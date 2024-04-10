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Ekonomi
Beklentilerin Üstünde: ABD'de Enflasyon Hızlandı

Beklentilerin Üstünde: ABD'de Enflasyon Hızlandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 17:08

Yıllık enflasyonun Mart ayında yükselmesi ve temel fiyat baskılarının inatçı bir şekilde güçlü kalmaya devam etmesi, Fed'in bu yıl faiz oranlarını ne kadar düşürebileceğine dair soru işaretlerini arttırdı.

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Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ekonomi genelindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir ölçüsü olan tüketici fiyat endeksinin Mart ayında bir önceki yıla göre %3,5 arttığını ve Şubat ayındaki %3,2'lik oranın üzerine çıktığını söyledi.

Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ekonomi genelindeki mal ve hizmet fiyatlarının bir ölçüsü olan tüketici fiyat endeksinin Mart ayında bir önceki yıla göre %3,5 arttığını ve Şubat ayındaki %3,2'lik oranın üzerine çıktığını söyledi.

Volatil gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, çekirdek fiyatlar bir önceki yıla göre %3,8 arttı. Daha çok son dönemdeki eğilimlerle ilgilenen yatırımcı ve ekonomistleri yakından ilgilendiren çekirdek fiyatlardaki artış bir aylık dönemde %0,4 oldu. Bu oran ekonomistlerin %0,3'lük artış beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 

Raporun hemen ardından ABD devlet tahvillerinin getirileri, verilerin gelecekteki faiz oranı indirimlerini geciktirmeye ve azaltmaya yardımcı olabileceği yönündeki bahisleri yansıtarak yükseldi.

Yatırımcılar ve ekonomistler, aylık ekonomik takvimde her zaman önemli bir yer tutan TÜFE raporlarının standartlarına göre bile alışılmadık derecede yüksek bir ilgiyle Çarşamba günkü açıklamayı bekliyorlardı.

Yatırımcılar ve ekonomistler, aylık ekonomik takvimde her zaman önemli bir yer tutan TÜFE raporlarının standartlarına göre bile alışılmadık derecede yüksek bir ilgiyle Çarşamba günkü açıklamayı bekliyorlardı.

Son veriler enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında beklenenden daha yüksek seyrettiğini göstererek, fiyat artış hızında belirgin bir düşüş olduğunu gösteren aylarca süren cesaret verici raporlardan hoş olmayan bir kopuşa neden oldu.

5 yıl vadeli ABD Hazine kağıdının getirisi 20 baz puan artışla yüzde 4,57'ye yükselirken, ons altın 2.333 dolara, euro/dolar paritesi de 1,074'e kadar geriledi.

5 yıl vadeli ABD Hazine kağıdının getirisi 20 baz puan artışla yüzde 4,57'ye yükselirken, ons altın 2.333 dolara, euro/dolar paritesi de 1,074'e kadar geriledi.
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