görüşünüzle ilgili uzun vadeli dönüşümler gündemde.

18 Ekim'deki İlk Dördün sekizinci evinizde ortak bütçe, borç, kredi ve finansal sorumluluklara dikkat çekiyor.

Sağlık açısından çalışma temposunu düzenleyin. Bedensel belirtileri yalnızca strese bağlamayın.

Bu haftanın şans alanı iletişim, eğitim, ticaret ve yaratıcılık. Risk alanı iş ortamındaki dedikodular, acele kararlar ve ortak mali yükümlülükler.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKESİN SORUNUNU ÇÖZERKEN KENDİ HAYATINIZI ERTELEMEYİN! BAZEN EN ÖNEMLİ KARAR, KENDİNİZE ZAMAN AYIRMAKTIR!

YÜKSELEN YENGEÇ: AŞKTA GEÇMİŞ GERİ DÖNEBİLİR! PARADA İSE YENİ BİR DÜZEN KURMA ZAMANI!

YÜKSELEN YENGEÇ: AŞKTA GEÇMİŞ GERİ DÖNEBİLİR! PARADA İSE YENİ BİR DÜZEN KURMA ZAMANI!

Sevgili yükselen Yengeçler, kalbinizle mantığınız arasında önemli bir değerlendirme dönemindesiniz.

Merkür ve retro Venüs beşinci evinizde aşkı, romantik ilişkileri, çocukları, hobileri ve yaratıcılığınızı gündeme getiriyor.

Geçmişte duygusal bağ kurduğunuz biri yeniden aklınıza gelebilir. Eski bir sevgiliyle iletişim kurulması ihtimali kadar, geçmiş ilişkinin neden yürümediğini anlamanız da bu dönemin önemli temalarından biri.

Evli ve çocuk sahibi Yengeçler için çocukların eğitimi, ihtiyaçları ve aile içindeki sorumluluklar önem kazanabilir.

Güneş dördüncü evinizde ev, aile, ebeveynler ve yaşam alanınıza dikkat çekiyor. Ev içindeki dengeyi korumak isterken kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana atmamaya çalışın.

Mars ve Jüpiter ikinci evinizde gelir, kazanç ve maddi güvenlik konularında girişim isteğinizi artırıyor. Yeni gelir fırsatlarını araştırabilir, yeteneklerinizi kazanca dönüştürmenin yollarını değerlendirebilirsiniz. Ancak Jüpiter'in büyütücü sembolizmi harcamalarda da ölçülü olmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Satürn ve Neptün onuncu evinizde kariyerinizi ve toplumsal konumunuzu sorgulatıyor. Mesleğinizde daha sağlam bir gelecek kurmak isteyebilirsiniz.

Uranüs on ikinci evinizde bilinçaltı alışkanlıkları, içsel huzur ve dinlenme ihtiyacınızı öne çıkarıyor. Plüton'un sekizinci evinizde direkt harekete dönmesi ise ortak paralar, finansal bağlılıklar ve güven meselelerinde uzun vadeli değişim temalarını güçlendiriyor.

Eğitim konusunda çocukların öğrenim planları veya kişisel yaratıcı eğitimler gündeme gelebilir. Sağlık açısından duygusal yüklerinizi azaltmaya ve dinlenmeye önem verin.

18 Ekim'deki İlk Dördün yedinci evinizde gerçekleşiyor. Evlilikte ve ortaklıklarda önemli bir konunun konuşulması gerekebilir.

Bu haftanın şans alanı gelir geliştirme, yaratıcılık ve aile desteği. Risk alanı romantik ilişkilerde geçmişi idealize etmek ve duygusal harcamalar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: GEÇMİŞTEN GELEN HER SESİ KADERİNİZ SANMAYIN! BAZEN KALBİNİZİN İHTİYACI GERİ DÖNMEK DEĞİL, HUZURLA İLERLEMEKTİR!

YÜKSELEN ASLAN: HAYATINIZIN MERKEZİNDE SİZ VARSINIZ! AMA AİLEDE KONUŞULMAMIŞ MESELELER GÜNDEME GELEBİLİR!

YÜKSELEN ASLAN: HAYATINIZIN MERKEZİNDE SİZ VARSINIZ! AMA AİLEDE KONUŞULMAMIŞ MESELELER GÜNDEME GELEBİLİR!

Sevgili yükselen Aslanlar, Mars ve Jüpiter birinci evinizde ilerlerken cesaretiniz, girişim isteğiniz ve kendinizi gösterme arzunuz artıyor.

Bu hafta kişisel hedeflerinizi öne çıkarmak, bir projeye liderlik etmek veya uzun zamandır düşündüğünüz bir girişimi planlamak isteyebilirsiniz.

Ancak Merkür ve retro Venüs dördüncü evinizde. Aile, ev, ebeveynler, gayrimenkul ve geçmişten gelen duygusal meseleler yeniden gündeme gelebilir.

Aile içinde daha önce konuşulmuş ancak çözüme ulaşmamış bir konu tekrar açılabilir. Ev satışı, taşınma, tadilat veya aile bütçesiyle ilgili kararları dikkatle değerlendirin.

Güneş üçüncü evinizde iletişim, eğitim, ticaret ve yakın çevre ilişkilerinizi destekleyen bir sembolizm taşıyor. Özellikle 15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili kendinizi ifade etmek, önemli görüşmeler yapmak ve fikirlerinizi duyurmak açısından değerlendirilebilir.

Plüton'un yedinci evinizde direkt harekete dönmesi evlilik, ilişkiler ve iş ortaklıklarında güç dengelerini sorgulatıyor. İlişkinizde kimin sözünün daha fazla geçtiği, kararların nasıl alındığı ve karşılıklı saygının nasıl korunduğu önem kazanabilir.

Satürn ve Neptün dokuzuncu evinizde eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı ve hukuki konularda gerçekçi planlama gerektiriyor.

Uranüs on birinci evinizde sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi yenileme arzusunu artırıyor.

Sağlık açısından Mars'ın birinci evdeki hareketiyle enerjinizi doğru kullanmaya çalışın. Kendinizi aşırı zorlamayın ve dinlenmeye zaman ayırın.

18 Ekim'deki İlk Dördün altıncı evinizde iş düzeni ve günlük sorumluluklarınızı öne çıkarıyor.

Bu haftanın şans alanı kişisel girişimler, iletişim, eğitim ve görünürlük. Risk alanı aile içi gurur mücadeleleri, acelecilik ve ilişkilerde kontrol etme isteği.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER MÜCADELEYİ KAZANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! BAZEN EN BÜYÜK ZAFER, GURURUNUZU DEĞİL HUZURUNUZU SEÇMEKTİR!

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YÜKSELEN BAŞAK: ESKİ BİR HABER, BEKLENEN BİR GÖRÜŞME, YARIM KALMIŞ BİR KONU!

YÜKSELEN BAŞAK: ESKİ BİR HABER, BEKLENEN BİR GÖRÜŞME, YARIM KALMIŞ BİR KONU!

Sevgili yükselen Başaklar, bu hafta iletişim hayatınızın merkezinde.

Merkür ve retro Venüs üçüncü evinizde ilerlerken kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, kısa yolculuklar ve geçmiş konuşmalar yeniden önem kazanıyor.

Uzun zamandır görüşmediğiniz birinden haber alabilirsiniz. Daha önce üzerinde çalıştığınız bir eğitim veya ticari proje tekrar gündeme gelebilir.

Güneş ikinci evinizde maddi kaynaklarınızı, gelirlerinizi ve öz değer duygunuzu öne çıkarıyor. 15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili finansal planlarınızı gözden geçirmek, bütçe oluşturmak ve arka planda yürüttüğünüz çalışmaları geliştirmek için değerlendirilebilir.

Mars ve Jüpiter on ikinci evinizde. Bu yerleşim, enerjinizi dış dünyadan çok hazırlık, araştırma, içsel çalışma ve tamamlanmamış işlere yöneltmenizi sembolize ediyor.

İş hayatında Uranüs onuncu evinizde kariyerinizde değişim arzusunu artırıyor. Farklı çalışma modelleri, teknoloji ve dijital projeler ilginizi çekebilir.

Plüton'un altıncı evinizde direkt harekete dönmesi çalışma alışkanlıklarınız, iş ortamınız ve günlük yaşam düzeninizde kalıcı dönüşüm ihtiyacını hatırlatıyor.

Satürn ve Neptün sekizinci evinizde ortak para, borç, kredi ve finansal yükümlülükler konusunda belirsizlikleri netleştirmenizi istiyor.

Aşk hayatınızda iletişim belirleyici. Söylenmemiş sözler, yanlış anlaşılmalar veya geçmiş kırgınlıklar konuşulabilir.

Sağlık açısından yoğun düşünce temposunu azaltmaya, uyku düzeninizi korumaya ve rutin kontrollerinizi ihmal etmemeye özen gösterin.

18 Ekim'deki İlk Dördün beşinci evinizde aşk, çocuklar ve yaratıcı çalışmalarınızla ilgili sorumlulukları gündeme getiriyor.

Bu haftanın şans alanı araştırma, eğitim, yazışmalar ve hazırlık çalışmaları. Risk alanı iletişim kazaları, finansal belirsizlikler ve zihinsel yorgunluk.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER SORUNU TEK BAŞINIZA ÇÖZMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! BAZEN BİR KONUŞMA, AYLARDIR TAŞIDIĞINIZ YÜKÜ HAFİFLETEBİLİR!

YÜKSELEN TERAZİ: PARA, AŞK VE ÖZ DEĞER SINAVI! ARTIK KENDİNİZİ NE KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ?

YÜKSELEN TERAZİ: PARA, AŞK VE ÖZ DEĞER SINAVI! ARTIK KENDİNİZİ NE KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ?

Sevgili yükselen Teraziler, Güneş birinci evinizde ilerlerken bu hafta kendinizi, hedeflerinizi ve hayatınızın yönünü daha fazla düşünüyorsunuz.

Merkür ve retro Venüs ikinci evinizde gelir, kazanç, harcamalar ve sahip olduklarınızın değerini yeniden değerlendirmenize neden olabilir.

Geçmişten kalan bir ödeme, eski bir iş bağlantısı veya daha önce üzerinde düşündüğünüz bir gelir modeli gündeme gelebilir.

Fakat asıl mesele yalnızca para değil. Kendi emeğinize ne kadar değer verdiğiniz!

Mars ve Jüpiter on birinci evinizde sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, organizasyonlar ve gelecek hedefleriniz açısından hareketlilik getiriyor. 15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili sosyal bağlantılar ve iş birlikleri üzerinden destek aramak için olumlu değerlendirilebilir.

Aşk hayatınızda Plüton beşinci evinizde direkt harekete dönüyor. Romantik ilişkilerde tutku, bağlılık, kıskançlık ve güç dengeleri daha fazla sorgulanabilir.

Satürn ve Neptün yedinci evinizde evlilik ve ortaklıklarda gerçekçi beklentiler oluşturmanızı istiyor. Partnerinizin davranışlarını olduğu gibi görmek, ilişkinin geleceğini değerlendirirken önemli.

Uranüs dokuzuncu evinizde yurt dışı, akademik eğitim, yabancı diller ve farklı yaşam görüşleriyle ilgili yeni arayışları sembolize ediyor.

Sağlık açısından kendinize ayırdığınız zamanı artırın. Sosyal hayatın yoğunluğu dinlenmenizin önüne geçmesin.

18 Ekim'deki İlk Dördün dördüncü evinizde aile, ev ve özel yaşamınızdaki sorumlulukları gündeme taşıyor.

Bu haftanın şans alanı sosyal bağlantılar, yeni iş birlikleri ve kişisel görünürlük. Risk alanı gereksiz harcamalar, ilişkilerde bağımlılık ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamak.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKESİN SİZİ SEVMESİ GEREKMİYOR! ÖNEMLİ OLAN, BAŞKALARININ ONAYINI ARARKEN KENDİ DEĞERİNİZDEN VAZGEÇMEMENİZ!

YÜKSELEN AKREP: GEÇMİŞ KAPINIZI ÇALABİLİR! AŞKTA, KARİYERDE VE KİŞİSEL HAYATINIZDA BÜYÜK SORGULAMA!

YÜKSELEN AKREP: GEÇMİŞ KAPINIZI ÇALABİLİR! AŞKTA, KARİYERDE VE KİŞİSEL HAYATINIZDA BÜYÜK SORGULAMA!

Sevgili yükselen Akrepler, haftanın en dikkat çeken burçlarından birisiniz.

Merkür ve retro Venüs birinci evinizde ilerliyor. Kişisel ilişkileriniz, dış görünüşünüz, hayattan beklentileriniz ve geçmiş kararlarınız yeniden gündeme geliyor.

Eski bir sevgiliyle ilgili düşünceler yoğunlaşabilir. Geçmişte sizi etkileyen bir ilişkiyi yeniden değerlendirebilirsiniz. Ancak bu dönemde asıl önemli olan karşınızdaki kişinin değişip değişmediğinden önce sizin ne istediğinizi anlamanız.

Güneş on ikinci evinizde. İç dünyanız, geçmiş korkularınız, tamamlanmamış meseleler ve dinlenme ihtiyacınız öne çıkıyor.

Mars ve Jüpiter onuncu evinizde kariyeriniz açısından önemli bir hareketlilik sembolize ediyor. İş hayatında liderlik etmek, görünür olmak, bir projeyi yönetmek veya mesleki hedeflerinizi büyütmek isteyebilirsiniz.

15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili arka planda hazırladığınız bir çalışmayı kariyer hedeflerinizle ilişkilendirmek için destekleyici olabilir.

Plüton'un dördüncü evinizde direkt harekete dönmesi aile, ev, kökler ve geçmişten gelen güç mücadeleleri konusunda uzun vadeli dönüşüm temalarını artırıyor.

Satürn ve Neptün altıncı evinizde çalışma düzeninizi ve günlük alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Uranüs sekizinci evinizde ortak paralar, krediler, borçlar ve finansal bağlılıklar konusunda değişken koşullara karşı hazırlıklı olmanızı istiyor.

Eğitim açısından mesleki gelişim programları ve uzmanlaşma çalışmaları önem kazanabilir. Sağlık konusunda yoğun çalışma temposunu dengeleyin ve bedensel ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin.

18 Ekim'deki İlk Dördün üçüncü evinizde önemli bir konuşma, eğitim kararı veya yakın çevre sorumluluğunu gündeme getirebilir.

Bu haftanın şans alanı kariyer, liderlik ve kişisel farkındalık. Risk alanı geçmiş ilişkilere takılı kalmak, aile içi kontrol mücadeleleri ve iş yükünü artırmak.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: ESKİ SİZ OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! GEÇMİŞİNİZ SİZİ TANIMLAYABİLİR AMA GELECEĞİNİZİ TEK BAŞINA BELİRLEMEZ!

YÜKSELEN YAY: GİZLİ KALAN DUYGULAR, DEĞİŞEN İLİŞKİLER VE YENİ UFUKLAR!

YÜKSELEN YAY: GİZLİ KALAN DUYGULAR, DEĞİŞEN İLİŞKİLER VE YENİ UFUKLAR!

Sevgili yükselen Yaylar, bu hafta dış dünyadaki hareketlilikten çok iç dünyanızda yaşadığınız sorgulamalar dikkat çekiyor.

Merkür ve retro Venüs on ikinci evinizde. Geçmiş ilişkiler, bilinçaltı alışkanlıklar, gizli kalmış duygular ve tamamlanmamış meseleler yeniden aklınıza gelebilir.

Birini unutamadığınızı fark edebilirsiniz. Ancak özlediğiniz şeyin o insan mı, yoksa onunla yaşadığınız dönem mi olduğunu kendinize sormanız önemli.

Güneş on birinci evinizde sosyal çevre, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve gelecek hedeflerinizi öne çıkarıyor.

Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinizde eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı, yayıncılık, hukuk ve uzak yolculuklar açısından hareketlilik sembolize ediyor.

Özellikle yeni bir dil öğrenmek, eğitim programına başlamak veya uluslararası bağlantılarınızı geliştirmek için plan yapabilirsiniz.

15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili arkadaşlarınızdan, mesleki çevrenizden veya eğitim bağlantılarınızdan destek aramak açısından olumlu değerlendirilebilir.

Satürn ve Neptün beşinci evinizde aşk, çocuklar ve yaratıcı çalışmalar konusunda gerçekçi beklentiler oluşturmanızı istiyor.

Uranüs yedinci evinizde ilişkilerde özgürlük ihtiyacınızı artırıyor. Partnerinizle birbirinize ne kadar alan tanıdığınızı sorgulayabilirsiniz.

Plüton'un üçüncü evinizde direkt harekete dönmesi iletişim biçiminiz, eğitim anlayışınız ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde uzun vadeli değişimleri temsil ediyor.

Para konusunda 18 Ekim'deki İlk Dördün ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bütçe, gelir, harcamalar ve maddi güvenlik ihtiyacınız ön plana çıkabilir.

Sağlık açısından zihinsel dinlenmeye, uyku düzenine ve günlük alışkanlıklarınıza önem verin.

Bu haftanın şans alanı eğitim, yurt dışı, yayıncılık ve sosyal çevre. Risk alanı gizli ilişkiler, belirsiz beklentiler ve plansız harcamalar.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER GİDENİN ARKASINDAN GİTMEYİN! BAZEN HAYATINIZDA AÇILACAK YENİ KAPIYI GÖRMEK İÇİN ESKİ KAPIYA BAKMAYI BIRAKMANIZ GEREKİR!

YÜKSELEN OĞLAK: KARİYERDE YENİ BİR SAYFA, ARKADAŞLIKLARDA GERÇEK YÜZLER!

YÜKSELEN OĞLAK: KARİYERDE YENİ BİR SAYFA, ARKADAŞLIKLARDA GERÇEK YÜZLER!

Sevgili yükselen Oğlaklar, bu hafta kariyeriniz, sosyal çevreniz ve maddi sorumluluklarınız arasında önemli bir denge kurmanız gerekebilir.

Güneş onuncu evinizde kariyer, statü, otorite figürleri ve toplumsal konumunuzu öne çıkarıyor.

İş hayatınızda kendinizi daha fazla göstermek, sorumluluk almak veya uzun zamandır beklediğiniz bir konuyu yöneticilerinizle görüşmek isteyebilirsiniz.

Merkür ve retro Venüs on birinci evinizde. Eski arkadaşlar, geçmiş iş bağlantıları, ekip çalışmaları ve sosyal çevrenizdeki ilişkiler yeniden gündeme gelebilir.

Bir zamanlar birlikte çalıştığınız biriyle yeniden iletişim kurabilirsiniz. Ancak geçmişte güven problemi yaşadığınız kişilerle yeni ortaklıklar oluştururken koşulları açıkça belirleyin.

Mars ve Jüpiter sekizinci evinizde ortak kaynaklar, krediler, borçlar, finansal paylaşımlar ve yatırımlarla ilgili konuları hareketlendiriyor.

15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili kariyerinizle bağlantılı bir finansal görüşme veya iş birliği açısından fırsatları araştırmak için değerlendirilebilir.

Plüton'un ikinci evinizde direkt harekete dönmesi gelir modelinizi, para yönetiminizi ve maddi güvenlik anlayışınızı uzun vadede değiştirme isteğini artırıyor.

Satürn ve Neptün dördüncü evinizde aile, ev ve yaşam alanınızla ilgili sorumlulukları yeniden yapılandırmanızı istiyor.

Uranüs altıncı evinizde çalışma koşulları, günlük düzen ve teknoloji kullanımında değişim arzusunu sembolize ediyor.

Aşk hayatınızda arkadaşlıkla romantik ilişki arasındaki sınırları sorgulayabilirsiniz. Bir ilişkide gelecek hedeflerinizin uyumlu olup olmadığını değerlendirmek önemli.

Sağlık açısından çalışma temposuyla dinlenme arasında denge kurun.

18 Ekim'deki İlk Dördün birinci evinizde gerçekleşiyor. Kendi ihtiyaçlarınızı, kararlarınızı ve geleceğinizi ilgilendiren bir konuda sorumluluk alma isteğiniz güçlenebilir.

Bu haftanın şans alanı kariyer, profesyonel bağlantılar ve finansal planlama. Risk alanı arkadaşlıklarda güven sorunları, borç yükünü artırmak ve aile sorumluluklarını ihmal etmek.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HERKESLE AYNI YOLDA YÜRÜMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! BAZEN BAŞARI, SİZİ YORAN İLİŞKİLERDEN UZAKLAŞIP KENDİ HEDEFLERİNİZE ODAKLANMAKTIR!

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YÜKSELEN KOVA: PLÜTON BURCUNUZDA DİREKT! HAYATINIZIN KONTROLÜNÜ YENİDEN ELE ALMA ZAMANI!

YÜKSELEN KOVA: PLÜTON BURCUNUZDA DİREKT! HAYATINIZIN KONTROLÜNÜ YENİDEN ELE ALMA ZAMANI!

Sevgili yükselen Kovalar, bu haftanın en önemli astrolojik gelişmelerinden biri doğrudan birinci evinizi ilgilendiriyor.

16 Ekim'de Plüton Kova burcunda direkt harekete dönüyor.

Bu geçiş astrolojik sembolizmde kimliğiniz, kişisel gücünüz, yaşam yönünüz ve kendinizi ifade etme biçiminizle ilgili uzun vadeli dönüşümleri temsil ediyor.

Son aylarda hayatınızda hangi konuların değişmesi gerektiğini daha fazla sorgulamış olabilirsiniz. Şimdi bu düşünceleri somut kararlarla desteklemek isteyebilirsiniz.

Merkür ve retro Venüs onuncu evinizde kariyer, iş hayatı, yöneticiler ve toplumsal konumunuzla ilgili geçmiş meseleleri yeniden gündeme getiriyor.

Eski bir iş bağlantısı, geçmişte başvurduğunuz bir pozisyon veya yarım kalmış mesleki proje yeniden değerlendirilebilir.

Güneş dokuzuncu evinizde eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı, hukuk ve yayıncılık alanlarını aydınlatıyor.

Mars ve Jüpiter yedinci evinizde evlilik, ilişkiler ve iş ortaklıklarında hareketlilik yaratıyor. Yeni insanlarla tanışma isteğiniz artabilir. Mevcut ilişkinizde ise ortak hedefler belirlemek önem kazanabilir.

15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili eğitim, uluslararası bağlantılar ve iş birliklerini bir araya getirmek açısından olumlu değerlendirilebilir.

Satürn ve Neptün üçüncü evinizde iletişim, kardeşler, yakın çevre ve eğitim konusunda daha dikkatli ve gerçekçi olmanızı istiyor.

Uranüs beşinci evinizde aşk, yaratıcılık, çocuklar ve hobiler alanında yenilik arzusunu artırıyor.

Para konusunda kariyer bağlantılı fırsatları araştırırken sözleşmeleri ve uzun vadeli yükümlülükleri dikkatle inceleyin.

Sağlık açısından yaşam düzeninizi sürdürülebilir şekilde geliştirmeye odaklanın.

18 Ekim'deki İlk Dördün on ikinci evinizde gerçekleşiyor. Dinlenme, içsel huzur ve geçmişten gelen yükleri bırakma ihtiyacınız artabilir.

Bu haftanın şans alanı ilişkiler, ortaklıklar, eğitim ve uluslararası bağlantılar. Risk alanı kariyerde güç mücadeleleri, ilişkilerde sabırsızlık ve kendinizi gereğinden fazla zorlamak.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: ARTIK BAŞKALARININ SİZİN İÇİN ÇİZDİĞİ HAYATI YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! KENDİ YOLUNUZU SEÇMEK, EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMÜNÜZ OLABİLİR!

YÜKSELEN BALIK: YURT DIŞI, EĞİTİM, HUKUK VE GEÇMİŞTEN GELEN KARARLAR! HAYATINIZA YENİ BİR YÖN VEREBİLİRSİNİZ!

YÜKSELEN BALIK: YURT DIŞI, EĞİTİM, HUKUK VE GEÇMİŞTEN GELEN KARARLAR! HAYATINIZA YENİ BİR YÖN VEREBİLİRSİNİZ!

Sevgili yükselen Balıklar, bu hafta hayatınıza daha geniş bir perspektiften bakmak isteyebilirsiniz.

Merkür ve retro Venüs dokuzuncu evinizde ilerliyor. Yurt dışı bağlantıları, akademik eğitim, hukuk, yabancı diller, yayıncılık ve geçmişte yarım kalmış planlar yeniden gündeme gelebilir.

Daha önce başvurduğunuz bir eğitim programını tekrar değerlendirebilir, eski bir yurt dışı planınızı gözden geçirebilir veya hukuki bir mesele hakkında yeni bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

Güneş sekizinci evinizde ortak para, borç, kredi, miras ve finansal paylaşımları öne çıkarıyor.

15 Ekim'deki Güneş–Jüpiter sekstili iş hayatınızda düzenleme yapmak ve finansal sorumluluklarınızı daha planlı yönetmek açısından destekleyici bir sembolizm taşıyor.

Mars ve Jüpiter altıncı evinizde çalışma hayatınızı, günlük düzeninizi ve sorumluluklarınızı hareketlendiriyor. Yeni görevler üstlenebilir, iş ortamınızda daha görünür olmak isteyebilirsiniz.

Satürn ve Neptün ikinci evinizde gelirlerinizi, harcamalarınızı ve maddi güvenlik anlayışınızı yeniden yapılandırmanızı istiyor. Belirsiz finansal vaatler yerine açık koşullara ve somut verilere önem verin.

Uranüs dördüncü evinizde aile, ev ve yaşam alanınızla ilgili değişim isteğini artırıyor.

Plüton'un on ikinci evinizde direkt harekete dönmesi geçmiş korkular, içsel alışkanlıklar ve psikolojik farkındalık alanında uzun vadeli bir dönüşüm temasını öne çıkarıyor.

Aşk hayatınızda uzak mesafe ilişkileri, farklı kültürlerden insanlarla bağlantılar veya geçmişte yarım kalmış bir ilişkiyi değerlendirme ihtiyacı gündeme gelebilir.

Sağlık açısından yoğun çalışma temposuna dikkat edin. Dinlenme, dengeli beslenme ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeyin.

18 Ekim'deki İlk Dördün on birinci evinizde gerçekleşiyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları ve gelecek hedeflerinizle ilgili sorumluluklar önem kazanıyor.

Bu haftanın şans alanı iş hayatı, eğitim, uzmanlaşma ve yurt dışı bağlantıları. Risk alanı finansal belirsizlikler, aşırı iş yükü ve geçmişe ilişkin gerçekçi olmayan beklentiler.

12–18 EKİM HAFTASININ 12 YÜKSELEN BURCA ORTAK MESAJI

12–18 EKİM HAFTASININ 12 YÜKSELEN BURCA ORTAK MESAJI

Bu hafta kimimiz aşkta geçmişi sorgulayacağız, kimimiz para konusunda daha gerçekçi kararlar vermek isteyeceğiz. Kimimiz ailemizdeki dengeleri yeniden kurarken kimimiz kariyerimizde yeni hedefler belirleyeceğiz.

Ancak gökyüzünün sembolik mesajı bütün yükselen burçlar için ortak:

GEÇMİŞİNİZDEN DERS ALIN AMA GELECEĞİNİZİ GEÇMİŞİNİZİN KORKULARIYLA YÖNETMEYİN!

Venüs retrosu bize değer verdiğimiz insanları ve konuları yeniden değerlendirmeyi, Plüton'un direkt hareketi güçle ilişkimizi sorgulamayı, Mars–Satürn üçgeni ise kararlı ve disiplinli hareket etmeyi hatırlatıyor.

18 Ekim'deki Oğlak İlk Dördünü, hayallerimizin yalnızca istemekle değil, sorumluluk almakla da bağlantılı olduğunu sembolize ediyor.

Unutmayın, aynı gezegen geçişi herkesin hayatında aynı şekilde yorumlanmaz. Yükselen burcunuz genel yaşam alanını gösterirken doğum haritanızdaki gezegenler, dereceler, ev yöneticileri ve açılar kişisel astrolojik değerlendirmeyi derinleştirir.

ŞİMDİ YORUMLARDA BULUŞALIM!

YÜKSELEN BURCUNUZ NE? BU HAFTA EN ÇOK HANGİ KONUDA BİR DEĞİŞİM BEKLİYORSUNUZ? AŞK MI, PARA MI, KARİYER Mİ, AİLE Mİ?

BURCUNUZ DEĞİL, DOĞUM HARİTANIZ!

ŞENAY DEVİ

ASTRODEHA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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