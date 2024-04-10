ABD’de Bayram Kutlamasında Silahlar Patladı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı
ABD’de Bayram Kutlamasında Silahlar Patladı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı
ABD’nin Philadelphia kentinde bir camide düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasında silahlar patladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda polis ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.
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Philadelphia’daki bir camide Ramazan Bayramı için bir araya gelen Müslümanlar, bayramı kutlamak istedi.
BBC’de yer alan iddiaya göre; iki grup arasında toplantıda yaşanan gerginlik sonrasında silahlar patladı ve caminin önündeki çok sayıdaki kişi yaralandı.
Polis ekipleri 4 kişiyi çok sayıda silahla birlikte gözaltına aldı.
Olay yerinden görüntüler 👇
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