11 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bir dönemin efsanesi Acemi Cadı ile hayatımıza giren Merve Boluğur uzun yıllardır oyunculuk yapmıyor. Son zamanlarda kariyeriyle değil özel hayatıyla sıkça karşımıza çıkıyor kendisi. Ünlü oyuncu ya ilginç sosyal medya paylaşımları ya da açıklamalarıyla bolca gündeme oturuyor. Bu sefer de Instagram hesabından yeni pozunu paylaşan Boluğur takipçilerinden uyarı yedi. Pek çok kişi "N'olur bu pozu sil!" diye isyan etti.
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2. Bir süre önce Ebru Şallı ile boşanacağı iddialarıyla gündeme oturan Uğur Akkuş paylaşımlarıyla ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlü iş insanı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı ekibine dair çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Adeta ağzını açıp gözünü yuman Akkuş, sosyal medya hesabından önce küfürler yağdırdı. çtı ağzını yumdu gözünü. Ekibe yönelik ağır hakaretlerde bulunan Akkuş'un o paylaşımları dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
3. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin gündem olan davasından kısa süre MASAK, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında da inceleme başlatmıştı. Mal varlıklarına en konulan Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk'ten Ceylan Sever'in özel haberine göre; davaya giren vergi denetim raporu ortaya çıktı, milyar liralık usulsüzlük tespit edildi!
4. İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan Influencer Rachel Araz, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden. Gittiği davetler ve malikanede yaşamasının yanı sıra kombinleriyle de sıkça öne çıkıyor. Kimsede görmediğimiz türden çantaları ülkeye getiren Rachel Araz bu sefer de bir dilim pasta şeklindeki çantasıyla dikkat çekti. Daha da dikkat çeken konuysa euro ile satılan özel tasarım çantasının küçük dil yutturan satış fiyatı oldu tabii...
5. Icardi'den nihayet temelli kopan, "büyük aşkını" tek kalemde silen Wanda Nara, geçtiğimiz gün 38. yaşına girdi. Dünya umurunda olmayan Wanda Nara, yeni yaşını elbette biricik yeni aşkı L-Gante'yle birlikte kutladı. Havuzda yarınlar yokmuşçasına eğlenen aşıklar halleriyle sosyal medya kullanıcılarının yine ve yeniden gözüne batmayı başardılar. Buyurun, Wanda'nın hararetli doğum günü kutlamasını beraber görelim!
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6. umhuriyet'in 100. yılı için yazdığı 'Parla' adlı marş ile gündemde kendine yer edinen rapçi Norm Ender geçtiğimiz gün şaşırtan bir gelişmeyle adından bahsettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre okullarda müfredat olarak işleneceği ortaya çıkan Parla isimli marş gündemde büyük ses getirdi. Bazı X kullanıcıları ise Norm Ender'in daha önce büyük tepkilere yol açan 'Eksik Etek' isimli parçasını öne sürerek bu karara tepki gösterdi. Gelin yaşananlara ve sosyal medyada yankı uyandıran o tepkilere birlikte bakalım...
7. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde 11 yaşına basan kızı Melisa Ilıcalı, büyüdükçe daha görünür olmaya, dünya tatlısı halleriyle de güldürmeye devam ediyor. Normalde aşk hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuştuğumuz Şeyma Subaşı, günlerdir Bold Agency Projects isimli kanala Melisa'yla verdikleri röportajla gündemde biliyorsunuz! Anne kız oldukça keyifli geçen diyaloğun bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Melisa'nın patlattığı "yemek itirafı"! Gelin hep beraber Melisa Ilıcalı, elinden yemek yemediğini söyleyen annesini nasıl da tatlı tatlı bozmuş beraber görelim! ❤️😂
8. Ailesiyle birlikte bir süre önce yurt dışına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un İngiltere'de yaşayacağı söylentileri manşetlere konu olmuştu. Oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için yurt dışını tercih ettikleri söylenen aile bambaşka bir açıklamada bulunmuştu. Başak Dizer, Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için İngiltere'de bulunduğunu açıklamıştı. İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak İstanbul’da restoran açmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan iddiaların ardından akıllara Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakteri geldi. Yapılan goygoy bitmek bilmedi...
9. En son Kalpazan dizisinde yıllardır özdeşleştiği partneri Çağlar Ertuğrul'la bir araya gelen Deniz Baysal, erken final kararıyla hayal kırıklığına uğradı. Başarılı oyunculuk performansı ve duru güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Deniz Baysal, 2019 yılından beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla evli. Önce 2022'de sonra da geçtiğimiz aylarda yinelediği net açıklamasına göre de çocuk istemiyorlar. Buraya kadar her şey tamam! Birkaç saat önce yaşanan olay ise oldukça gereksiz. Instagram hesabında eli karnında bir poz paylaşan Deniz Baysal, bir magazin hesabı tarafından "hamile" ilan edildi. Bu konudaki fikri keskin olan Deniz Baysal, magazin hesabına gereken cevabı verdi...
10. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve gösterdiği tepkilerle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah sık sık manşetlerde duyduğumuz isimlerden. Birsen Altuntaş'la yaşadığı sürtüşmeyle gündeme düşen isim attığı bir tweetle konuşuldu. Bayülgen'in 'Tweet yazacağınıza kitap yazın' sözleri sosyal medyada tepki çekince Farah Zeynep Abdullah da Okan Bayülgen'e verdiği cevapla dikkat çekti. Gelin detaylara bakalım 👇
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11. Geçtiğimiz yıllarda Mert Ramazan Demir'i övüp Mert Yazıcıoğlu'nda "gelecek yok" diyen Demet Akalın'ın röportajı, Mert Yazıcıoğlu Pantene Altın Kelebek'te "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü aldıktan sonra yeniden gündem olmuştu. En son Mert Yazıcıoğlu'nun başarısını yüceltenleri "Oscar değil bu" diyerek ezikleyen Demet Akalın'a bir sosyal medya kullanıcısından tarihin tokadı geldi! Akalın'ın 2013'teki tweetini hatırlatan kullanıcı, ünlü şarkıcıyı kendi tweetiyle mars etti!
12. Her yeni açıklamasıyla gündeme düşen Danla Bilic, katıldığı programlardan tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar adından sık sık bahsettiriyor. Aşk hayatı bir hayli çalkantılı olan Danla Bilic geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle manşetlere düşmüştü. Erkek seçimleri her seferinde olay olan isim bu sene kendisinden genç isimlerle yaşadığı ilişkilerle konuşulmuştu. Atlara merak salan ismin son sevgilisi ise genç bir jokey oldu. Bir üniversiteye konuşma yapmak için davet edilen Danla Bilic bu sefer de yeni sevgilisiyle ilgili sözleriyle dikkat çekti. Gelin ne demiş birlikte bakalım...
13. Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Doktor Ela'sı Yasemin Özilhan, evlendikten sonra kariyerini arkada bıraksa da cemiyetin en popüler gelinlerinden biri olmayı başardı. Hem sosyal medya paylaşımları hem de kombinleriyle sık sık gündeme oturan Özilhan, zaman içerisindeki değişimiyle de çok konuşuldu. Geçtiğimiz saatlerde de katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Piyango çıksa ne yapacağı sorusu sorulan Özilhan'ın cevabından çok yanaklarındaki dolgu miktarı dikkat çekti! Buyurun, beraber görelim...
14. Aşklarını bir buçuk senedir dolu dizgin yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti önce Roma'da gerçekleşen nikahla ardından da müjdeli haberle sevenlerini mutlu etmişti. Erkek bebek beklediklerini de sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift şu sıralar oğullarını kucaklarına almayı bekliyor. Pınar Deniz de bu süreçte yaptığı paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken Deniz'den yeni bir paylaşım geldi! Gelin birlikte bakalım...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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