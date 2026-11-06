10 Soruda Zihninin Haritasını Çıkarıyoruz: Seninki Nasıl?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Herkesin zihninde kendine özgü bir harita var. Kiminin düşünceleri birbirine bağlanan yollar gibi, kimininki keşfedilmeyi bekleyen adalar gibi çalışıyor. 10 soruyu fazla düşünmeden cevapla ve zihninin nasıl bir yer olduğunu keşfet!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir karar vermen gerekiyor ama önünde birbirinden farklı üç seçenek var. Ne yaparsın?
4. Çok yoğun bir gün geçirdin. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
5. Yakın bir arkadaşın sana bir derdini anlatıyor. Nasıl tepki verirsin?
6. Yeni bir şehre gittin ve birkaç saat boyunca tek başına gezebileceksin. Planın ne olur?
7. Bir arkadaş grubunda herkes aynı fikirde ama sen farklı düşünüyorsun. Ne yaparsın?
8. Yapılacaklar listen beklediğinden çok daha uzun. Nasıl ilerlersin?
9. Bir süredir görüşmediğin biri sana aniden mesaj attı. İlk düşüncen ne olur?
10. Gece uyumadan önce aklına aniden bir fikir geldi. Ne yaparsın?
Kıvrımlı Kıyı Şeridi
Metro Ağı
Keşfedilmemiş Ada
Izgara Şehir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın