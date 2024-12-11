Bebeğine Kavuşmasına Yaklaşık 3 Ay Kalan Pınar Deniz'den 'Göbüş' Güncellemesi Geldi!
Bebeğine Kavuşmasına Yaklaşık 3 Ay Kalan Pınar Deniz'den 'Göbüş' Güncellemesi Geldi!
Aşklarını bir buçuk senedir dolu dizgin yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti önce Roma'da gerçekleşen nikahla ardından da müjdeli haberle sevenlerini mutlu etmişti. Erkek bebek beklediklerini de sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift şu sıralar oğullarını kucaklarına almayı bekliyor. Pınar Deniz de bu süreçte yaptığı paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken Deniz'den yeni bir paylaşım geldi! Gelin birlikte bakalım...
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Önce evlilik ardından da bebek haberleriyle gündeme gelen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti senenin hem çocuklanan hem de evlenen çiftlerinden biri olmuştu.
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Düğünleriyle günlerce gündemde kalan çift Türkiye'de aile arasında yaptıkları kutlamanın ardından Deniz'in belirginleşen karnıyla birlikte erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Hamilelikle birlikte güzelliğine güzellik katan Pınar Deniz ilk karnı burnunda hallerini bu pozla paylaşmış, fit halleriyle şimdikini karşılaştırmıştı.
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Pınar Deniz karın güncellemesini bu pozlarla paylaştı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Allah sağlıkla bebeğine kavuştursun inş.