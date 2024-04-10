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Hamas’ın Lideri Haniye'nin Çocukları ve Torunları İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Hamas’ın Lideri Haniye'nin Çocukları ve Torunları İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Hamas
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 20:12

İsrail’in, Filistin’de uyguladığı soykırım devam ediyor. İsrail’in bugün Gazze’de düzenlediği saldırısında Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin 3 çocuğu ve 2 torunu hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz yılın ekim ayında İsrail ile Filistin arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında İsrail ile Filistin arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

İsrail’in yaptığı saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İsrail’in yaptığı saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Son olarak İsrail’in bugün Gazze'deki El Şati kampına düzenlediği saldırıda Hamas’ın önemli ismi olan ve Türkiye’de de birçok kez ağırlanan İsmail Haniye’nin ailesi hedef alındı ve 3 çocuğu ile 2 torunu hayatını kaybetti.

Son olarak İsrail’in bugün Gazze'deki El Şati kampına düzenlediği saldırıda Hamas’ın önemli ismi olan ve Türkiye’de de birçok kez ağırlanan İsmail Haniye’nin ailesi hedef alındı ve 3 çocuğu ile 2 torunu hayatını kaybetti.

Haniye, oğullarının ve torunlarının ölüm haberini, tedavi için Katar'ın başkenti Doha'ya götürülen yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada aldı.

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