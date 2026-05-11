Haberler
Yaşam
Astroloji
11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
11.05.2026 - 15:31

Gökyüzünden mesajınız var! Bu hafta hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak!

Çünkü gökyüzü artık sadece olayları değil, insanların gerçek yüzlerini de ortaya çıkarıyor…

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki güçlü bağlantılar; beklenen haberleri, yüzleşmeleri, ani farkındalıkları ve kaderi değiştirecek konuşmaları hızlandırıyor.

Bazıları hayatının fırsatını yakalayacak…

Bazıları yıllardır görmezden geldiği gerçekle yüzleşecek…

Bazıları ise artık taşıyamadığı yükleri bırakacak.

Bu hafta özellikle şunlara dikkat edin:

Kim size gerçekten destek oluyor?

Kim sizin enerjinizle besleniyor?

Ve kim sizi sessizce aşağı çekiyor?

Çünkü artık hiçbir maske uzun süre yerinde kalamayacak.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek BOĞA SÜPER YENİAYI ise haftanın kırılma noktası olacak!

Bu Yeniay:

İlişkileri,

parayı,

öz değeri,

güven duygusunu,

aileyi

ve kader yönünü yeniden yazabilir.

Fakat Mars ile Chiron’un güçlü etkisi eski yaraları da açığa çıkaracak.

Yetersizlik hissi…

Değersizlik korkusu…

Terk edilme yaraları…

Geçmişte yaşanan ihanetler…

Hepsi bir kez daha zihninizden geçebilir.

Ama bu kez gökyüzü sizi acıtmak için değil,

UYANDIRMAK için çalışıyor.

Çünkü artık eski sizle devam edemezsiniz.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte ise enerji tamamen değişiyor.

Telefonlar hızlanacak.

Mesajlar artacak.

Sırlar ortaya çıkacak.

Yeni insanlar hayatınıza girecek.

Ve bazı konuşmalar kaderinizin yönünü değiştirecek.

Bu hafta özellikle:

Ani ayrılıklar,

beklenmedik başlangıçlar,

şaşırtıcı haberler,

finansal kararlar,

sosyal medya yükselişleri

ve ruhsal farkındalıklar çok güçlü çalışabilir.

Fakat gökyüzünün en büyük mesajı şu:

KENDİNİZİ KÜÇÜLTMEYİN.

Çünkü bu hafta kader,

kendi değerini hatırlayanları yükseltecek.

Bazı insanlar hayatınızdan çıkıyorsa,

yer açılıyordur.

Bazı kapılar kapanıyorsa,

daha büyükleri hazırlanıyordur.

Ve bazı gerçekler canınızı yakıyorsa,

artık görmeniz gerektiği içindir.

UNUTMAYIN…

MAYIS 2026 SADECE BİR AY DEĞİL,

BİR UYANIŞ KAPISI!

ASTRODEHA

Koç burcu

Koç burcu, bu hafta gökyüzü sizi hızlandırıyor. Fakat bu hız sadece dış dünyada değil, zihninizin içinde de hissedilecek. Özellikle 11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar; sizi uzun zamandır beklettiğiniz kararlar konusunda harekete geçirmek istiyor. Evren artık size “bekleme” diyor. Çünkü fırsatlar kapınızı çalarken tereddüt etmek zaman kaybettirebilir.

Bu hafta özellikle kariyer ve iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir, iş görüşmeleri hızlanabilir, bir proje dikkat çekebilir ya da yöneticilerinizin gözü üzerinize dönebilir. Özellikle iletişim gerektiren alanlarda çalışan Koç burçları için bu dönem oldukça güçlü. Eğitim, medya, satış, danışmanlık, sosyal medya, reklam ve organizasyon alanlarında çalışanlar büyük fark yaratabilir.

Ancak Merkür ile Mars arasındaki sert enerji zaman zaman sabırsızlığınızı artırabilir. “Ben biliyorum” tavrı ile hareket etmek çatışmaları büyütebilir. Özellikle iş ortamında sert çıkışlar yapmak, fevri konuşmalar ya da anlık öfke nedeniyle oluşabilecek gerilimlere dikkat etmelisiniz. Çünkü bu hafta ağzınızdan çıkan her kelime uzun süre konuşulabilir.

Aile içinde ise bastırılmış bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle geçmişten gelen kırgınlıklar ya da uzun süredir konuşulmayan meseleler açılabilir. Burada önemli olan haklı olmak değil, dengeyi koruyabilmek olacak. Çünkü Venüs’ün etkisi size kalpten iletişimin ne kadar iyileştirici olduğunu gösterecek. Özellikle hafta ortasından sonra aile üyeleriyle daha yumuşak ve anlayışlı konuşmalar yapmak birçok problemi çözebilir.

Aşk hayatınızda ise oldukça dikkat çekici bir hafta sizi bekliyor. İlişkisi olan Koç burçları için iletişim yeniden canlanıyor. Birbirinizi anlamadığınız konular çözülebilir. Partnerinizle gelecek planları yapmak isteyebilirsiniz. Fakat kontrolcü tavırlar ilişkiyi zorlayabilir. Karşınızdaki kişinin alanına saygı göstermeniz gerekiyor.

Bekâr Koç burçları için ise sürpriz gelişmeler var. Özellikle sosyal çevre, internet bağlantıları, kısa yolculuklar ya da ani karşılaşmalar yeni bir başlangıcı tetikleyebilir. Bir mesaj, bir telefon ya da tesadüfi görünen bir karşılaşma kaderinizi değiştirebilir. Çünkü Uranüs etkisi bu hafta size “beklenmedik olanın” aslında en gerçek kapı olduğunu gösterebilir.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin için maddi konuları güçlü şekilde çalıştırıyor. Para kazanma biçiminiz, öz değeriniz ve hayattan neyi hak ettiğiniz konusu büyük bir dönüşümden geçiyor. Uzun süredir hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünüyorsanız artık farklı kararlar alma zamanı geliyor. Bu Yeniay size “kendine yatırım yap” diyor.

Fakat Mars ve Chiron birleşimi geçmişten gelen bazı yaraları da tetikleyebilir. Özellikle değersizlik hissi, dışlanma korkusu ya da başarısızlık endişesi tekrar yükselebilir. Ama gökyüzü sizi korkularınızın içine hapsetmek için değil, onları aşmanız için bu yüzleşmeyi getiriyor. Bu yüzden artık kendi gücünüzü küçümsememelisiniz.

Finansal anlamda ise bu hafta dürtüsel harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ani alışverişler, teknolojik ürünler, lüks tüketim ya da “kendimi iyi hissetmek için alıyorum” mantığı bütçenizi zorlayabilir. Buna rağmen doğru planlama yapan Koç burçları için yeni gelir kapıları açılıyor. Ek iş fırsatları, dijital projeler ya da yeni yatırım fikirleri gündeme gelebilir.

Sağlık tarafında ise bedeniniz sizden hareket istiyor. Biriken stresin en büyük çıkış yolu fiziksel aktivite olacak. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, tempolu egzersizler ya da bedeninizi güçlendirecek rutinler size çok iyi gelecek. Özellikle baş bölgesi, tansiyon, kas spazmları ve ani öfke kaynaklı stres yüküne dikkat etmelisiniz.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte zihniniz adeta yeniden açılıyor. Hızlanan haber trafiği, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve yeni bağlantılar hayatınızı hareketlendirebilir. Bir süredir aklınızda olan bir fikir artık uygulanabilir hale geliyor. Yazmak, anlatmak, paylaşmak ve görünmek size büyük fırsatlar getirebilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey aynı anda her yere yetişmeye çalışmamak olacak. Çünkü zihinsel dağınıklık enerjinizi tüketebilir. Her fikre değil, gerçekten büyütebileceğiniz fikirlere odaklanmanız gerekiyor.

Koç burcu, bu hafta kader sizi ileri çağırıyor.

Ama bu kez sadece cesaretiniz değil, olgunluğunuz da sınanacak.

Bazı kapılar kapanıyorsa, artık size küçük geldikleri içindir.

Bazı insanlar uzaklaşıyorsa, yeni frekansınıza uyum sağlayamadıkları içindir.

Ve bazı fırsatlar aniden önünüze çıkıyorsa, artık hazır olduğunuz içindir.

Gökyüzü bu hafta size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ KÜÇÜLTMEYİN.

ÇÜNKÜ HAYAT, KENDİ DEĞERİNİ HATIRLAYANLARI YÜKSELTİR.

ASTRODEHA

Boğa burcu

Boğa burcu, bu hafta gökyüzü sizi hem güçlendiriyor hem de içinizde uzun zamandır sessiz kalan bazı gerçeklerle yüzleştiriyor. Özellikle 11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar; hayatınızda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Fakat bu kez mesele sadece para kazanmak ya da düzen kurmak değil… Gerçek mesele, artık neyi hak ettiğinizi fark etmeniz olacak.

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün güçlü etkisiyle birlikte bu hafta kendinizi daha görünür hissetmek isteyebilirsiniz. Uzun süredir geri planda kaldıysanız artık sahneye çıkma zamanı geliyor. Özellikle iş hayatında yeteneklerinizi göstermekten korkmamalısınız. Çünkü gökyüzü size “saklanma” diyor. Bir görüşme, bir teklif, bir sunum ya da önemli bir konuşma hayatınızın yönünü değiştirebilir.

Hafta ortasına doğru kariyer alanınızda dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik bir iş fırsatı, yeni bir proje, maddi büyüme sağlayacak bir teklif ya da üst düzey kişilerden destek görebilirsiniz. Özellikle finans, sanat, tasarım, moda, gayrimenkul, sosyal medya ve güzellik sektöründe çalışan Boğa burçları için bu dönem oldukça güçlü etkiler taşıyor.

Ancak Merkür’ün sert etkileri zaman zaman sizi inatçı düşüncelere sürükleyebilir. “Ben zaten biliyorum” diyerek gelen fikirleri reddetmek fırsat kaçırmanıza neden olabilir. Bu hafta değişime direnmek yerine değişimin size ne anlatmaya çalıştığını anlamanız gerekiyor.

Aile içinde ise uzun süredir ihmal edilen duygusal konular gündeme gelebilir. Özellikle geçmişten gelen kırgınlıklar ya da güven problemleri konuşulabilir. Fakat Venüs’ün destekleyici enerjisi sayesinde kalpten yapılan konuşmalar ilişkileri iyileştirebilir. Özellikle anne figürleriyle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Aşk hayatınızda ise gökyüzü oldukça dikkat çekici etkiler taşıyor. İlişkisi olan Boğa burçları için bu hafta bağları güçlendirme zamanı. Uzun süredir monotonlaşan ilişkiler yeniden canlanabilir. Partnerinizle özel zaman geçirmek, birlikte yeni planlar yapmak ya da ilişkinin ruhunu yeniden hatırlamak size çok iyi gelecek.

Bekâr Boğa burçları için ise sürpriz bir tanışma gündeme gelebilir. Özellikle sosyal ortamlarda, kısa seyahatlerde ya da internet bağlantıları üzerinden başlayan iletişimler hızla derinleşebilir. Fakat bu kez sadece dış görünüşe değil, ruhsal uyuma da dikkat edeceksiniz. Çünkü artık yüzeysel bağlar sizi tatmin etmiyor.

16 Mayıs’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birini başlatabilir. Bu Yeniay sizi adeta yeniden doğuruyor. Kim olduğunuz, ne istediğiniz, nasıl görünmek istediğiniz ve hayattan ne beklediğiniz tamamen değişebilir.

Fakat Mars ile Chiron birleşimi geçmiş yaraları da açığa çıkarabilir. Özellikle değersizlik hissi, terk edilme korkusu ya da yeterince görülmediğinizi düşündüğünüz konular tekrar gündeme gelebilir. Ama bu yüzleşme sizi zayıflatmak için değil, gerçek gücünüzü hatırlatmak için geliyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“KENDİNİZE VERDİĞİNİZ DEĞER, HAYATIN SİZE VERDİĞİ DEĞERİ BELİRLER.”

Finansal anlamda ise bu hafta oldukça önemli etkiler var. Yeni yatırımlar, uzun vadeli planlar ve maddi güvence oluşturacak adımlar için güçlü fırsatlar doğabilir. Ancak dürtüsel harcamalara dikkat etmelisiniz. Özellikle lüks tüketim, estetik harcamalar ya da “hak ettim” diyerek yapılan kontrolsüz alışverişler sonradan pişmanlık yaratabilir.

Sağlık tarafında bedeniniz artık sizden yenilenme istiyor. Özellikle beslenme düzeninizi değiştirmek, toksik alışkanlıklardan uzaklaşmak, şeker tüketimini azaltmak ve bedeni arındırmak çok önemli olacak. Bu hafta bedeniniz size sinyaller verebilir. Onu susturmak yerine dinlemelisiniz.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte para, yetenekler ve kişisel değer alanınız hızlanıyor. Yeni fikirler, ek gelir kaynakları, dijital projeler ve ticari bağlantılar gündeme gelebilir. Bir süredir düşündüğünüz bir işi başlatmak için güçlü bir enerji açılıyor. Özellikle konuşma, yazı, eğitim ve sosyal medya üzerinden gelir elde etmek isteyen Boğa burçları için dikkat çekici fırsatlar oluşabilir.

Fakat aynı anda her şeyi kontrol etmeye çalışmak zihinsel yorgunluk yaratabilir. Bu yüzden enerjinizi gerçekten büyütebileceğiniz alanlara yönlendirmelisiniz.

Boğa burcu, bu hafta hayat size şunu öğretecek:

Gerçek güven dışarıda değil, insanın kendi içinde kurduğu değerdedir.

Kimse sizi seçmeden önce sizin kendinizi seçmeniz gerekiyor.

Kimse size inanmasa bile sizin kendi ışığınıza inanmanız gerekiyor.

Ve artık geçmişin korkularıyla değil, geleceğin ihtimalleriyle hareket etmeniz gerekiyor.

Gökyüzü bu hafta size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ ERTELEMEYİN.

ÇÜNKÜ KADER, KENDİ DEĞERİNİ HATIRLAYANLAR İÇİN YENİ KAPILAR AÇAR.

ASTRODEHA

İkizler burcu

İkizler burcu, bu hafta gökyüzü zihninizi hızlandırıyor, kaderinizi ise yeni bağlantılarla örüyor. Özellikle 11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açılar; hayatınıza hareket, haber, iletişim ve fırsat akışı getiriyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konuşma gerçekleşebilir, yarım kalan bir mesele çözülebilir ya da sizi ileri taşıyacak önemli bir kapı açılabilir.

Bu hafta sizin için en büyük güç iletişim olacak. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür, adeta zihinsel bir projektör gibi çalışıyor. Kelimeleriniz dikkat çekebilir, fikirleriniz ilham verebilir ve söyledikleriniz beklediğinizden çok daha büyük etkiler yaratabilir. Özellikle eğitim, medya, sosyal medya, ticaret, yazarlık, reklam, pazarlama, hukuk, organizasyon ve dijital alanlarda çalışan İkizler burçları için oldukça güçlü bir dönem başlıyor.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken önemli bir konu var:

Bu hafta düşünceleriniz çok hızlı akabilir. Aynı anda birçok şey yapmak istemeniz zihinsel dağınıklık yaratabilir. Her gelen fikrin peşinden gitmek yerine gerçekten büyütebileceğiniz alanlara odaklanmanız gerekiyor.

İş ve kariyer alanında önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Bir teklif alabilir, yeni insanlarla tanışabilir ya da sizi farklı bir yöne taşıyacak bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta ortasında yapılacak konuşmalar uzun vadeli etkiler bırakabilir. Bu yüzden kendinizi geri çekmeyin. Gökyüzü size “sesini duyur” diyor.

Finansal anlamda ise dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Özellikle hafta ortasına doğru ani harcamalar, plansız ödemeler ya da “nasıl olsa hallederim” mantığı bütçenizi zorlayabilir. Bu nedenle özellikle dijital alışverişler, teknolojik ürünler ve gereksiz harcamalarda ölçülü olmanız gerekiyor. Jüpiter fırsat getirirken aynı zamanda abartı riskini de büyütebilir.

Aile içinde ise iletişim trafiği hızlanıyor. Uzun süredir konuşulmayan bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Kardeşler, yakın akrabalar ya da eski dostlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Bazı İkizler burçları aile içinde arabulucu rolüne girebilir. Ancak herkesi memnun etmeye çalışmak sizi yorabilir. Bazen sadece dinlemek bile yeterlidir.

Aşk hayatınızda ise oldukça hareketli bir enerji var. Venüs’ün etkisi kalbinizi açıyor. İlişkisi olan İkizler burçları için partnerle iletişim yeniden güçlenebilir. Uzun süredir konuşulamayan duygular açığa çıkabilir. Birlikte yapılan kısa yolculuklar, sürpriz planlar ve spontane anlar ilişkinizi yeniden canlandırabilir.

Bekâr İkizler burçları için ise bu hafta kader oldukça ilginç çalışıyor. Yeni tanışmalar, sosyal çevreler, internet bağlantıları ya da ani karşılaşmalar hayatınıza farklı bir insanı sokabilir. Özellikle zekâsıyla sizi etkileyen biri dikkat çekebilir. Çünkü artık sadece fiziksel çekim değil, zihinsel uyum da sizin için çok önemli olacak.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin bilinçaltınızı güçlü şekilde çalıştırıyor. Bu süreçte bastırdığınız korkular, gizli endişeler ya da geçmişten taşıdığınız bazı yükler açığa çıkabilir. Özellikle “yeterince iyi değilim” düşüncesiyle ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Mars ile Chiron birleşimi geçmiş yaraları tetikleyebilir. Özellikle dost çevresi, sosyal gruplar ya da ait olma hissiyle ilgili kırılmalar yeniden aklınıza gelebilir. Ancak bu Yeniay sizi geçmişe hapsetmek için değil, artık sizi aşağı çeken yükleri bırakmanız için geliyor.

Bu hafta bazı insanlardan uzaklaşabilirsiniz.

Bazı ortamlara artık ait hissetmeyebilirsiniz.

Bazı gerçekleri görmek canınızı acıtabilir.

Ama unutmayın…

Bazen ruh büyürken eski hayatına sığamaz.

Sağlık tarafında ise zihinsel yorgunluk ön planda olabilir. Uyku düzensizlikleri, baş ağrıları, sinirsel gerginlikler ve odak problemi yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bedeninizi hareket ettirmek kadar zihninizi dinlendirmek de önemli olacak. Telefon, sosyal medya ve bilgi yükünü azaltmak size iyi gelebilir.

17 Mayıs’ta Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte adeta yeniden doğuyorsunuz. Enerjiniz yükseliyor, hızlanıyorsunuz ve hayat tekrar sizin ritminize uyum sağlamaya başlıyor. Yeni fikirler, yeni bağlantılar, yeni başlangıçlar ve yeni zaman çizgileri önünüzde açılıyor.

Bu geçişle birlikte görünürlüğünüz artabilir.

İnsanlar sizi daha fazla fark edebilir.

Sözleriniz etkili olabilir.

Ve uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir fikir artık gerçek olmaya başlayabilir.

İkizler burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ SUSTURMAYIN.

ÇÜNKÜ KADER, SESİNİ DUYMAYA CESARET EDENLERİN YOLUNU AÇAR.

ASTRODEHA

Yengeç burcu

Yengeç burcu, bu hafta gökyüzü sizi dış dünyadan çok iç dünyanıza yönlendiriyor. Herkes koşarken, herkes bir şeyleri yetiştirmeye çalışırken siz içinizde uzun zamandır susturduğunuz duygularla yüzleşebilirsiniz. Çünkü bu hafta evren size “gerçek güç iç huzurdan doğar” demek istiyor.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar özellikle ruhsal farkındalığınızı artırıyor. Sezgileriniz güçlenebilir, rüyalarınız yoğunlaşabilir ve bazı insanların gerçek niyetlerini artık daha net görmeye başlayabilirsiniz. Özellikle uzun süredir içinizi sıkan ama adını koyamadığınız konular bu hafta netleşebilir.

Bu süreçte geçmişle ilgili bazı hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Eski kırgınlıklar, unutulduğunu sandığınız olaylar ya da içinizde hâlâ kapanmamış duygusal yaralar yeniden açığa çıkabilir. Fakat bu kez gökyüzü sizi acıtmak için değil, iyileştirmek için bu yüzleşmeyi getiriyor.

Çünkü bazen insanın önündeki en büyük engel geçmişte bırakamadığı duygulardır.

İş ve kariyer alanında ise biraz daha sabırlı olmanız gereken bir haftadasınız. Her şey istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Özellikle üst düzey kişilerle yapılan görüşmeler, resmi işler ya da beklenen haberler gecikebilir. Ancak bu gecikmelerin arkasında sizi koruyan bir neden olabilir. Bu yüzden acele karar vermemelisiniz.

Bazı Yengeç burçları bu hafta iş hayatında yön değiştirmeyi düşünebilir. Özellikle “ben artık burada mutlu değilim” düşüncesi yoğunlaşabilir. Fakat gökyüzü size önce ne istediğinizi netleştirmenizi söylüyor. Çünkü kararsız verilen kararlar ileride pişmanlık yaratabilir.

Finansal konularda ise kontrollü olmanız gereken bir dönemdesiniz. Özellikle ailevi harcamalar, ev düzeni, çocuklarla ilgili masraflar ya da geçmişten gelen ödemeler gündeme gelebilir. Bu yüzden bütçe planlaması yapmak çok önemli olacak. Bu hafta para enerjinizi korumak için gereksiz risklerden uzak durmalısınız.

Aile ilişkileri ise haftanın en önemli temalarından biri olacak. Venüs’ün destekleyici etkisi sayesinde aile içinde uzun süredir çözülemeyen meseleler konuşulabilir. Özellikle anne, baba ya da kardeşlerle ilgili konularda daha anlayışlı olmak ilişkileri iyileştirebilir.

Bazı Yengeç burçları aile içinde bir sır öğrenebilir.

Bazıları geçmişte yaşanan bir olayın gerçek yüzünü görebilir.

Bazıları ise artık yük olmaya başlayan duygusal bağları sorgulamaya başlayabilir.

Fakat unutmayın…

Her bağ sonsuza kadar sürmek zorunda değildir.

Bazı insanlar sadece size bir ders öğretmek için hayatınıza girer.

Aşk hayatınızda ise sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkisi olan Yengeç burçları için romantik duygular yeniden canlanıyor. Partnerinizle daha derin konuşmalar yapabilir, birbirinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle kırgınlıkların iyileşmesi açısından güçlü bir hafta.

Bekâr Yengeç burçları için ise geçmişten biri yeniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz biri size ulaşabilir ya da yarım kalan bir hikâye yeniden açılabilir. Ancak burada önemli olan şey geçmişe dönmek değil, artık neyi hak ettiğinizi anlamak olacak.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin sosyal çevre, dostluklar ve gelecek planları alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Hayatınızda kimlerin gerçekten sizinle aynı yolda yürüdüğünü fark edebilirsiniz. Bazı dostluklar güçlenirken bazı bağlar sessizce bitebilir.

Mars ile Chiron birleşimi özellikle “yeterince destek görmüyorum” hissini tetikleyebilir. Özellikle kariyer alanında ya da toplum önündeki duruşunuzla ilgili kırılmalar yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreç size başkalarının onayı olmadan da güçlü olabileceğinizi öğretecek.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“KENDİNİ KORUMAK İÇİN BAZEN GERİ ÇEKİLMEK GEREKİR.”

Sağlık tarafında ise bedeniniz sizden dinlenme istiyor. Özellikle mide, sindirim sistemi, uyku düzeni ve duygusal stres kaynaklı hassasiyetler artabilir. Bu hafta meditasyon, nefes çalışmaları, deniz kenarında yürüyüşler ya da ruhunuzu sakinleştirecek aktiviteler size çok iyi gelebilir.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte zihniniz daha içe dönük çalışmaya başlayacak. Bazı gerçekleri sessizce analiz edebilir, insanları daha dikkatli gözlemleyebilirsiniz. Bu süreçte sezgileriniz olağanüstü güçlenebilir. Özellikle bir insanın söylediği değil, söylemediği şeyleri fark etmeye başlayabilirsiniz.

Yengeç burcu, bu hafta gökyüzü size şunu öğretecek:

İnsan bazen en büyük dönüşümü sessiz kaldığı anlarda yaşar.

Artık herkesi taşıyamazsınız.

Artık herkesi kurtaramazsınız.

Ve artık kendi ruhunuzu ihmal ederek başkalarını mutlu etmeye çalışamazsınız.

Gökyüzü bu hafta size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ TÜKETMEYİN.

ÇÜNKÜ RUHUNU KORUYAN İNSAN, KADERİNİ DE KORUR.

ASTRODEHA

Aslan burcu

Aslan burcu, bu hafta gökyüzü sizi sahneye çağırıyor. Fakat bu kez mesele sadece parlamak değil… Gerçek mesele, hayatınızın kontrolünü gerçekten elinize alıp almadığınız olacak. Çünkü önünüzde açılan enerji sizi sıradanlıktan çıkarıp daha büyük bir kader çizgisine taşımak istiyor.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar; özellikle kariyer, sosyal çevre ve gelecek planları alanında güçlü fırsatlar getiriyor. Uzun süredir beklediğiniz bir gelişme hızlanabilir. Yeni insanlar hayatınıza girebilir, önemli bağlantılar kurulabilir ve sizi ileri taşıyacak fırsatlar görünür hale gelebilir.

Mars’ın sizin burcunuzla kurduğu ateşli bağlantı ise enerjinizi yükseltiyor. İçinizde büyük bir hareket isteği oluşabilir. Yerinizde durmak istemeyebilirsiniz. Özellikle “ben daha fazlası için yaratıldım” hissi yoğun şekilde çalışabilir. Ve aslında gökyüzü de tam olarak bunu söylüyor:

Kendinizi küçültmeyi bırakın.

İş ve kariyer alanında oldukça güçlü etkiler var. Özellikle yönetici pozisyonunda olan Aslan burçları için bu hafta dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Bir teklif alabilir, yeni bir projeye başlayabilir ya da insanların sizi daha fazla fark ettiğini görebilirsiniz. Eğitim, sahne, medya, organizasyon, sanat, liderlik ve sosyal medya alanlarında çalışan Aslan burçları için oldukça parlak etkiler var.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey ego savaşları olacak. Özellikle otorite figürleriyle yaşanabilecek güç çekişmeleri sizi gerebilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak çevrenizde baskı yaratabilir. Bu hafta liderlik etmek ile baskı kurmak arasındaki ince çizgiyi doğru yönetmeniz gerekiyor.

Finansal konularda ise özellikle ortak paralar, yatırımlar, borçlar ya da paylaşılması gereken kaynaklarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Hafta ortasında beklenmedik bir ödeme gündeme gelebilir. Bazı Aslan burçları miras, kredi, yatırım ya da eşin maddi durumuyla ilgili önemli kararlar verebilir.

Bu süreçte riskli yatırımlardan uzak durmanız önemli olacak. Çünkü Uranüs etkisi ani değişimler yaratabilir. Özellikle “hemen büyüsün” mantığıyla yapılan finansal hamleler sonradan stres yaratabilir. Bu yüzden stratejik düşünmeniz gerekiyor.

Aile ilişkilerinde ise zaman zaman sabırsızlık yükselebilir. Özellikle “beni anlamıyorlar” hissi sizi içsel olarak yorabilir. Ancak bu hafta herkesin sizin kadar güçlü görünemeyeceğini de anlamanız gerekiyor. Bazen insanlar sadece görülmek ister.

Aşk hayatınızda ise oldukça hareketli ve dikkat çekici bir enerji var. İlişkisi olan Aslan burçları için romantizm yeniden canlanıyor. Birlikte yapılan planlar, kısa seyahatler, sürpriz organizasyonlar ve spontane anlar ilişkinize heyecan katabilir.

Bekâr Aslan burçları için ise sahne tamamen açılıyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilir, insanların ilgisini üzerinizde hissedebilirsiniz. Özellikle yaratıcı alanlarda ya da sosyal çevre içinde başlayan bir tanışma kalbinizi hızlandırabilir. Bu hafta biri sizi hem zihinsel hem fiziksel olarak etkileyebilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey sadece ilgi görmek uğruna yanlış insanlara yönelmemek olacak. Çünkü gökyüzü size artık yüzeysel bağlantıların sizi mutlu etmediğini gösterecek.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin kariyer ve toplum önündeki duruş alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Bu Yeniay hayatınızın yönünü değiştirebilecek önemli bir başlangıç getirebilir. İş değişikliği, yeni bir hedef, görünürlük artışı ya da toplum önünde dikkat çekeceğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz.

Fakat Mars ile Chiron birleşimi özellikle “başarısız olursam ne olur?” korkusunu tetikleyebilir. İçinizdeki özgüven zaman zaman sallanabilir. Ancak bu süreç size gerçek liderliğin kusursuz görünmek değil, korkularına rağmen ilerleyebilmek olduğunu öğretecek.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“SAHNEYE ÇIKMADAN ALKIŞ BEKLEYEMEZSİN.”

Sağlık tarafında ise enerji yüksek olsa da bedeninizi fazla zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Özellikle kalp, tansiyon, sırt bölgesi ve stres kaynaklı yorgunluklar gündeme gelebilir. Dinlenmeyi ertelemek enerjinizi düşürebilir. Bu yüzden beslenme düzeni ve uyku kalitesi çok önemli olacak.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte sosyal hayatınız hızlanıyor. Yeni insanlar, yeni projeler, yeni fikirler ve yeni bağlantılar önünüze açılabilir. Özellikle dijital platformlar üzerinden dikkat çekebilir, topluluklar içinde öne çıkabilirsiniz.

Bazı Aslan burçları için bu süreç sosyal medya büyümesi, sahneye çıkmak, konuşma yapmak ya da insanları etkileyecek bir projeyi başlatmak anlamına gelebilir.

Aslan burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

IŞIĞINIZI GİZLEMEYİN.

ÇÜNKÜ KARANLIKTA KALAN DÜNYA, SİZİN CESARETİNİZE İHTİYAÇ DUYUYOR.

Artık küçülmek yok.

Artık beklemek yok.

Artık başkalarının sizi onaylamasını beklemek yok.

Çünkü kader, kendini ortaya koymaya cesaret edenleri yükseltir.

ASTRODEHA

Başak burcu

Başak burcu, bu hafta gökyüzü sizi zihinsel olarak son derece güçlendiriyor. Fakat bu güç sadece düşünmek için değil… Hayatınızı yeniden yapılandırmanız için geliyor. Çünkü artık dağınık kalan konuları toparlama, yarım kalan işleri tamamlama ve geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kurma zamanı başlıyor.

11 Mayıs’tan itibaren Merkür ile Satürn arasındaki güçlü bağlantılar, size olağanüstü bir zihinsel berraklık sağlayabilir. Uzun süredir çözemediğiniz bir konu aniden netleşebilir. İnsanların göremediği detayları fark edebilir, karmaşık meseleleri kolayca çözebilirsiniz. Özellikle analiz, planlama, organizasyon ve strateji gerektiren konularda bu hafta çok güçlü etkiler altındasınız.

İş ve kariyer alanında dikkat çekici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üzerinizdeki sorumluluk artabilir ama bununla birlikte insanların size duyduğu güven de büyüyecek. Özellikle yöneticileriniz, iş arkadaşlarınız ya da birlikte çalıştığınız kişiler sizin disiplininizi ve detaycılığınızı fark etmeye başlayabilir.

Bazı Başak burçları için bu hafta yeni bir görev, terfi ihtimali ya da uzun vadeli bir proje gündeme gelebilir. Özellikle eğitim, sağlık, muhasebe, danışmanlık, mühendislik, yazılım, hukuk ve organizasyon alanlarında çalışan Başak burçları için oldukça önemli bir süreç başlıyor.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey aşırı kontrol ihtiyacı olacak. Çünkü her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak sizi zihinsel olarak yorabilir. Her detayı kontrol etmek istemek hem enerjinizi düşürebilir hem de çevrenizde baskı yaratabilir.

Gökyüzü size bu hafta şunu öğretiyor:

“Mükemmel olmak zorunda değilsin.

İlerlemek bazen kusurlarla da mümkündür.”

Finansal konularda ise dikkatli ve stratejik ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Riskli yatırımlar ya da hızlı kazanç vaat eden girişimler size uygun görünmüyor. Bu hafta özellikle bütçe planlaması yapmak, gereksiz harcamaları kısmak ve uzun vadeli güvence oluşturmak çok daha doğru sonuçlar verebilir.

Bazı Başak burçları eğitim, seyahat ya da işle ilgili yeni masraflarla karşılaşabilir. Ancak doğru planlama yaparsanız bu süreç sizi zorlamak yerine geleceğe hazırlayabilir.

Aile ilişkilerinde ise zaman zaman eleştirel tavırlar gerilim yaratabilir. Özellikle “ben sadece yardımcı olmak istiyorum” düşüncesi karşı tarafta baskı gibi hissedilebilir. Bu yüzden bu hafta iletişim diliniz çok önemli olacak.

Bazı Başak burçları aile içinde çözülmemiş bir meseleyi konuşmak zorunda kalabilir.

Bazıları ise artık sürekli yük aldığı ilişkileri sorgulamaya başlayabilir.

Ve aslında bu hafta fark edeceğiniz en önemli şey şu olacak:

Herkesi düzeltmeye çalışırken kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz.

Aşk hayatınızda ise daha sakin ama derin etkiler var. İlişkisi olan Başak burçları için anlamlı konuşmalar, gelecek planları ve duygusal netleşmeler ön planda olacak. Partnerinizle birbirinizi gerçekten dinlemek ilişkinizi güçlendirebilir.

Fakat eleştirel tavırlar ilişkiyi yorabilir. Karşınızdaki insanı sürekli analiz etmek yerine biraz akışta kalmanız gerekiyor.

Bekâr Başak burçları için ise bu hafta yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Özellikle iş ortamı, eğitim alanları ya da günlük rutin içinde karşılaşacağınız biri dikkatinizi çekebilir. Bu kişi ilk başta sıradan görünebilir ama zamanla derin bir bağ kurulabilir.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin hayat görüşünüzü, inançlarınızı ve gelecek hedeflerinizi güçlü şekilde etkiliyor. Bu Yeniay size yeni bir yol açabilir. Eğitim, yurtdışı bağlantıları, taşınma planları, akademik süreçler ya da hayatınızı büyütecek yeni bir karar gündeme gelebilir.

Fakat Mars ile Chiron birleşimi özellikle “ya başarısız olursam?” korkusunu tetikleyebilir. Kendinizi yeterince hazır hissetmeyebilirsiniz. Ancak gökyüzü size artık sürekli hazır olmayı beklemek yerine harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“KORKU, HAREKET ETMEDİĞİNDE BÜYÜR.”

Sağlık tarafında ise bedeniniz sizden denge istiyor. Özellikle bağırsak sistemi, sindirim, stres kaynaklı gerginlikler ve zihinsel yorgunluk ön planda olabilir. Bu hafta uyku düzeni, beslenme kalitesi ve zihinsel sakinlik çok önemli olacak.

Meditasyon, nefes çalışmaları, doğa yürüyüşleri ve dijital detoks size düşündüğünüzden çok daha iyi gelebilir.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte kariyer alanınız hızlanıyor. Görüşmeler artabilir, yeni bağlantılar kurulabilir ve toplum önündeki görünürlüğünüz güçlenebilir. Özellikle konuşma, yazı, eğitim ve bilgi paylaşımı gerektiren alanlarda büyük fırsatlar doğabilir.

Bazı Başak burçları için bu süreç:

Yeni bir iş başlangıcı,

toplum önünde görünür olmak,

eğitim vermek,

sosyal medyada büyümek

ya da kariyer yönünü değiştirmek anlamına gelebilir.

Başak burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ SÜREKLİ EKSİK GÖRMEYİN.

ÇÜNKÜ BAZEN İNSANIN EN BÜYÜK GÜCÜ, ZATEN YETERLİ OLDUĞUNU FARK ETMESİDİR.

Artık korkularınızı düzenlemek değil,

hayatınızı büyütmek zorundasınız.

Çünkü kader, hazır olmayı bekleyenleri değil,

adım atanları değiştirir.

ASTRODEHA

Terazi burcu

Terazi burcu, bu hafta gökyüzü size dengeyi yeniden öğretmeye geliyor. Fakat bu kez mesele sadece huzuru korumak değil… Gerçek mesele, başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendinizden ne kadar uzaklaştığınızı fark etmek olacak.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar özellikle ilişkiler, ortaklıklar, sosyal çevre ve gelecek planları alanında güçlü etkiler oluşturuyor. İnsanlarla olan bağlarınız önem kazanıyor. Uzun süredir çözülemeyen bir mesele konuşulabilir, yarım kalan bir ilişki yeniden gündeme gelebilir ya da sizi büyütecek önemli bir bağlantı kurulabilir.

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün etkisiyle birlikte bu hafta estetik, zarafet ve duygusal denge ihtiyacınız daha da artıyor. Bulunduğunuz ortamların enerjisi sizi normalden fazla etkileyebilir. Bu yüzden kimlerle vakit geçirdiğiniz, hangi ortamlarda bulunduğunuz ve neye maruz kaldığınız çok önemli olacak.

İş ve kariyer alanında ise işbirlikleri ön plana çıkıyor. Özellikle ekip çalışmaları, ortak projeler, danışmanlıklar ya da insan ilişkileri gerektiren alanlarda büyük fırsatlar oluşabilir. Hukuk, sanat, moda, sosyal medya, organizasyon, güzellik ve danışmanlık alanlarında çalışan Terazi burçları için dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Ancak hafta ortasına doğru bazı gerilimler ortaya çıkabilir. Özellikle herkesin beklentisini karşılamaya çalışmanız sizi zihinsel olarak yorabilir. Bu hafta “hayır” demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü sürekli denge kurmaya çalışırken kendi sınırlarınızı ihmal etmiş olabilirsiniz.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“KENDİNİ KAYBEDEREK HUZUR KURAMAZSIN.”

Finansal konularda ise dikkatli hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle dürtüsel harcamalar, lüks tüketim ya da sırf moral düzeltmek için yapılan alışverişler bütçenizi zorlayabilir. Bu hafta özellikle ortak para konularında, sözleşmelerde ve maddi paylaşımlarda daha temkinli olmanız gerekiyor.

Bazı Terazi burçları geçmişten gelen bir ödeme ya da hukuki bir maddi meseleyle uğraşabilir. Ancak doğru planlama yaparsanız bu süreç sizi güçlendirebilir.

Aile ilişkilerinde ise diplomatik tavrınız her zamankinden daha önemli olacak. Özellikle iki taraf arasında kalabilirsiniz. Bazı konuşmalar sizi duygusal olarak yorabilir. Ancak bu hafta herkesin yükünü taşımaya çalışmak yerine kendi ruhsal dengenizi korumanız gerekiyor.

Bazı Terazi burçları aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir konuyla yüzleşebilir.

Bazıları ise artık sadece “idare etmek” için sürdürdüğü ilişkileri sorgulamaya başlayabilir.

Ve aslında bu hafta en büyük farkındalığınız şu olabilir:

Barış uğruna kendinizden vazgeçmiş olabilirsiniz.

Aşk hayatınızda ise oldukça güçlü etkiler var. İlişkisi olan Terazi burçları için duygusal bağlar derinleşebilir. Özellikle Merkür’ün etkisiyle yapılan açık ve dürüst konuşmalar ilişkinizi iyileştirebilir. Partnerinizle birbirinizi gerçekten anlamaya başlayabilirsiniz.

Fakat yüzeyde huzur varmış gibi davranmak artık yeterli olmayacak. Çünkü gökyüzü sizden gerçek duygularınızı saklamamanızı istiyor.

Bekâr Terazi burçları için ise romantik sürprizler gündemde. Sosyal etkinlikler, davetler, sanat ortamları ya da arkadaş çevresi üzerinden yeni biriyle tanışabilirsiniz. Özellikle ruhsal uyum hissettiğiniz biri dikkatinizi çekebilir.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin dönüşüm, ortak kaynaklar ve duygusal bağlar alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Bu Yeniay sizi yüzeysel ilişkilerden uzaklaştırıp daha derin bağlara yöneltebilir.

Fakat Mars ile Chiron birleşimi özellikle ilişkilerdeki eski yaraları tetikleyebilir. Terk edilme korkusu, yeterince sevilmeme hissi ya da geçmiş ilişkilerden kalan kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir.

Ama bu süreç sizi kırmak için değil,

gerçekten neyi hak ettiğinizi göstermek için geliyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“GERÇEK SEVGİ, KENDİNİ KAYBETTİĞİN YERDE DEĞİL,

KENDİN OLARAK KALABİLDİĞİN YERDE BAŞLAR.”

Sağlık tarafında ise zihinsel yorgunluk ön planda olabilir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları, hormonal dengesizlikler, uyku düzensizlikleri ve enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Bu hafta sanatla ilgilenmek, doğada vakit geçirmek, meditasyon yapmak ve ruhunuzu besleyen alanlara yönelmek size çok iyi gelecek.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte hayatınız hızlanıyor. Yeni insanlar, yeni fikirler, eğitim fırsatları, seyahat planları ve farklı bakış açıları gündeme gelebilir. Özellikle yurtdışı bağlantıları, eğitim süreçleri ve dijital projeler açısından güçlü fırsatlar oluşabilir.

Bazı Terazi burçları için bu süreç:

Yeni bir eğitim,

taşınma planı,

uluslararası bağlantılar,

sosyal medya büyümesi

ya da hayat görüşünü tamamen değiştirecek bir farkındalık anlamına gelebilir.

Terazi burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ SÜREKLİ BAŞKALARINA GÖRE ŞEKİLLENDİRMEYİN.

Çünkü insan herkesi memnun etmeye çalışırken kendi ruhunu sessizce yorabilir.

Artık seçim yapma zamanı.

Artık gerçek duygularınızı inkâr etmeme zamanı.

Ve artık sadece huzurlu görünmek değil,

gerçek huzuru kurma zamanı.

Çünkü kader, kendi merkezini bulan insanları yükseltir.

ASTRODEHA

Akrep burcu

Akrep burcu, bu hafta gökyüzü sizi yüzeyde kalan hiçbir şeyle tatmin etmeyecek. Çünkü artık ruhunuz derine inmek, gerçekleri görmek ve hayatınızdaki gizli dinamikleri çözmek istiyor. Görünenle yetinmeyeceğiniz, insanların söylediklerinden çok söylemediklerini hissedeceğiniz güçlü bir haftaya giriyorsunuz.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar özellikle ilişkiler, kariyer ve finans alanında önemli farkındalıklar yaratabilir. Uzun süredir belirsiz kalan bir konu netleşebilir. Saklanan bir gerçek ortaya çıkabilir ya da sezgilerinizin sizi haklı çıkardığını görebilirsiniz.

Mars’ın güçlü etkisi ise size büyük bir kararlılık veriyor. İçinizde “artık beklemeyeceğim” duygusu yükselebilir. Özellikle iş hayatında sizi yavaşlatan, manipüle eden ya da emeğinizi görmezden gelen durumlara karşı çok daha net tavırlar alabilirsiniz.

İş ve kariyer alanında bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle yönetim, finans, psikoloji, araştırma, danışmanlık, sağlık, medya, hukuk ve strateji gerektiren alanlarda çalışan Akrep burçları dikkat çekebilir. Bir proje sonuç verebilir, önemli bir görüşme gerçekleşebilir ya da sizi uzun vadede büyütecek bir kapı açılabilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu güç savaşları olacak. Özellikle otorite figürleriyle yaşanabilecek gizli rekabetler sizi gerebilir. Bazı insanlar sizin yükselişinizi sessizce izliyor olabilir. Bu yüzden planlarınızı herkesle paylaşmamanız gerekiyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“HERKES SENİN KALBİN KADAR TEMİZ DÜŞÜNMEYEBİLİR.”

Finansal anlamda ise oldukça dikkatli ama sezgisel ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Özellikle yatırım, ortak para, kredi, borç ya da maddi ortaklıklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. İçgüdüleriniz size doğru yolu gösterecek. Ancak detayları kontrol etmeden hareket etmemelisiniz.

Bazı Akrep burçları bu hafta beklenmedik bir maddi fırsat yakalayabilir.

Bazıları ise uzun süredir görmezden geldiği bir finansal problemi çözmek zorunda kalabilir.

Ve aslında bu hafta anlayacağınız en önemli şey şu olabilir:

Gerçek güç, kontrol etmek değil; doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmektir.

Aile ilişkilerinde ise derin duygusal yüzleşmeler gündeme gelebilir. Özellikle geçmişten gelen kırgınlıklar, güven meseleleri ya da aile içinde saklanan bazı gerçekler açığa çıkabilir. Bu süreç sizi duygusal olarak yorabilir ama aynı zamanda özgürleştirebilir.

Bazı Akrep burçları artık taşıdığı yükleri bırakmak isteyebilir.

Bazıları ise “hep ben güçlü olmak zorundayım” düşüncesini sorgulamaya başlayabilir.

Çünkü bazen insanı en çok yoran şey,

kimseye göstermediği savaşlardır.

Aşk hayatınızda ise yoğun ve dönüştürücü etkiler var. İlişkisi olan Akrep burçları için bu hafta duygular derinleşiyor. Partnerinizle yapılan dürüst konuşmalar ilişkinizi başka bir seviyeye taşıyabilir. Ancak gizlenen konular varsa artık ortaya çıkabilir.

Kıskançlık, kontrol etme isteği ya da geçmiş meseleleri sürekli gündeme taşımak ilişkiyi zorlayabilir. Bu yüzden bu hafta güven duygusunu güçlendirmek çok önemli olacak.

Bekâr Akrep burçları için ise oldukça güçlü karşılaşmalar var. Bir insan sizi ruhsal olarak etkileyebilir. Özellikle göz temasıyla başlayan yoğun bir çekim yaşayabilirsiniz. Bu kişi hayatınıza sıradan bir şekilde girmeyebilir. Çünkü bazı insanlar kaderin dönüm noktası olarak gelir.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin ilişkiler ve ortaklıklar alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Bu Yeniay bazı ilişkileri ciddi bir noktaya taşıyabilir. Yeni bir ilişki başlayabilir, mevcut bir ilişki dönüşebilir ya da artık yürümeyen bir bağ tamamen bitebilir.

Mars ile Chiron birleşimi özellikle “ihanet edilme” ya da “değersiz hissetme” yaralarını tetikleyebilir. Geçmişte yaşadığınız kırgınlıklar yeniden aklınıza gelebilir. Ancak gökyüzü sizi geçmişe hapsetmek için değil, artık korkularınızın sizi yönetmesine izin vermemeniz için bu yüzleşmeyi getiriyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“GERÇEK GÜÇ, YARALANMIŞ OLSAN BİLE SEVMEKTEN VAZGEÇMEMEKTİR.”

Sağlık tarafında ise bedeniniz sizden duygusal yükleri boşaltmanızı istiyor. Özellikle stres kaynaklı hormonal hassasiyetler, uyku problemleri, kas gerginlikleri ve enerjisel tükenmişlik hissi yaşayabilirsiniz. Meditasyon, günlük tutmak, suyla temas etmek ve yalnız kalabileceğiniz alanlar size çok iyi gelebilir.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte zihniniz daha stratejik çalışmaya başlayacak. Maddi konular, ortaklıklar, gizli planlar ve derin analizler ön plana çıkabilir. İnsanların gerçek niyetlerini daha net görebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

Bazı Akrep burçları için bu süreç:

Yeni bir yatırım,

ortaklık kararı,

duygusal dönüşüm,

miras konusu

ya da hayatı tamamen değiştirecek bir farkındalık anlamına gelebilir.

Akrep burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZDEN ŞÜPHE ETMEYİN.

Çünkü sezgileriniz boşuna konuşmuyor.

Ruhunuz boşuna huzursuz olmuyor.

Ve kader sizi boşuna bazı insanlardan uzaklaştırmıyor.

Artık maskeleri görme zamanı.

Artık kendi gücünüzü hatırlama zamanı.

Ve artık korkularınızın değil,

ruhunuzun sesini takip etme zamanı.

Çünkü kader, gerçeği görmekten korkmayanları dönüştürür.

ASTRODEHA

Yay burcu

Yay burcu, bu hafta gökyüzü size yeniden nefes aldırıyor. Uzun zamandır üzerinizde biriken ağırlıklar hafiflemeye başlayabilir. İçinizde yeniden hareket etme, keşfetme, büyüme ve hayatı daha geniş bir perspektiften görme isteği yükselebilir. Çünkü evren artık sizi dar alanlardan çıkarıp yeni olasılıkların içine çağırıyor.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve yönetici gezegeniniz Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açılar; hayatınıza fırsatlar, haberler ve yeni bağlantılar getirebilir. Özellikle kariyer, eğitim, seyahatler, sosyal çevre ve kişisel gelişim alanlarında dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Uzun süredir beklediğiniz bir haber gelebilir.

Bir kapı aniden açılabilir.

Bir insan hayatınıza yön verebilir.

Ve bir konuşma, geleceğinizi tamamen değiştirebilir.

Bu hafta özellikle özgürlüğünüzü kısıtlayan konular daha görünür hale gelebilir. Çünkü artık sadece güvenli alanlarda kalmak istemiyorsunuz. Ruhunuz büyümek, öğrenmek ve yeni deneyimler yaşamak istiyor.

İş ve kariyer alanında ise oldukça hareketli etkiler var. Yeni projeler, iş bağlantıları, seyahatli işler, yurtdışı bağlantıları ya da eğitim fırsatları gündeme gelebilir. Özellikle medya, eğitim, sosyal medya, hukuk, turizm, organizasyon, reklam ve dijital alanlarda çalışan Yay burçları için güçlü fırsatlar oluşabilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu dağınık enerji olacak. Aynı anda çok fazla şeye odaklanmaya çalışmanız bazı fırsatları yarım bırakmanıza neden olabilir. Gökyüzü size bu hafta sadece heyecanlanmayı değil, sürdürülebilir ilerlemeyi de öğretiyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“HER FIRSAT SENİN YOLUN DEĞİL.

BAZI KAPILAR SADECE DİKKATİNİ TEST ETMEK İÇİN AÇILIR.”

Finansal konularda ise dikkatli hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle spontane harcamalar, seyahat masrafları, teknolojik alışverişler ya da “nasıl olsa yerine gelir” düşüncesi bütçenizi zorlayabilir. Bu hafta büyük riskler almak yerine planlı ilerlemek çok daha doğru olacak.

Bazı Yay burçları yeni bir gelir fırsatı yakalayabilir.

Bazıları ise uzun süredir düşündüğü bir projeyi maddi olarak büyütme kararı verebilir.

Ancak unutmayın…

Şans sizi destekliyor olabilir ama doğru yönetilmeyen şans dağılabilir.

Aile ilişkilerinde ise daha özgürleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle üzerinizde baskı kuran ya da sizi sürekli yönlendirmeye çalışan insanlara karşı tahammülünüz azalabilir. Bu hafta kendi kararlarınızı daha net savunmak isteyebilirsiniz.

Bazı Yay burçları aile içinde bir konuda net tavır koyabilir.

Bazıları ise artık kendi hayat yolunu seçme kararı alabilir.

Ve aslında bu hafta anlayacağınız en önemli şey şu olabilir:

İnsan bazen en büyük sadakati önce kendi ruhuna göstermelidir.

Aşk hayatınızda ise oldukça hareketli ve heyecanlı etkiler var. İlişkisi olan Yay burçları için iletişim güçleniyor. Partnerinizle birlikte yeni planlar yapmak, seyahat etmek ya da ilişkinize heyecan katacak deneyimler yaşamak bağınızı kuvvetlendirebilir.

Fakat özgürlük ihtiyacınız zaman zaman yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden duygularınızı açık ifade etmeniz önemli olacak.

Bekâr Yay burçları için ise sürpriz karşılaşmalar var. Özellikle yolculuklar, sosyal etkinlikler, eğitim ortamları ya da internet bağlantıları üzerinden hayatınıza biri girebilir. Bu kişi sizi sadece duygusal değil, zihinsel olarak da besleyebilir.

Çünkü artık sıradan ilişkiler sizi tatmin etmiyor.

Ruhunuzu büyüten insanlara çekiliyorsunuz.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin günlük düzen, iş ortamı ve sağlık alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Bu Yeniay hayatınızda yeni bir sistem kurma ihtiyacını artırabilir. İş düzeninizi değiştirebilir, yeni bir çalışma biçimine geçebilir ya da bedeninize daha fazla önem vermeye başlayabilirsiniz.

Mars ile Chiron birleşimi özellikle “yeterince başarılı değilim” korkusunu tetikleyebilir. Kendinizi zaman zaman dağılmış ya da yönsüz hissedebilirsiniz. Ancak gökyüzü size mükemmel olmanız gerekmediğini, sadece hareket etmeye devam etmeniz gerektiğini söylüyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“YOLUNU BULMANIN TEK YOLU, YOLA ÇIKMAKTIR.”

Sağlık tarafında ise bedeniniz hareket istiyor. Açık hava yürüyüşleri, spor, doğa ile temas ve enerjinizi yükseltecek aktiviteler size çok iyi gelecek. Özellikle stres kaynaklı kas ağrıları, karaciğer hassasiyeti, uyku düzensizlikleri ve zihinsel yorgunluklara dikkat etmelisiniz.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler alanınız hızlanıyor. Yeni insanlar hayatınıza girebilir, önemli konuşmalar yapılabilir ve mevcut ilişkiler farklı bir boyuta taşınabilir. Özellikle ortaklıklar, iş birlikleri ve duygusal ilişkiler açısından yoğun bir iletişim trafiği başlayabilir.

Bazı Yay burçları için bu süreç:

Yeni bir ilişki,

ortaklık kararı,

taşınma planı,

uluslararası bağlantılar

ya da hayatını değiştirecek bir insanla tanışmak anlamına gelebilir.

Yay burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ KÜÇÜK HAYATLARA SIKIŞTIRMAYIN.

Çünkü sizin ruhunuz keşfetmek için yaratıldı.

Sizin kaderiniz büyümek için yazıldı.

Ve sizin yolunuz korkuyla değil,

umutla açılıyor.

Artık ertelemek yok.

Artık kendinizi sınırlamak yok.

Ve artık başkalarının korkularıyla yön değiştirmek yok.

Çünkü kader, cesaret edip yola çıkanları büyütür.

ASTRODEHA

Oğlak burcu

Oğlak burcu, bu hafta gökyüzü sizi yeniden yapılandırıyor. Hayatınızda artık gerçekten sağlam olmayan hiçbir şeyin uzun süre ayakta kalamayacağını fark edeceğiniz güçlü bir döneme giriyorsunuz. Çünkü evren sizden sadece çalışmanızı değil, ne için mücadele ettiğinizi de sorgulamanızı istiyor.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar özellikle kariyer, maddi konular ve uzun vadeli hedefler alanında önemli fırsatlar getiriyor. Uzun süredir emek verdiğiniz bir konu sonuç vermeye başlayabilir. İnsanlar sizin disiplininizi, dayanıklılığınızı ve kriz anlarında bile ayakta kalabilme gücünüzü daha net görebilir.

Mars ile yönetici gezegeniniz Satürn arasındaki güçlü etkileşim ise size olağanüstü bir dayanıklılık veriyor. Yorulsanız bile vazgeçmek istemeyeceksiniz. Özellikle iş hayatında “artık bunu tamamlamalıyım” hissi yoğun şekilde çalışabilir.

İş ve kariyer alanında oldukça önemli gelişmeler gündemde. Yeni sorumluluklar alabilir, yöneticilerle önemli görüşmeler yapabilir ya da uzun zamandır beklediğiniz bir projede ilerleme yaşayabilirsiniz. Özellikle yönetim, finans, mühendislik, devlet kurumları, hukuk, yapı-inşaat, danışmanlık ve organizasyon alanlarında çalışan Oğlak burçları için güçlü fırsatlar oluşabilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu duygusal sertlik olacak. Her şeyi tek başınıza taşımaya çalışmanız sizi içsel olarak yorabilir. Güçlü görünmek uğruna duygularınızı bastırmak bedeninizi de zihninizi de zorlayabilir.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“DAYANIKLILIK, HİÇ YORULMAMAK DEĞİL,

YORULDUĞUNU KABUL EDEBİLMEKTİR.”

Finansal anlamda ise bu hafta istikrar ön planda. Özellikle uzun vadeli yatırımlar, birikim planları ve güvenli adımlar size kazanç sağlayabilir. Riskli hareketlerden uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz. Özellikle hızlı kazanç vaat eden teklifler düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir.

Bazı Oğlak burçları yeni bir yatırım planı yapabilir.

Bazıları ise ev, mülk ya da işle ilgili uzun vadeli kararlar verebilir.

Ve aslında bu hafta anlayacağınız en önemli şey şu olabilir:

Gerçek güvence sadece para değil, doğru sistem kurabilmektir.

Aile ilişkilerinde ise üzerinizdeki sorumluluk yükü artabilir. Özellikle aile içinde çözülmesi gereken bir konu size kalabilir. Bazı Oğlak burçları ebeveynlerle ilgili meselelerle ilgilenebilir ya da aile içinde lider rolünü üstlenmek zorunda kalabilir.

Fakat bu süreçte kendi duygularınızı ihmal etmemeniz gerekiyor.

Çünkü herkesin yükünü taşımaya çalışırken kendi ruhunuz sessizce yorulabilir.

Bazı Oğlak burçları bu hafta geçmişten gelen kırgınlıkları yeniden düşünebilir.

Bazıları ise artık sadece görev duygusuyla sürdürdüğü ilişkileri sorgulamaya başlayabilir.

Çünkü bazen insanı en çok yoran şey,

hep güçlü olmak zorunda hissetmektir.

Aşk hayatınızda ise daha ciddi ve derin etkiler var. İlişkisi olan Oğlak burçları için gelecek planları önem kazanabilir. Partnerinizle ilişkinin yönünü konuşabilir, daha sağlam bir düzen kurmak isteyebilirsiniz.

Fakat duygularınızı göstermekte zorlanmanız yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu hafta sadece çözüm üretmek değil, hissettiklerinizi paylaşmak da önemli olacak.

Bekâr Oğlak burçları için ise yavaş ama kalıcı etkiler var. Hayatınıza girecek biri ilk anda büyük bir heyecan yaratmasa bile zamanla güven duygusu oluşturabilir. Çünkü artık sizi sadece sözler değil, istikrar etkiliyor.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin aşk, yaratıcılık ve yaşam enerjisi alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz mutluluk duygusu yeniden canlanabilir. Hayat sadece sorumluluklardan ibaret olmadığını size hatırlatmak isteyebilir.

Fakat Mars ile Chiron birleşimi özellikle “ya başarısız olursam?” korkusunu tetikleyebilir. Özellikle aşk hayatında ya da kendinizi ifade etme konusunda geçmiş yaralar yeniden açılabilir.

Ama gökyüzü sizi korkutmak için değil,

yeniden hissetmeyi öğretmek için çalışıyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“SADECE AYAKTA KALMAYA DEĞİL,

YAŞAMAYA DA HAKKIN VAR.”

Sağlık tarafında ise bedeniniz sizden düzen istiyor. Özellikle kemikler, dizler, eklemler, dişler ve stres kaynaklı kas gerginlikleri ön planda olabilir. Uyku düzeninizi toparlamak, beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek ve bedeninizi fazla zorlamamak çok önemli olacak.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte günlük hayatınız hızlanıyor. İş trafiği artabilir, yeni görevler gündeme gelebilir ve iletişim yoğunlaşabilir. Özellikle çalışma düzeni, ekip ilişkileri ve günlük sorumluluklar açısından hareketli bir sürece giriyorsunuz.

Bazı Oğlak burçları için bu süreç:

Yeni bir iş sistemi,

ek gelir fırsatı,

çalışma ortamı değişikliği,

sağlık düzeni oluşturmak

ya da hayatını daha verimli hale getirecek kararlar almak anlamına gelebilir.

Oğlak burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ SADECE SORUMLULUKLARLA TANIMLAMAYIN.

Çünkü siz sadece mücadele eden biri değilsiniz.

Siz aynı zamanda hissetmeye,

mutlu olmaya

ve hayatın güzelliklerini yaşamaya da layıksınız.

Artık sadece dayanmak değil,

kendinizi büyütmek zamanı.

Çünkü kader, sabırla çalışan ama ruhunu unutmayan insanları yükseltir.

ASTRODEHA

Kova burcu

Kova burcu, bu hafta gökyüzü zihninizi hızlandırıyor, vizyonunuzu büyütüyor ve sizi sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkmaya çağırıyor. Çünkü artık eski yöntemlerle ilerlemek istemiyorsunuz. Ruhunuz yenilik istiyor. Fark yaratmak, özgürleşmek ve kendi yolunuzu çizmek istiyorsunuz.

11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açılar özellikle kariyer, sosyal çevre, projeler ve geleceğe dair hedefler alanında dikkat çekici fırsatlar oluşturuyor. Uzun süredir aklınızda olan bir fikir aniden değer kazanabilir. İnsanlar sizin farklı bakış açınızı fark etmeye başlayabilir.

Ve aslında bu hafta en büyük gücünüz tam da burada olacak:

Herkesin baktığı yerde kimsenin göremediğini görebilmeniz.

İş ve kariyer alanında oldukça güçlü etkiler var. Özellikle teknoloji, dijital alanlar, sosyal medya, bilim, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve yaratıcı projelerde çalışan Kova burçları için önemli açılımlar gündeme gelebilir. Yeni bağlantılar kurabilir, dikkat çekici insanlarla tanışabilir ya da sizi büyütecek bir projeye dahil olabilirsiniz.

Bazı Kova burçları için bu hafta:

Yeni bir iş fikri,

dijital büyüme,

uluslararası bağlantılar

ya da kariyerde yön değişikliği anlamına gelebilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu sabırsızlık olacak. Çünkü zihniniz o kadar hızlı çalışabilir ki aynı anda birçok şeyi başlatıp hiçbirini tamamlayamama riski oluşabilir. Gökyüzü size ilham verirken aynı zamanda odaklanmayı da öğretmek istiyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

“FARKLI OLMAK GÜÇTÜR.

AMA O GÜCÜ YÖNLENDİRMEK BİLGELİKTİR.”

Finansal konularda ise yenilikçi fikirler kazanç getirebilir. Özellikle teknoloji, internet, sosyal medya, eğitim ya da farklı yatırım modelleri üzerinden fırsatlar oluşabilir. Ancak tamamen risk üzerine kurulu adımlardan uzak durmanız gerekiyor. Bu hafta “çok hızlı büyüme” vaat eden konular dikkat gerektiriyor.

Bazı Kova burçları beklenmedik bir maddi fırsat yakalayabilir.

Bazıları ise uzun süredir düşündüğü bir projeyi somutlaştırma kararı verebilir.

Ancak unutmayın…

Vizyon kadar sistem de önemlidir.

Aile ilişkilerinde ise özgürlük ihtiyacınız yoğunlaşabilir. Özellikle üzerinizde baskı kuran insanlar ya da sizi anlamadığını düşündüğünüz kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Bazı aile meseleleri sizi duygusal olarak yorabilir.

Fakat bu hafta fark edeceğiniz önemli şey şu olabilir:

Herkes sizin kadar farklı düşünmek zorunda değil.

Bazı Kova burçları aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir meseleyi gündeme getirebilir.

Bazıları ise artık kendi hayat düzenini kurmak adına önemli kararlar alabilir.

Çünkü bazen insanın büyümesi için eski alanlardan uzaklaşması gerekir.

Aşk hayatınızda ise oldukça sürprizli etkiler var. İlişkisi olan Kova burçları için iletişim güçleniyor. Partnerinizle daha açık konuşmalar yapabilir, ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Özellikle birlikte yapılan sosyal aktiviteler ve ortak hedefler bağınızı kuvvetlendirebilir.

Fakat duygusal mesafe yaratmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü bazen siz mantıklı olmaya çalışırken karşınızdaki insan sevildiğini hissetmek isteyebilir.

Bekâr Kova burçları için ise oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Sosyal çevreler, internet bağlantıları, eğitim alanları ya da arkadaş ortamları üzerinden biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişi sizi sıradan şekilde etkilemeyecek. Zihinsel uyum hissedeceğiniz biri hayatınıza girebilir.

Ve bu hafta şunu fark edebilirsiniz:

Gerçek bağ, sadece kalpte değil; zihinde de kurulur.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin ev, aile ve içsel güven alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Yaşam alanınızla ilgili değişimler gündeme gelebilir. Taşınma planları, ev düzeni, aile ilişkileri ya da geçmişten gelen bazı duygusal meseleler yeniden açılabilir.

Mars ile Chiron birleşimi özellikle çocukluk yaralarını, ait olma hissiyle ilgili kırgınlıkları ve duygusal güvensizlikleri tetikleyebilir. Kendinizi zaman zaman yalnız hissedebilirsiniz. Ancak gökyüzü size yalnızlık ile özgürlük arasındaki farkı öğretmek istiyor.

Bu Yeniay size şunu söylüyor:

“GERÇEK ÖZGÜRLÜK,

KENDİNE AİT BİR HAYAT KURABİLMEKTİR.”

Sağlık tarafında ise zihinsel yorgunluk ön planda olabilir. Sürekli düşünmek, analiz etmek ve geleceği planlamak sinir sisteminizi yorabilir. Uyku düzeni, ekran süresi ve zihinsel sakinlik bu hafta çok önemli olacak.

Meditasyon, nefes çalışmaları, doğa ile temas ve yaratıcı uğraşlar size iyi gelebilir.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte hayatınıza hareket, iletişim ve yaratıcılık enerjisi geliyor. Aşk hayatı hızlanabilir, sosyal çevreniz genişleyebilir ve üretkenliğiniz artabilir. Özellikle sosyal medya, eğitim, sahne, konuşma ve yaratıcı projeler açısından güçlü fırsatlar doğabilir.

Bazı Kova burçları için bu süreç:

Yeni bir aşk,

yaratıcı proje,

sahneye çıkmak,

sosyal çevrede büyümek

ya da hayatını tamamen değiştirecek bir fikir anlamına gelebilir.

Kova burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ BAŞKALARINA BENZETMEYE ÇALIŞMAYIN.

Çünkü sizin farkınız,

tam da farklı olmanızda saklı.

Siz sıradan bir yol için yaratılmadınız.

Siz yeni yollar açmak için geldiniz.

Ve kaderiniz,

başkalarının korktuğu yerlere cesaretle yürüdüğünüzde değişecek.

Artık kendinizi saklamak yok.

Artık fikirlerinizi küçültmek yok.

Ve artık sadece hayal etmek değil,

o hayali gerçeğe dönüştürme zamanı.

Çünkü kader, geleceği görebilenleri yükseltir.

ASTRODEHA

