Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye Gözdağı: “İstifa Et Yoksa Ben Aday Olurum”

Türk futbolunda kaos sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu seçim için Avrupa Şampiyonası sonrasında kongre kararı almıştı. Ancak başta Fenerbahçe olmak üzeren birçok kulüp seçimin daha önce yapılmasını istiyordu. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye istifa etmesi için gözdağı verdi.