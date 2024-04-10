Beklentilerin Üstünde: ABD'de Enflasyon Hızlandı

Volatil gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, çekirdek fiyatlar bir önceki yıla göre %3,8 arttı. Daha çok son dönemdeki eğilimlerle ilgilenen yatırımcı ve ekonomistleri yakından ilgilendiren çekirdek fiyatlardaki artış bir aylık dönemde %0,4 oldu. Bu oran ekonomistlerin %0,3'lük artış beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Raporun hemen ardından ABD devlet tahvillerinin getirileri, verilerin gelecekteki faiz oranı indirimlerini geciktirmeye ve azaltmaya yardımcı olabileceği yönündeki bahisleri yansıtarak yükseldi.