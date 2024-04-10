Beklentilerin Üstünde: ABD'de Enflasyon Hızlandı
Beklentilerin Üstünde: ABD'de Enflasyon Hızlandı
Yıllık enflasyonun Mart ayında yükselmesi ve temel fiyat baskılarının inatçı bir şekilde güçlü kalmaya devam etmesi, Fed'in bu yıl faiz oranlarını ne kadar düşürebileceğine dair soru işaretlerini arttırdı.
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Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ekonomi genelindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir ölçüsü olan tüketici fiyat endeksinin Mart ayında bir önceki yıla göre %3,5 arttığını ve Şubat ayındaki %3,2'lik oranın üzerine çıktığını söyledi.
Yatırımcılar ve ekonomistler, aylık ekonomik takvimde her zaman önemli bir yer tutan TÜFE raporlarının standartlarına göre bile alışılmadık derecede yüksek bir ilgiyle Çarşamba günkü açıklamayı bekliyorlardı.
5 yıl vadeli ABD Hazine kağıdının getirisi 20 baz puan artışla yüzde 4,57'ye yükselirken, ons altın 2.333 dolara, euro/dolar paritesi de 1,074'e kadar geriledi.
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