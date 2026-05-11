11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumları

Kova burcu, bu hafta gökyüzü zihninizi hızlandırıyor, vizyonunuzu büyütüyor ve sizi sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkmaya çağırıyor. Çünkü artık eski yöntemlerle ilerlemek istemiyorsunuz. Ruhunuz yenilik istiyor. Fark yaratmak, özgürleşmek ve kendi yolunuzu çizmek istiyorsunuz.
11 Mayıs’tan itibaren Güneş, Merkür ve Jüpiter arasındaki güçlü destekleyici açılar özellikle kariyer, sosyal çevre, projeler ve geleceğe dair hedefler alanında dikkat çekici fırsatlar oluşturuyor. Uzun süredir aklınızda olan bir fikir aniden değer kazanabilir. İnsanlar sizin farklı bakış açınızı fark etmeye başlayabilir.
Ve aslında bu hafta en büyük gücünüz tam da burada olacak:
Herkesin baktığı yerde kimsenin göremediğini görebilmeniz.
İş ve kariyer alanında oldukça güçlü etkiler var. Özellikle teknoloji, dijital alanlar, sosyal medya, bilim, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve yaratıcı projelerde çalışan Kova burçları için önemli açılımlar gündeme gelebilir. Yeni bağlantılar kurabilir, dikkat çekici insanlarla tanışabilir ya da sizi büyütecek bir projeye dahil olabilirsiniz.
Bazı Kova burçları için bu hafta:
Yeni bir iş fikri,
dijital büyüme,
uluslararası bağlantılar
ya da kariyerde yön değişikliği anlamına gelebilir.
Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu sabırsızlık olacak. Çünkü zihniniz o kadar hızlı çalışabilir ki aynı anda birçok şeyi başlatıp hiçbirini tamamlayamama riski oluşabilir. Gökyüzü size ilham verirken aynı zamanda odaklanmayı da öğretmek istiyor.
Gökyüzü size şunu söylüyor:
“FARKLI OLMAK GÜÇTÜR.
AMA O GÜCÜ YÖNLENDİRMEK BİLGELİKTİR.”
Finansal konularda ise yenilikçi fikirler kazanç getirebilir. Özellikle teknoloji, internet, sosyal medya, eğitim ya da farklı yatırım modelleri üzerinden fırsatlar oluşabilir. Ancak tamamen risk üzerine kurulu adımlardan uzak durmanız gerekiyor. Bu hafta “çok hızlı büyüme” vaat eden konular dikkat gerektiriyor.
Bazı Kova burçları beklenmedik bir maddi fırsat yakalayabilir.
Bazıları ise uzun süredir düşündüğü bir projeyi somutlaştırma kararı verebilir.
Ancak unutmayın…
Vizyon kadar sistem de önemlidir.
Aile ilişkilerinde ise özgürlük ihtiyacınız yoğunlaşabilir. Özellikle üzerinizde baskı kuran insanlar ya da sizi anlamadığını düşündüğünüz kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Bazı aile meseleleri sizi duygusal olarak yorabilir.
Fakat bu hafta fark edeceğiniz önemli şey şu olabilir:
Herkes sizin kadar farklı düşünmek zorunda değil.
Bazı Kova burçları aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir meseleyi gündeme getirebilir.
Bazıları ise artık kendi hayat düzenini kurmak adına önemli kararlar alabilir.
Çünkü bazen insanın büyümesi için eski alanlardan uzaklaşması gerekir.
Aşk hayatınızda ise oldukça sürprizli etkiler var. İlişkisi olan Kova burçları için iletişim güçleniyor. Partnerinizle daha açık konuşmalar yapabilir, ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Özellikle birlikte yapılan sosyal aktiviteler ve ortak hedefler bağınızı kuvvetlendirebilir.
Fakat duygusal mesafe yaratmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü bazen siz mantıklı olmaya çalışırken karşınızdaki insan sevildiğini hissetmek isteyebilir.
Bekâr Kova burçları için ise oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Sosyal çevreler, internet bağlantıları, eğitim alanları ya da arkadaş ortamları üzerinden biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişi sizi sıradan şekilde etkilemeyecek. Zihinsel uyum hissedeceğiniz biri hayatınıza girebilir.
Ve bu hafta şunu fark edebilirsiniz:
Gerçek bağ, sadece kalpte değil; zihinde de kurulur.
16 Mayıs’ta gerçekleşecek Boğa Süper Yeniayı sizin ev, aile ve içsel güven alanınızı güçlü şekilde etkiliyor. Yaşam alanınızla ilgili değişimler gündeme gelebilir. Taşınma planları, ev düzeni, aile ilişkileri ya da geçmişten gelen bazı duygusal meseleler yeniden açılabilir.
Mars ile Chiron birleşimi özellikle çocukluk yaralarını, ait olma hissiyle ilgili kırgınlıkları ve duygusal güvensizlikleri tetikleyebilir. Kendinizi zaman zaman yalnız hissedebilirsiniz. Ancak gökyüzü size yalnızlık ile özgürlük arasındaki farkı öğretmek istiyor.
Bu Yeniay size şunu söylüyor:
“GERÇEK ÖZGÜRLÜK,
KENDİNE AİT BİR HAYAT KURABİLMEKTİR.”
Sağlık tarafında ise zihinsel yorgunluk ön planda olabilir. Sürekli düşünmek, analiz etmek ve geleceği planlamak sinir sisteminizi yorabilir. Uyku düzeni, ekran süresi ve zihinsel sakinlik bu hafta çok önemli olacak.
Meditasyon, nefes çalışmaları, doğa ile temas ve yaratıcı uğraşlar size iyi gelebilir.
17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte hayatınıza hareket, iletişim ve yaratıcılık enerjisi geliyor. Aşk hayatı hızlanabilir, sosyal çevreniz genişleyebilir ve üretkenliğiniz artabilir. Özellikle sosyal medya, eğitim, sahne, konuşma ve yaratıcı projeler açısından güçlü fırsatlar doğabilir.
Bazı Kova burçları için bu süreç:
Yeni bir aşk,
yaratıcı proje,
sahneye çıkmak,
sosyal çevrede büyümek
ya da hayatını tamamen değiştirecek bir fikir anlamına gelebilir.
Kova burcu, bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:
KENDİNİZİ BAŞKALARINA BENZETMEYE ÇALIŞMAYIN.
Çünkü sizin farkınız,
tam da farklı olmanızda saklı.
Siz sıradan bir yol için yaratılmadınız.
Siz yeni yollar açmak için geldiniz.
Ve kaderiniz,
başkalarının korktuğu yerlere cesaretle yürüdüğünüzde değişecek.
Artık kendinizi saklamak yok.
Artık fikirlerinizi küçültmek yok.
Ve artık sadece hayal etmek değil,
o hayali gerçeğe dönüştürme zamanı.
Çünkü kader, geleceği görebilenleri yükseltir.
