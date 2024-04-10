10 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Nisan Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Yıllık enflasyonun Mart ayında yükselmesi ve temel fiyat baskılarının inatçı bir şekilde güçlü kalmaya devam etmesi, Fed'in bu yıl faiz oranlarını ne kadar düşürebileceğine dair soru işaretlerini arttırdı.
CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü…" ifadelerini kullanmıştı. Uğur Dündar da bu açıklamalara cevap vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında geçen ve Tarık Akan’ın kitabında anlattığı Uğur Dündar ile görüşmelerinin ne şartlar altında olduğu da ortaya çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti lideriyle telefonda bayramlaştığını açıkladı. Erdoğan’ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bayramlaşmaması ise dikkat çekti.
Avustralya’nın New South Wales eyaletinde 5 Nisan’da yaşanan olayda nasıl kaçtığı bilinmeyen bir yarış atı, başıboş gezdiği anlarla halka panik yaşattı.
Yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nde, seçimden sonra güvenlik kamera görüntülerinin silindiği açıklandı. Yeni başkan Eren Ali Bingöl, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Türk futbolunda kaos sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu seçim için Avrupa Şampiyonası sonrasında kongre kararı almıştı. Ancak başta Fenerbahçe olmak üzeren birçok kulüp seçimin daha önce yapılmasını istiyordu. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye istifa etmesi için gözdağı verdi.
İsrail’in, Filistin’de uyguladığı soykırım devam ediyor. İsrail’in bugün Gazze’de düzenlediği saldırısında Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin 3 çocuğu ve 2 torunu hayatını kaybetti.
AK Parti, son yapılan yerel seçimlerde tarihinde ilk kez CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşmüşmüştü. AK Parti Bursa Milletvekili eski bakan Mustafa Varank, CHP’nin vaatlerinin takipçisi olacaklarını söyledi ve “muhalefet nasıl yapılırmış göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Philadelphia kentinde bir camide düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasında silahlar patladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda polis ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.
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