11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

Koç burcu, bu hafta gökyüzü sizi hızlandırıyor. Fakat bu hız sadece dış dünyada değil, zihninizin içinde de hissedilecek. Özellikle 11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki destekleyici açılar; sizi uzun zamandır beklettiğiniz kararlar konusunda harekete geçirmek istiyor. Evren artık size “bekleme” diyor. Çünkü fırsatlar kapınızı çalarken tereddüt etmek zaman kaybettirebilir.

Bu hafta özellikle kariyer ve iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir, iş görüşmeleri hızlanabilir, bir proje dikkat çekebilir ya da yöneticilerinizin gözü üzerinize dönebilir. Özellikle iletişim gerektiren alanlarda çalışan Koç burçları için bu dönem oldukça güçlü. Eğitim, medya, satış, danışmanlık, sosyal medya, reklam ve organizasyon alanlarında çalışanlar büyük fark yaratabilir.

Ancak Merkür ile Mars arasındaki sert enerji zaman zaman sabırsızlığınızı artırabilir. “Ben biliyorum” tavrı ile hareket etmek çatışmaları büyütebilir. Özellikle iş ortamında sert çıkışlar yapmak, fevri konuşmalar ya da anlık öfke nedeniyle oluşabilecek gerilimlere dikkat etmelisiniz. Çünkü bu hafta ağzınızdan çıkan her kelime uzun süre konuşulabilir.

Aile içinde ise bastırılmış bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle geçmişten gelen kırgınlıklar ya da uzun süredir konuşulmayan meseleler açılabilir. Burada önemli olan haklı olmak değil, dengeyi koruyabilmek olacak. Çünkü Venüs’ün etkisi size kalpten iletişimin ne kadar iyileştirici olduğunu gösterecek. Özellikle hafta ortasından sonra aile üyeleriyle daha yumuşak ve anlayışlı konuşmalar yapmak birçok problemi çözebilir.

Aşk hayatınızda ise oldukça dikkat çekici bir hafta sizi bekliyor. İlişkisi olan Koç burçları için iletişim yeniden canlanıyor. Birbirinizi anlamadığınız konular çözülebilir. Partnerinizle gelecek planları yapmak isteyebilirsiniz. Fakat kontrolcü tavırlar ilişkiyi zorlayabilir. Karşınızdaki kişinin alanına saygı göstermeniz gerekiyor.

Bekâr Koç burçları için ise sürpriz gelişmeler var. Özellikle sosyal çevre, internet bağlantıları, kısa yolculuklar ya da ani karşılaşmalar yeni bir başlangıcı tetikleyebilir. Bir mesaj, bir telefon ya da tesadüfi görünen bir karşılaşma kaderinizi değiştirebilir. Çünkü Uranüs etkisi bu hafta size “beklenmedik olanın” aslında en gerçek kapı olduğunu gösterebilir.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin için maddi konuları güçlü şekilde çalıştırıyor. Para kazanma biçiminiz, öz değeriniz ve hayattan neyi hak ettiğiniz konusu büyük bir dönüşümden geçiyor. Uzun süredir hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünüyorsanız artık farklı kararlar alma zamanı geliyor. Bu Yeniay size “kendine yatırım yap” diyor.

Fakat Mars ve Chiron birleşimi geçmişten gelen bazı yaraları da tetikleyebilir. Özellikle değersizlik hissi, dışlanma korkusu ya da başarısızlık endişesi tekrar yükselebilir. Ama gökyüzü sizi korkularınızın içine hapsetmek için değil, onları aşmanız için bu yüzleşmeyi getiriyor. Bu yüzden artık kendi gücünüzü küçümsememelisiniz.

Finansal anlamda ise bu hafta dürtüsel harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ani alışverişler, teknolojik ürünler, lüks tüketim ya da “kendimi iyi hissetmek için alıyorum” mantığı bütçenizi zorlayabilir. Buna rağmen doğru planlama yapan Koç burçları için yeni gelir kapıları açılıyor. Ek iş fırsatları, dijital projeler ya da yeni yatırım fikirleri gündeme gelebilir.

Sağlık tarafında ise bedeniniz sizden hareket istiyor. Biriken stresin en büyük çıkış yolu fiziksel aktivite olacak. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, tempolu egzersizler ya da bedeninizi güçlendirecek rutinler size çok iyi gelecek. Özellikle baş bölgesi, tansiyon, kas spazmları ve ani öfke kaynaklı stres yüküne dikkat etmelisiniz.

17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte zihniniz adeta yeniden açılıyor. Hızlanan haber trafiği, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve yeni bağlantılar hayatınızı hareketlendirebilir. Bir süredir aklınızda olan bir fikir artık uygulanabilir hale geliyor. Yazmak, anlatmak, paylaşmak ve görünmek size büyük fırsatlar getirebilir.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey aynı anda her yere yetişmeye çalışmamak olacak. Çünkü zihinsel dağınıklık enerjinizi tüketebilir. Her fikre değil, gerçekten büyütebileceğiniz fikirlere odaklanmanız gerekiyor.

Koç burcu, bu hafta kader sizi ileri çağırıyor.

Ama bu kez sadece cesaretiniz değil, olgunluğunuz da sınanacak.

Bazı kapılar kapanıyorsa, artık size küçük geldikleri içindir.

Bazı insanlar uzaklaşıyorsa, yeni frekansınıza uyum sağlayamadıkları içindir.

Ve bazı fırsatlar aniden önünüze çıkıyorsa, artık hazır olduğunuz içindir.

Gökyüzü bu hafta size şunu söylüyor:

KENDİNİZİ KÜÇÜLTMEYİN.

ÇÜNKÜ HAYAT, KENDİ DEĞERİNİ HATIRLAYANLARI YÜKSELTİR.

