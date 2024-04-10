Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye Gözdağı: “İstifa Et Yoksa Ben Aday Olurum”
Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye Gözdağı: “İstifa Et Yoksa Ben Aday Olurum”
Türk futbolunda kaos sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu seçim için Avrupa Şampiyonası sonrasında kongre kararı almıştı. Ancak başta Fenerbahçe olmak üzeren birçok kulüp seçimin daha önce yapılmasını istiyordu. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye istifa etmesi için gözdağı verdi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz’da yeniden seçime gidileceğini açıklamıştı.
Ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı kulüpler, başkan Mehmet Büyükekşi’nin hemen istifa etmesini ve seçimin de daha önce yapılmasını istiyordu.
Fotospor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’ye istifa etmesi için ültimatom verdi.
Koç, TFF'nin 18 Temmuz tarihinde ısrar etmesi durumunda başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.
İddialara göre, Koç, TFF Başkanı Büyükekşi'ye bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandı: "Seni o koltukta tutmaya çalışanlara söyle. Eğer istifa edip gitmezsen, 18 Temmuz'da aday olurum. Seni bizzat o koltuktan ben indiririm."
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