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10 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

10 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:01

Ertelemeyin! Yüzleşin ve kendinize itiraf edin. Sonra her şey çözüme ulaşacak. Peki, 10 Şubat Cumartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 10 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün uzlaşmaya ihtiyacın var. Daha fazla ertelemeye vaktin yok. Bunun farkında olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat görmezden geldiğin sorunların artık vadesi doldu. Çözüme odaklanmalısın. Kova yeni ayında sorunlar karşısında gergilik ve kavga yerine anlaşmaya odaklanmalısın. Karşılıklı uzlaşma demek alttan almak ya da taviz vermek anlamına gelmiyor. 

Akılcı çözümlerle istediğini elde edebilir ve süreci yönetebilirsin. Artık eski defterler kapanmalı. Lakin bunun için senin de çaba göstermen gerekli. Belki bir dava süreci ya da boşanma gündeminde olabilir. Bu gibi durumlarda bitirmek isteyen taraf gibi görünsen de sonuçtan endişe edebilirsin. Merkür ve Jüpiter açılanması bu konuda kendinle yüzleşme şansı sunuyor. Gerçeği kendine itiraf et ve bir karar ver. Tamam mı, devam mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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