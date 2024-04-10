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ABD’de Bayram Kutlamasında Silahlar Patladı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

ABD’de Bayram Kutlamasında Silahlar Patladı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 23:17

ABD’nin Philadelphia kentinde bir camide düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasında silahlar patladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda polis ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

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Philadelphia’daki bir camide Ramazan Bayramı için bir araya gelen Müslümanlar, bayramı kutlamak istedi.

Philadelphia’daki bir camide Ramazan Bayramı için bir araya gelen Müslümanlar, bayramı kutlamak istedi.

BBC’de yer alan iddiaya göre; iki grup arasında toplantıda yaşanan gerginlik sonrasında silahlar patladı ve caminin önündeki çok sayıdaki kişi yaralandı.

BBC’de yer alan iddiaya göre; iki grup arasında toplantıda yaşanan gerginlik sonrasında silahlar patladı ve caminin önündeki çok sayıdaki kişi yaralandı.

Polis ekipleri 4 kişiyi çok sayıda silahla birlikte gözaltına aldı.

Polis ekipleri 4 kişiyi çok sayıda silahla birlikte gözaltına aldı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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