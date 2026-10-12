12–18 Ekim 2026: 12 Yükselen Burç İçin Kaderi Sorgulatan Hafta!

Sevgili yükselen Koçlar, bu hafta hayatınızın en hassas konularından biri güven olabilir. Güneş yedinci evinizde evlilik, ilişkiler ve ortaklıkları aydınlatırken Merkür ve retro Venüs sekizinci evinizde ortak paralar, borçlar, krediler, miras ve duygusal bağlılıkları gündeme taşıyor.

Aşk hayatınızda geçmişte yaşanan bir kırgınlık yeniden konuşulabilir. Eşinizin veya partnerinizin sizden beklentileriyle kendi ihtiyaçlarınız arasında denge kurmak isteyebilirsiniz. Eski bir ilişkinin hatırlanması, yeniden başlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu kez önemli olan aynı sorunları tekrar yaşayıp yaşamayacağınız.

İş ve kariyerde Mars ile Jüpiter beşinci evinizde yaratıcılığınızı, girişimci yönünüzü ve kendinizi gösterme isteğinizi güçlendiriyor. Özellikle sanat, sahne, eğitim, çocuklarla ilgili işler ve yaratıcı projeler açısından fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. 15 Ekim çevresinde bir görüşme veya iş birliği için destek aramak verimli olabilir.

Para konusunda sekizinci evdeki Venüs retrosu nedeniyle ortak hesapları, kredi koşullarını, alacakları ve ödemeleri yeniden kontrol etmek önemli. Riskli yatırımlarda yalnızca heyecanla karar vermeyin.

Satürn ve Neptün birinci evinizde. Kendinizi yeniden tanımladığınız, sınırlarınızı fark ettiğiniz bir dönemdesiniz. Sağlık açısından yorgunluğu ihmal etmeyin, uyku ve dinlenme düzeninize özen gösterin. Bu transitler belirli bir hastalık göstergesi değildir.

Uranüs üçüncü evinizde eğitim, iletişim, kardeşler ve yakın çevre konularında değişim isteğini artırıyor. Plüton'un on birinci evinizde direkt harekete dönmesi ise arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek hedefleri konusunda güç dengelerini sorgulatabilir.

18 Ekim'deki İlk Dördün onuncu evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizde sorumluluk almak ve aile hayatınızla iş yaşamınız arasında denge kurmak önem kazanıyor.

Bu haftanın şans alanı aşk, yaratıcılık ve doğru iş birlikleri. Risk alanı ortak paralar, kıskançlık ve kontrol etme isteği.

GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA SİZE MESAJI: HER ŞEYİ KONTROL ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! GERÇEK GÜÇ, KİME GÜVENECEĞİNİZİ VE NEREDE SINIR KOYACAĞINIZI BİLMEKTİR!