10 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün uzlaşmaya ihtiyacın var. Daha fazla ertelemeye vaktin yok. Bunun farkında olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat görmezden geldiğin sorunların artık vadesi doldu. Çözüme odaklanmalısın. Kova yeni ayında sorunlar karşısında gergilik ve kavga yerine anlaşmaya odaklanmalısın. Karşılıklı uzlaşma demek alttan almak ya da taviz vermek anlamına gelmiyor.

Akılcı çözümlerle istediğini elde edebilir ve süreci yönetebilirsin. Artık eski defterler kapanmalı. Lakin bunun için senin de çaba göstermen gerekli. Belki bir dava süreci ya da boşanma gündeminde olabilir. Bu gibi durumlarda bitirmek isteyen taraf gibi görünsen de sonuçtan endişe edebilirsin. Merkür ve Jüpiter açılanması bu konuda kendinle yüzleşme şansı sunuyor. Gerçeği kendine itiraf et ve bir karar ver. Tamam mı, devam mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...